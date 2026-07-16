Buna göre, İngiltere’de lig ikincisi olan takım, 18 yaşındaki hücum oyuncusunu önümüzdeki transfer dönemi için listesinin en başına koydu. Skyblues kampında, yaz aylarında hücum hattında önemli değişikliklerin yaşanacağı için bu transferin ayrıntıları şu anda yoğun bir şekilde inceleniyor.
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BVB ve Leipzig’in şansı yok mu? Bir üst düzey kulüp, PSG’nin genç yıldızı için milyonlarca euroluk transfer yarışına girmiş görünüyor
Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferinin tamamlanmasının ardından ve Savinho’nun olası ayrılışıyla ilgili söylentilerin sürmesi üzerine, teknik direktör Enzo Maresca üst düzey bir yedek oyuncu arayışına girdi. Yeteneğine rağmen Paris’teki spor geleceği belirsiz görünen Mbaye, bir değişiklik peşinde. Öte yandan, şu anki kulübü Paris Saint-Germain, uygun bir teklif gelmesi halinde genç oyuncuyu bırakmaya şaşırtıcı derecede açık bir istek gösteriyor.
Fransız asıllı olan ve uluslararası alanda Senegal milli takımını seçen Mbaye, bu takımda şimdiden 15 milli maça çıkmış ve dört gol atmış durumda; 2008 doğumlu oyuncular arasında en umut vaat eden isimlerden biri olarak gösteriliyor.
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Ibrahim Mbaye: Görünüşe göre RB Leipzig de ilgi gösteriyor
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Çarşamba günü BVB’nin Mbaye ile temasa geçerek Paris’teki yıldızlar topluluğundaki mevcut durumu hakkında bilgi aldığını bildirmişti.
Ancak Footmercato, fiziksel olarak güçlü bu kanat forvetini kendi oyun sistemine ideal bir profil olarak gördüğü için RB Leipzig’i de devreye sokuyor. Rapora göre, Bundesliga’nın son yıllarda Fransız gençlik akademilerinden gelen yetenekler için mükemmel bir sıçrama tahtası haline gelmiş olması, Mbaye için de belirleyici bir faktör olabilir.
Ibrahim Mbaye, 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımda oynadı?
Ancak Alman kulüpleri için rekabet son derece şiddetli. ManCity’nin bu yarışa girmesinden önce bile Aston Villa ve Tottenham Hotspur gibi Premier Lig rakipleri Mbaye’ye ilgi göstermiş ve durumu yakından takip ediyorlardı. Dolayısıyla, golcü kanat forveti için BVB ve Leipzig üzerindeki baskı önemli ölçüde artıyor.
Dünya Kupası sırasında yedek oyuncu rolünü üstlenmesine rağmen, forvet milli formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dört Dünya Kupası maçına yayılan sadece 160 dakikalık süre içinde kalitesini gösterdi.
Özellikle Fransa’ya karşı 1-3 biten maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekti; bu golde savunma yıldızı Theo Hernandez’i bir çalımla geçip topu kaleci Mike Maignan’ın yanından ağlara sert bir vuruşla gönderdi. PSG formasıyla toplam 42 profesyonel maça çıkan, dört gol atan ve dört asist yapan Mbaye, genç yaşına rağmen üst düzeyde zaten bolca deneyime sahip.
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