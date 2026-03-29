Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
CAF Başkanı, Fas'ta düzenlenecek Afrika Kupası hakkında şunları söyledi: "Senegal'e mesajım mı? Hepimiz Afrikalıyız, futbol birleştirici olmalı. CAS'ın kararını saygıyla karşılayacağız."

Afrika Futbol Konfederasyonu başkanının sözleri.

CAF'ın Fas'a kağıt üzerinde verdiği Afrika Kupası kararı tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Bugün yapılan Yürütme Komitesi toplantısının ardından, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, özellikle Senegal'in TAS'a yaptığı itirazın ardından son haftalarda yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.

İşte sözleri: "Sayfayı çevirmeliyiz. Futbolu geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Dünya Kupası'nda mücadele edecek her ülkeyi desteklemeliyiz. Senegallilere mesajım şudur: Sizinleyiz, sizi destekliyoruz. Hepimiz Afrikalıyız. Aynı mesajı Faslılara da ilettim. Birçok Senegalli, Fas'ta yaşıyor. Futbolu insanları bölmek için kullanmayacağız, futbol birleştirici olmalı."

  • TAS'ın kararı uygulanacaktır

    Motsepe daha sonra önümüzdeki haftalarda Senegal'e gideceğini belirterek, Senegallilerin sahada kazandıkları Afrika Kupası'nın (CAF tarafından) kağıt üzerinde iptal edilmesi kararına karşı yaptıkları itirazın ardından TAS'ın vereceği karar hakkında herhangi bir yorumda bulunulmayacağını vurguladı: "TAS'ın kararı ne olursa olsun, buna saygı duyacağız."

  • NE OLMUŞTU

    Şimdi biraz geriye gidelim ve şimdiye kadar olanları özetleyelim.

    Afrika Konfederasyonu, Fas lehine verilen penaltı kararının ardından Senegal'in sahayı terk etmesi üzerine, AfrikaKupası finalinde galibiyeti (ve dolayısıyla kupayı) Fas'a verdi. CAF, hangi kuralların ihlal edildiğini ve bu kararları uygulamayı neden gerekli gördüğünü açıklayan bir bildiri yayınladı.

    Ardından, Senegal Futbol Federasyonu bu kararı bozmak ve sahada kazanılan kupayı geçerli kılmak için TAS'a itirazda bulunmaya karar verdi.

