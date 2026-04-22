Goal.com
Canlı
Trevoh Chalobah Chelsea 2025-26
Donny Afroni

Çeviri:

"Çaba ile alakası yok" - Trevoh Chalobah, Brighton yenilgisinin ardından takım arkadaşlarını savunurken Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior'a karşı çıkıyor

T. Chalobah
Chelsea
L. Rosenior
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Chelsea, Brighton'da aldığı moral bozucu 3-0'lık yenilginin ardından bir krize sürüklendi; bu sonuç, kulübü ligde tek bir gol bile atamadan üst üste beş mağlubiyetle sarsıyor. Trevoh Chalobah'ın, teknik direktör Liam Rosenior'un takımın bağlılığıyla ilgili yaptığı açıklamalara kamuoyu önünde itiraz etmesi üzerine, bu gerilim artık soyunma odasına da sıçramış durumda.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Stamford Bridge'de iç gerilimler artıyor

    Rosenior’un takımı maçın başından itibaren tamamen dağınık bir görüntü sergiledi; daha 3. dakikada Ferdi Kadioglu’ya gol yedikten sonra Jack Hinshelwood ve Danny Welbeck’in attığı gollerle durum daha da kötüye gitti. Bu mağlubiyet, kulübün 114 yıldır ilk kez ligde tek bir gol bile atamadan üst üste beş mağlubiyet aldığı anlamına geliyor. Bir aydan fazla bir süre sonra ilk kez ilk 11'e dönen Chalobah, çaresiz bir savunma mücadelesinin merkezinde yer aldı. İlk yarıda kale çizgisinden yaptığı kurtarışla nadir bir parlak an yaşasa da, sonuçta zaman zaman tamamen çaresiz görünen savunma hattının bir parçasıydı. Rosenior, takımının performansını "her açıdan kabul edilemez" olarak nitelendirerek eleştirilerinden kaçınmadı.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chalobah karşılık verdi

    Chalobah, Rosenior’un maçla ilgili görüşüne karşı çıktı. Chelsea’deki takım arkadaşlarının gösterdiği çabayı hemen övdü ve daha fazlasını yapabilecekleri pek bir şey olmadığını ima etti. Takımı doğrudan savunurken, defans oyuncusu skor ne olursa olsun oyuncuların fiziksel eforunun yüksek olduğunu açıkça belirtti.

    "Şahsen, çocukların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Soyunma odasındaki herkes yorgun. Bunun çabayla bir ilgisi yok. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, bugün sadece yenildik," diye ısrar etti Chalobah.

  • Rosenior, oyuncuların tutumunu suçluyor

    Bu arada Rosenior, takımın performansını sert bir dille eleştirdi ve Güney Kıyısı'nda defalarca savunmasının parçalandığı maçtaki yapısal eksikliklerden ziyade, kadronun psikolojik durumuna dikkat çekti. Rosenior, “Bu gece mesele taktik değildi, mesele istekti,” diyerek açıkça konuştu. Teknik direktörün görüşüyle Chalobah’ın ifadesi arasındaki çelişki, yedek kulübesi ile saha arasındaki iletişimde ciddi bir kopukluğa işaret ediyor.

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea'de bariz bir kopukluk

    Neyin ters gittiği konusunda fikir birliği sağlanamaması, Blues için büyük bir endişe kaynağı. Leeds ile oynanacak FA Cup yarı finali yaklaşırken, bu kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın zamanlaması, Stamford Bridge’deki yönetim kadrosu için daha kötü olamazdı. Chelsea, 4 Mayıs’ta Nottingham Forest ile oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçı öncesinde, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle de karşı karşıya.

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA