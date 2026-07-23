Zira gelen bilgilere göre Siyah-Sarılılar, Adeyemi’nin gelecekteki satışından yüzde 35 pay alma hakkını güvence altına aldı. Buna göre 24 yaşındaki oyuncu bir gün Barça’dan yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılırsa, BVB bundan bir kez daha büyük ölçüde kazanç sağlayacak.

Spor genel müdürü Lars Ricken, "Karim, son dört yılda Borussia Dortmund’un önemli bir parçasıydı. Onunla birlikte 2024’te Şampiyonlar Ligi finaline çıktık. Yine de bu yaz, hem Karim’in hem de bizim gelecekte farklı bir yön çizmek istediğimiz konusunda mutabakata vardık. Karim, FC Barcelona’ya transfer olma isteğiyle bize geldiğinde, Borussia Dortmund’un tüm çıkarlarını değerlendirdikten sonra buna onay verdik" dedi.