Ancak iki buçuk yıl sonra, Yunan kökenli yetenek geri döndü. Bu durumun Kindermans ile de ilgisi vardı; o dönemde uzun yıllardır çalıştığı kulüple ilişkisi gözle görülür şekilde bozulmuş ve nihayet 2024 Ocak ayı sonunda istifa etmişti. İlginç bir bilgi: İki haftadır yeniden Anderlecht’te, genç takımların teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Kindermans’ın Brüksel kulübünden ayrılmasından kısa bir süre önce tarihi bir olay yaşandı. 1 Eylül 2023’te Karetsas, Belçika futbol tarihine adını yazdırdı. Ofansif orta saha oyuncusu, Jong Genk formasıyla 2. Lig’de ilk golünü attı – hem de daha zayıf olan sağ ayağıyla – ve Belçika profesyonel futbol tarihinin en genç golcüsü oldu. Rakip: RSC Anderlecht.

KRC Stadyumu’ndan sadece 200 metre uzakta büyüyen ve o zamanlar 15 yaşında olan Karetsas, ilk maçında bile galibiyet golünün asistini yapmıştı. Her ikisi de Belçika’da birer rekordu; daha önce hiçbir oyuncu bu kadar genç olmamıştı. Genk’in ikinci takımında Karetsas, bu yaşta ilk dokuz lig maçında arka arkaya ilk 11’de yer aldı. "16 yaşımdan itibaren ara sıra Jong Genk'te forma giyebileceğimi umuyordum. Ama şu anda ilk 11'de başlayabileceğimi hiç beklemiyordum," demişti o zamanlar Het Belang van Limburg gazetesine.