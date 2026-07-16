Jean Kindermans’ın o dönemde ne düşündüğü henüz bilinmiyor. Bugün 61 yaşında olan Kindermans, Belçika’nın en çok şampiyonluk kazanan takımı RSC Anderlecht’te yaklaşık 19 yıl boyunca gençlik koordinatörü olarak görev yaptı. Şu anda BVB’nin yoğun bir şekilde peşinde olduğu Konstantinos Karetsas’ı 2020 yazında KRC Genk’in gençlik takımından transfer eden kişi de oydu.
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BVB’ye gitmeye can atıyor! Lamine Yamal’ı geride bırakan ve bütün bir ulusun kalbini kıran “futbol dehası”
Ancak iki buçuk yıl sonra, Yunan kökenli yetenek geri döndü. Bu durumun Kindermans ile de ilgisi vardı; o dönemde uzun yıllardır çalıştığı kulüple ilişkisi gözle görülür şekilde bozulmuş ve nihayet 2024 Ocak ayı sonunda istifa etmişti. İlginç bir bilgi: İki haftadır yeniden Anderlecht’te, genç takımların teknik direktörü olarak görev yapıyor.
Kindermans’ın Brüksel kulübünden ayrılmasından kısa bir süre önce tarihi bir olay yaşandı. 1 Eylül 2023’te Karetsas, Belçika futbol tarihine adını yazdırdı. Ofansif orta saha oyuncusu, Jong Genk formasıyla 2. Lig’de ilk golünü attı – hem de daha zayıf olan sağ ayağıyla – ve Belçika profesyonel futbol tarihinin en genç golcüsü oldu. Rakip: RSC Anderlecht.
KRC Stadyumu’ndan sadece 200 metre uzakta büyüyen ve o zamanlar 15 yaşında olan Karetsas, ilk maçında bile galibiyet golünün asistini yapmıştı. Her ikisi de Belçika’da birer rekordu; daha önce hiçbir oyuncu bu kadar genç olmamıştı. Genk’in ikinci takımında Karetsas, bu yaşta ilk dokuz lig maçında arka arkaya ilk 11’de yer aldı. "16 yaşımdan itibaren ara sıra Jong Genk'te forma giyebileceğimi umuyordum. Ama şu anda ilk 11'de başlayabileceğimi hiç beklemiyordum," demişti o zamanlar Het Belang van Limburg gazetesine.
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Konstantinos Karetsas: Önde gelen kulüpler, “futbol dehası” için astronomik meblağlar teklif etti
Karetsas’ın profesyonel futboldaki ilk başarılarını doğduğu şehrin kulübünde kazanması, Anderlecht çevresinde büyük tartışmalara yol açtı. Orada birçok gençlik antrenörü onu çoktan “futbol dehası” olarak nitelendirmişti. Karetsas, henüz 12-13 yaşındayken bile Belçika’nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.
Anderlecht, yıllardır ülkenin en iyi altyapısına sahip. Bu durum, Romelu Lukaku, Youri Tielemans veya Jeremy Doku gibi oyuncuları keşfeden Kindermans’a büyük ölçüde borçlu. Ancak Karetsas’ın döneminde kulüp, yönetim kademesinde yıllarca süren bir istikrarsızlık dönemi yaşadı. Kulübün sahibi iki kez değişti, yanlış kadro kararları alındı ve Anderlecht, uzun süreli ve mali açıdan da ciddi bir krize sürüklendi.
Karetsas’ın ailesi, bunun oğulları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından endişeliydi – ve bu durum sektörde dilden dile yayıldı. İlgilenen ilk kulüp olarak sahneye çıkan OSC Lille, bu genç oyuncuyu yeni bir Eden Hazard haline getirmek istiyordu. Belçika’nın önde gelen kulüpleri de ilgilerini gösterdi; ayrıca Karetsas, Manchester City, Chelsea, Juventus Torino, AC Milan, Eindhoven ve BVB’den ilk tekliflerini aldı. Çoğu durumda, 14 yaşındaki bir oyuncu için çok yüksek meblağlar söz konusuydu.
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Karetsas, Genk ile tam isabetli bir karar veriyor
Karetsas ailesi her seferinde reddediyordu. Yalnızca Ajax Amsterdam, durumu yerinde inceledi. Sonuç: Onların gözünde, Karetsas’ın da ilgilendiği eski kulübü Genk kadar kriterleri karşılayan başka bir kulüp yoktu.
"Anderlecht bana iyi baktı ve orada devam etmem için gerekli ikna gücünü de sağladı. Ancak Genk'in sunduğu plan bana daha uygun," dedi. "Kulüp gençlere şans tanıyor ve birçok genç oyuncuyu A takımına yükselttiği ile tanınıyor." Mesela dünya yıldızları Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois gibi.
Üç buçuk yıl sonra şu sonuca varılabilir: Karetsas, kararında tamamen haklıydı. 15 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve o günden bu yana nefes kesici bir gelişim gösterdi.
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Karetsas, KRC Genk’te: 112 maçta 40 gol katkısı
"Genç yaşına rağmen kısa sürede en iyi oyunculardan biri olarak öne çıktı," diyor Belçika’nın önde gelen futbol portalı VoetbalPrimeur.be’nin baş editörü Daan Slingers, SPOX’a verdiği demeçte. "Karetsas teknik açıdan olağanüstü. Hızlı dönüşler yapıyor, mükemmel bir top sürücü ve ölümcül paslar için olağanüstü bir gözü var. Olağanüstü bir oyun görüşüne sahip ve oyunu çok yüksek bir seviyede anlıyor. Ayrıca oyunu hassas bir şekilde yönlendirebiliyor ve her zaman takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmaya çalışıyor."
