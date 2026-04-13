Buna göre, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ve İspanya şampiyonu FC Barcelona, hafta sonu BVB'nin Bundesliga'da 0-1 mağlup olduğu maçta bu hücumcu orta saha oyuncusunu gözlemcileriyle yakından inceledi.
BVB'ye ağır bir darbe gelebilir: PSG ve FC Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan bir orta saha oyuncusunu gözüne kestirdiği iddia ediliyor
Bu ilk kez olan bir şey değilmiş. Mart ayında İtalya U19 takımının Türkiye ile 1-1 berabere kaldığı maçta bile, iki büyük kulübün gözlemcileri Inacio'yu sahada izlemişlerdi.
18 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Werkself ile oynanan maçta Bundesliga'daki ikinci maçına çıktı. O, olağanüstü bir yetenek olarak görülüyor. Geçen sonbaharda Katar'da düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda parladığında, Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken hayranlıkla şöyle demişti: "Samuele, İtalya ile oynanan üç maçın her birinde 'Maçın Adamı' seçildi. Bu olağanüstü bir şey. Gerçi bu bizi pek de şaşırtmadı. Onun neler yapabileceğini biliyoruz."
Eski profesyonel futbolcu, Incaio'nun "artık nadiren rastlanan bir 10 numara" olduğunu söyledi: "Ofansif gücü yüksek ve çok iyi bir top sürme yeteneği var. Ayrıca hem kendisi hem de asist yapan oyuncu olarak inanılmaz derecede golcü. Bunun yanı sıra, topun olmadığı durumlarda da çok iyi çalışıyor ve özellikle takıma katkı sağlıyor. Harika bir yetenek paketine sahip."
Samuele Inacio, BVB ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Bu "harika paket", BVB'nin orta vadeli planlarında aslında kesin olarak yer alıyor. Ancak Inacio'nun sözleşmesi sadece 2027 yazına kadar sürüyor, bu da onu potansiyel alıcılar için daha da cazip hale getiriyor.
Inacio, 2024 yazında Atalanta Bergamo'dan Borussia'ya transfer oldu. Transferin bedelsiz gerçekleşmesi, İtalyanları uzun süre öfkelendirdi. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi playofflarında iki kulübün karşılaştığı maçta, Inacio'nun Almanya'ya transferi defalarca gündeme getirildi ve eleştirildi; bu nedenle Atalanta yöneticileri, maç öncesinde geleneksel olarak düzenlenen kulüp başkanları öğle yemeğini iptal etti.
BVB'de Inacio, bu sezon özellikle U19 ve ikinci takımda forma giyiyor. Baş antrenör Niko Kovac'ın profesyonel takımında, geçen Cumartesi Leverkusen'e karşı oynanan maçta yarım saatlik süreyle sahaya çıkması, onun ikinci maçı oldu.
Bu sözleşmeler BVB'de 2027'de sona erecek
Oyuncular Pozisyon Yaş Alexander Meyer Kaleci 35 yaş Patrick Drewes Gol 33 yaş Silas Ostrzinski Kaleci 22 yaş Ramy Bensebaini Defans 30 yaş Emre Can Defans 32 yaş Marcel Sabitzer Orta saha 32 yaş Samuele Inacio Orta saha 18 yaş Karim Adeyemi Forvet 24 yaş