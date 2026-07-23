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Karim AdeyemiGetty Images
Jonas Rütten

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BVB önce büyük kayıp yaşıyor: Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transferi resmiyet kazandı

Bundesliga
Transfers
La Liga
K. Adeyemi
Dortmund
Barcelona

Karim Adeyemi’nin BVB’den Barcelona’ya transferi sonunda resmen açıklandı. Katalan ekibi, perşembe öğle saatlerinde Alman oyuncunun transferini duyurdu.

Adeyemi, Barcelona ile 2031’e kadar sözleşme imzaladı. BVB, şimdilik yalnızca 22 milyon avroluk bir taban bonservis bedeli alıyor, bu rakam bonus ödemeleri sayesinde 29 milyon avroya kadar çıkabilir. Buna rağmen Adeyemi’yi dört yıl önce RB Salzburg’dan yaklaşık 30 milyon avroya kadrosuna katan Dortmund ekibi, ilk etapta zarar ediyor. Ancak bu durum bir madde sayesinde yine de değişebilir.

  • Zira gelen bilgilere göre Siyah-Sarılılar, Adeyemi’nin gelecekteki satışından yüzde 35 pay alma hakkını güvence altına aldı. Buna göre 24 yaşındaki oyuncu bir gün Barça’dan yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılırsa, BVB bundan bir kez daha büyük ölçüde kazanç sağlayacak.

    Spor genel müdürü Lars Ricken, "Karim, son dört yılda Borussia Dortmund’un önemli bir parçasıydı. Onunla birlikte 2024’te Şampiyonlar Ligi finaline çıktık. Yine de bu yaz, hem Karim’in hem de bizim gelecekte farklı bir yön çizmek istediğimiz konusunda mutabakata vardık. Karim, FC Barcelona’ya transfer olma isteğiyle bize geldiğinde, Borussia Dortmund’un tüm çıkarlarını değerlendirdikten sonra buna onay verdik" dedi.

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