Tagliafico’nun Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor, bu da nispeten yakın bir tarih olduğu için satın alma opsiyonlu (veya zorunlu satın alma maddeli) bir kiralama görüşmesinde şartları daha elverişli hâle getirebilir. 1992 doğumlu Tagliafico, 2022’den bu yana Lyon’da forma giyiyor ve 102 maçta 9 gol kaydetti.