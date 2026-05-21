BVB'ye rakip mi? Atlético Madrid, Alman U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor gibi görünüyor

Tresoldi, Hannover 96'nın altyapısından yetişti. Geçtiğimiz yaz 7,5 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge takımına transfer oldu ve orada büyük bir etki yarattı. Tüm turnuvalarda 56 resmi maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Brugge'nin yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.

Arjantinli bir anne ve İtalyan bir babanın oğlu olan Tresoldi, 2004 yılında Cagliari'de doğdu ve 2017 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda, hayalindeki kulübü açıkladı; bu kulüp ne Bundesliga'dan ne de Atletico Madrid'den. "Milan'da oynamak hayali kafamda. Her sabah uyandığımda bunu düşünüyorum," dedi Tresoldi. "Bu, her gün sıkı çalışmamı sağlayan hayalim."