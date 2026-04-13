BVB'ye ağır bir darbe gelebilir: PSG ve FC Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan bir orta saha oyuncusunu gözüne kestirdiği iddia ediliyor

Bu ilk kez olan bir şey değilmiş. Mart ayında İtalya U19 takımının Türkiye ile 1-1 berabere kaldığı maçta bile, iki büyük kulübün gözlemcileri Inacio'yu sahada izlemişlerdi.

18 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Werkself ile oynanan maçta Bundesliga'daki ikinci maçına çıktı. O, olağanüstü bir yetenek olarak görülüyor. Geçen sonbaharda Katar'da düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda parladığında, Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken hayranlıkla şöyle demişti: "Samuele, İtalya ile oynanan üç maçın her birinde 'Maçın Adamı' seçildi. Bu olağanüstü bir şey. Gerçi bu bizi pek de şaşırtmadı. Onun neler yapabileceğini biliyoruz."

Eski profesyonel futbolcu, Incaio'nun "artık nadiren rastlanan bir 10 numara" olduğunu söyledi: "Ofansif gücü yüksek ve çok iyi bir top sürme yeteneği var. Ayrıca hem kendisi hem de asist yapan oyuncu olarak inanılmaz derecede golcü. Bunun yanı sıra, topun olmadığı durumlarda da çok iyi çalışıyor ve özellikle takıma katkı sağlıyor. Harika bir yetenek paketine sahip."