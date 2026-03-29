CAF Başkanı, Fas'ta düzenlenecek Afrika Kupası hakkında şunları söyledi: "Senegal'e mesajım mı? Hepimiz Afrikalıyız, futbol birleştirici olmalı. CAS'ın kararını saygıyla karşılayacağız."

CAF'ın Fas'a kağıt üzerinde verdiği Afrika Kupası kararı tartışmalara neden olmaya devam ediyor.
Bugün yapılan Yürütme Komitesi toplantısının ardından, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, özellikle Senegal'in TAS'a yaptığı itirazın ardından son haftalarda yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.
İşte sözleri: "Sayfayı çevirmeliyiz. Futbolu geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Dünya Kupası'nda mücadele edecek her ülkeyi desteklemeliyiz. Senegallilere mesajım şudur: Sizinleyiz, sizi destekliyoruz. Hepimiz Afrikalıyız. Aynı mesajı Faslılara da ilettim. Birçok Senegalli, Fas'ta yaşıyor. Futbolu insanları bölmek için kullanmayacağız, futbol birleştirici olmalı."