Sky’ın haberine göre, BVB, eski Mainz oyuncusuyla somut görüşmeler yürütüyordu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, RB Leipzig’de kalacağını açıkça belirtti ve ikinci yarıda izlediği yolu sürdürmek istediğini ifade etti.
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Buna göre, Leipzig ile Gruda’nın ana kulübü Brighton & Hove Albion arasındaki görüşmeler son düzlüğe giriyor. Alman milli oyuncunun 30 Haziran 2028’e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan “Seagulls”, Leipzig ile özel olarak tasarlanmış bir transfer modeli üzerinde anlaşmaya vardı.
kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, taraflar arasında bir yıllık daha kiralama konusunda temel bir mutabakat sağlandı. Anlaşma ayrıca, “Roten Bullen” için belirli sayıda resmi maçta forma giyme şartına bağlı bir zorunlu satın alma opsiyonu da içeriyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu eşik kasıtlı olarak düşük tutulmuş, böylece satın alma opsiyonunun devreye girmesi sadece bir formalite olarak değerlendiriliyor.
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Anlaşmanın toplam mali hacmi oldukça etkileyici: Kiralama ücreti ile olası bonus ödemeleri de dahil olmak üzere daha sonra ödenecek sabit transfer bedelinden oluşan paket, 30 milyon Euro’ya yakın bir rakama ulaşıyor.
Böylece Leipzig, Brighton’ın 2024 yazında 1. FSV Mainz 05’e 31,5 milyon avroluk temel transfer ücreti olarak ödediği tutara yakın bir meblağı yatırmış oluyor. İlginç bir ayrıntı: Rheinhessen kulübü, o dönemki satışta yeniden satış payı hakkını güvence altına almıştı; bu sayede Mainz’ın kulüp kasası, Leipzig’e yapılacak bir transferle yeniden dolacak.
Brajan Gruda, RB Leipzig’e yeniden dönmeye hazırlanıyor
22 yaşındaki oyuncu için Leipzig’de kalmak, istikrar yakalama şansı anlamına geliyor. İngiltere’de geçirdiği süre, sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı geçti: Brighton formasıyla geçirdiği bir buçuk yıl boyunca sadece 39 resmi maça çıkabildi ve bu maçlarda iki gol kaydetti.
Ancak son altı aydaki performansı bambaşka bir tablo çizdi: Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği dönemde Gruda, Leipzig’in canlandırıcı unsuru haline geldi. 14 Bundesliga maçında 3 gol ve 3 asist kaydetti. Özellikle TSG Hoffenheim’a karşı 5-0’lık ezici galibiyette sergilediği muhteşem performansta, 2 gol ve 1 asistle parladı.
Son bürokratik formaliteler nedeniyle, bu hücum oyuncusunun Cottaweg’e ne zaman kesin olarak geri döneceği henüz belli değil. 13 Temmuz’da başlayacak resmi antrenmanlara zamanında yetişip yetişemeyeceği ise henüz belirsiz.
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