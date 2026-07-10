Buna göre, Leipzig ile Gruda’nın ana kulübü Brighton & Hove Albion arasındaki görüşmeler son düzlüğe giriyor. Alman milli oyuncunun 30 Haziran 2028’e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan “Seagulls”, Leipzig ile özel olarak tasarlanmış bir transfer modeli üzerinde anlaşmaya vardı.

kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, taraflar arasında bir yıllık daha kiralama konusunda temel bir mutabakat sağlandı. Anlaşma ayrıca, “Roten Bullen” için belirli sayıda resmi maçta forma giyme şartına bağlı bir zorunlu satın alma opsiyonu da içeriyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu eşik kasıtlı olarak düşük tutulmuş, böylece satın alma opsiyonunun devreye girmesi sadece bir formalite olarak değerlendiriliyor.