Karetsas şu ana kadar profesyonel ligde 112 maça çıktı. Bunların 92’si, Mayıs 2024’ün başında ilk kez forma giydiği ve henüz 16 yaşındayken as kadroya yükseldiği A takımda oynadığı maçlardı. 40 gol katkısı (12 gol, 28 asist) ile muazzam bir istatistik sergiliyor.
Ekim 2025’te Karetsas sadece Genk’i değil, tüm Belçika futbolunu şok etti. Kırmızı Şeytanlar’ın U15’ten U21’e kadar olan milli takımlarında 20 maça çıktıktan sonra, gelecekte Yunanistan forması giymeye karar verdi. Karetsas’ın birçok kişi tarafından Kevin De Bruyne’nin uzun vadeli halefi olarak görüldüğü Belçika Futbol Federasyonu için bu, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Slingers, “Bu, son yıllarda ülkenin kaçırdığı en büyük fırsatlardan biri olmaya devam ediyor,” diyor.
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Uluslar Ligi: Konstantinos Karetsas, Lamine Yamal’ı geride bıraktı
Karetsas, Yunanistan milli takımında oynadığı ikinci maçta bunu bir nevi kanıtlamıştı. Mart 2025'te, Hampden Park'ta İskoçya'ya karşı 3-0 kazanılan Nations League play-off maçında 2-0'lık golü atan Karetsas, 17 yaş 124 gün ile sadece Lamine Yamal'ı geçerek turnuvanın en genç golcüsü olmakla kalmadı, aynı zamanda Yunanistan milli takım tarihindeki rekoru da kırdı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Genk, sözleşmesini nihayet 2029'a kadar uzattı. Dortmund'un yoğun ilgisi göz önüne alındığında, bu durum Genk'e pazarlıkta rahat bir konum sağlıyor. SPOX'un edindiği bilgilere göre Genk şu anda sadece BVB ile görüşüyor, çünkü Golden Boy Ödülü'ne aday gösterilen Karetsas, Borussia'ya katılmayı çok istiyor. Taraflardan hiçbiri uzayan bir çekişme istemiyor, ancak talep edilen 35 milyon avroluk toplam paket, Genk için hayalden ibaret kalacak.
Karetsas’ın BVB’ye transfer olması halinde, lig ikincisi, top hakimiyetinde son üçte bir sahada tempoyu belirleyen ve belirleyici paslar atabilen, son derece hücum odaklı bir oyuncuya kavuşacak. Artık 18 yaşında olan oyuncu, yüksek teknik kalite ve oyun zekası ile öne çıkıyor; çok yönlü, yaratıcı ve öngörülemez bir oyuncu.
- AFP
Konstantinos Karetsas: İşte onun güçlü ve zayıf yönleri
Genk’te çoğunlukla 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerinde on numara olarak görev yaptı; geçen sezonun sonlarına doğru ise sağ kanat olarak da sahaya çıktı. Karetsas bu pozisyonda oynadığında, daha güçlü olan sol ayağına doğru içe doğru çekilip şut fırsatı aramayı seviyor. Mükemmel bir efektli şut yeteneğine sahip olsa da, bu yeteneği son dönemde 49 resmi maçta sadece üç gol atmasına yetmiş.
Gol önündeki etkinlik konusunda, boyu sadece 1,73 metre olan Karetsas’ın, ceza sahasına giriş zamanlamasında olduğu kadar bu alanda da gelişime açık bir yönü var. Ayrıca 90 dakika boyunca istikrarlı performans gösterme ve (havada) ikili mücadelelerde fiziksel dayanıklılık konusunda da çalışması gerekiyor.
Belçika uzmanı: "Karetsas her şeyden önce bir pasör olarak kalacak"
"Bana göre Karetsas, her şeyden önce bir asistçi olarak kalacak ve golcüye dönüşmesi pek olası değil. Asist yapmak, şüphesiz en büyük gücü," diyor Belçika uzmanı Slingers. "Yine de, daha golcü bir oyuncu haline gelmek için gerekli teknik becerilere kesinlikle sahip."
Kendi ifadesine göre YouTube’da Neymar ve Ronaldinho’dan çok şey öğrendiğini, ancak şu ana kadar sahada gösterişli hareketler sergilemekten ve teknik incelikleriyle dikkat çekmekten en az o kadar keyif aldığını belirten Karetsas’ın bu yönü, eğlenceli bir röportajda ortaya çıktı.
VV St. Truiden ile oynanan derbide asist yaptıktan sonra kendisine, hangisinden daha fazla keyif aldığı soruldu: asist mi, yoksa daha önce bir rakibinin bacaklarının arasından geçirdiği tünel mi? Herkesin sadece “Kos” olarak tanıdığı Karetsas hemen şöyle cevap verdi: “Topu bacak arasından geçirme.” Ancak bir saniye sonra muhtemelen medya eğitimini hatırlayarak kendini düzeltti: “Ah, pardon, asist!”
Konstantinos Karetsas: Kariyerindeki istatistikler
Dönem Takım Resmi maçlar Goller Asist 2023-2024 Jong Genk 20 6 5 2024'ten beri KRC Genk 92 6 23
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