Geçtiğimiz haftalarda, Club Brugge'nin 21 yaşındaki forvetiyle birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü arasında bağlantılar kuruldu. Bunlar arasında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Tottenham Hotspur yer alıyor.
Çeviri:
BVB'ye rakip mi? Atlético Madrid, Alman U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor gibi görünüyor
Tresoldi, Hannover 96'nın altyapısından yetişti. Geçtiğimiz yaz 7,5 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge takımına transfer oldu ve orada büyük bir etki yarattı. Tüm turnuvalarda 56 resmi maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Brugge'nin yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.
Arjantinli bir anne ve İtalyan bir babanın oğlu olan Tresoldi, 2004 yılında Cagliari'de doğdu ve 2017 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda, hayalindeki kulübü açıkladı; bu kulüp ne Bundesliga'dan ne de Atletico Madrid'den. "Milan'da oynamak hayali kafamda. Her sabah uyandığımda bunu düşünüyorum," dedi Tresoldi. "Bu, her gün sıkı çalışmamı sağlayan hayalim."
Nicolo Tresoldi, Atlético Madrid'de zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacaktı
Milli takım düzeyinde Tresoldi teorik olarak Arjantin, İtalya ve Almanya için oynama hakkına sahip. Ancak bugüne kadar sadece DFB forması giydi. Şu anda U21 takımında oynuyor ve 24 milli maçta şimdiden 12 gol attı. Son zamanlarda bazı kesimler, Julian Nagelsmann’ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini talep etti.
Tresoldi gerçekten de Atlético'ya transfer olursa, forvet pozisyonunda zorlu bir rekabete hazırlıklı olması gerekecek: Teknik direktör Diego Simeone, Julian Alvarez (26) ve Alexander Sörloth (30) ile iki üst düzey santrforu kadrosunda bulunduruyor. Ancak Antoine Griezmann (35) yaz aylarında kulüpten ayrılıp Orlando City'ye transfer olacak.