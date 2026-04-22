"Çaba ile alakası yok" - Trevoh Chalobah, Brighton yenilgisinin ardından takım arkadaşlarını savunurken Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior'a karşı çıkıyor
Stamford Bridge'de iç gerilimler artıyor
Rosenior’un takımı maçın başından itibaren tamamen dağınık bir görüntü sergiledi; daha 3. dakikada Ferdi Kadioglu’ya gol yedikten sonra Jack Hinshelwood ve Danny Welbeck’in attığı gollerle durum daha da kötüye gitti. Bu mağlubiyet, kulübün 114 yıldır ilk kez ligde tek bir gol bile atamadan üst üste beş mağlubiyet aldığı anlamına geliyor. Bir aydan fazla bir süre sonra ilk kez ilk 11'e dönen Chalobah, çaresiz bir savunma mücadelesinin merkezinde yer aldı. İlk yarıda kale çizgisinden yaptığı kurtarışla nadir bir parlak an yaşasa da, sonuçta zaman zaman tamamen çaresiz görünen savunma hattının bir parçasıydı. Rosenior, takımının performansını "her açıdan kabul edilemez" olarak nitelendirerek eleştirilerinden kaçınmadı.
Chalobah karşılık verdi
Chalobah, Rosenior’un maçla ilgili görüşüne karşı çıktı. Chelsea’deki takım arkadaşlarının gösterdiği çabayı hemen övdü ve daha fazlasını yapabilecekleri pek bir şey olmadığını ima etti. Takımı doğrudan savunurken, defans oyuncusu skor ne olursa olsun oyuncuların fiziksel eforunun yüksek olduğunu açıkça belirtti.
"Şahsen, çocukların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Soyunma odasındaki herkes yorgun. Bunun çabayla bir ilgisi yok. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, bugün sadece yenildik," diye ısrar etti Chalobah.
Rosenior, oyuncuların tutumunu suçluyor
Bu arada Rosenior, takımın performansını sert bir dille eleştirdi ve Güney Kıyısı'nda defalarca savunmasının parçalandığı maçtaki yapısal eksikliklerden ziyade, kadronun psikolojik durumuna dikkat çekti. Rosenior, “Bu gece mesele taktik değildi, mesele istekti,” diyerek açıkça konuştu. Teknik direktörün görüşüyle Chalobah’ın ifadesi arasındaki çelişki, yedek kulübesi ile saha arasındaki iletişimde ciddi bir kopukluğa işaret ediyor.
Chelsea'de bariz bir kopukluk
Neyin ters gittiği konusunda fikir birliği sağlanamaması, Blues için büyük bir endişe kaynağı. Leeds ile oynanacak FA Cup yarı finali yaklaşırken, bu kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın zamanlaması, Stamford Bridge’deki yönetim kadrosu için daha kötü olamazdı. Chelsea, 4 Mayıs’ta Nottingham Forest ile oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçı öncesinde, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle de karşı karşıya.