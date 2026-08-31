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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cabal ayrılırsa Juventus’un Tagliafico fikri

Juventus
Transfers
N. Tagliafico
Lyon

Lyon’un Arjantinlisi, getireceği uluslararası deneyim nedeniyle Spalletti’nin beğenisini kazanıyor.

Juventus, savunmanın sol kanadı için Nicolas Tagliafico’yu radarına aldı. Arjantinli oyuncunun profili, Kolombiyalı Juan Cabal’ın transfer döneminin son bölümünde Juventus’tan ayrılması halinde somutlaşabilir.


1992 doğumlu Tagliafico, uluslararası tecrübe ve karakter sunar; bunlar Luciano Spalletti’nin aradığı ve talep ettiği özellikler. Juventus’un fikri ise, Andrea Cambiaso ve Zeki Celik’e alternatif olarak sol kanattaki rotasyonda kullanılacak bir seçenek eklemek. Celik, Parma ile oynanan son maçta o kanatta ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

  • Tagliafico’nun Fransız kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor, bu da nispeten yakın bir tarih olduğu için satın alma opsiyonlu (veya zorunlu satın alma maddeli) bir kiralama görüşmesinde şartları daha elverişli hâle getirebilir. 1992 doğumlu Tagliafico, 2022’den bu yana Lyon’da forma giyiyor ve 102 maçta 9 gol kaydetti.

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