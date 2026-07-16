Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferinin tamamlanmasının ardından ve Savinho’nun olası ayrılışıyla ilgili söylentilerin sürmesi üzerine, teknik direktör Enzo Maresca üst düzey bir yedek oyuncu arayışına girdi. Yeteneğine rağmen Paris’teki spor geleceği belirsiz görünen Mbaye, bir değişiklik peşinde. Öte yandan, şu anki kulübü Paris Saint-Germain, uygun bir teklif gelmesi halinde genç oyuncuyu bırakmaya şaşırtıcı derecede açık bir istek gösteriyor.

Fransız asıllı olan ve uluslararası alanda Senegal milli takımını seçen Mbaye, bu takımda şimdiden 15 milli maça çıkmış ve dört gol atmış durumda; 2008 doğumlu oyuncular arasında en umut vaat eden isimlerden biri olarak gösteriliyor.