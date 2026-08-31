Juventus, savunmanın sol kanadı için Nicolas Tagliafico’yu radarına aldı. Arjantinli oyuncunun profili, Kolombiyalı Juan Cabal’ın transfer döneminin son bölümünde Juventus’tan ayrılması halinde somutlaşabilir.
1992 doğumlu Tagliafico, uluslararası tecrübe ve karakter sunar; bunlar Luciano Spalletti’nin aradığı ve talep ettiği özellikler. Juventus’un fikri ise, Andrea Cambiaso ve Zeki Celik’e alternatif olarak sol kanattaki rotasyonda kullanılacak bir seçenek eklemek. Celik, Parma ile oynanan son maçta o kanatta ilk 11’de sahaya çıkmıştı.