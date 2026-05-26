Goal.com
CanlıBiletler
BVBIMAGO / Kirchner-Media
Oliver Maywurm

Çeviri:

BVB'nin yurtdışı transferleri tam bir fiyaskoya dönüştü - süper yetenek sadece dört ay kaldı: Bundesliga sezonunun en büyük transfer fiyaskoları

Bundesliga
FEATURES
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
J. Arevalo
G. Reyna
J. Adjetey
J. Lindstroem
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

2025/26 Bundesliga sezonu geride kaldı. Geçtiğimiz sezonda kulüpler hangi transferlerde tamamen yanıldılar?

FC Bayern’de Luis Diaz ve Jonathan Tah, RB Leipzig’de Yan Diomande, TSG Hoffenheim’da Leon Avdullahu: Geçtiğimiz yaz gerçekleşen pek çok Bundesliga transferi, yeni kulüplerinde özellikle başarılı oldu.

Ancak elbette işlerin tamamen farklı gittiği bazı örnekler de vardı. Hayal kırıklığına uğrayan beklentiler, yeni takıma neredeyse hiç katkı sağlayamama, kısmen oldukça yüksek yatırımlara karşılık çok az getiri. SPOX, 2025/26 Bundesliga sezonunun belki de en büyük 15 transfer fiyaskosunu derledi.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri: Bayer Leverkusen'e kiralandı

    Arjantin'de şimdiden gelecek vaat eden bir süperstar olarak kutlanan Claudio Echeverri, 2025 yılının başında 19. yaş gününden önce Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz takımında ilk altı ayında pek forma şansı bulamadığı için, City ve ofansif orta saha oyuncusu geçen yaz, başka bir kulübe kiralanarak mümkün olan en yüksek seviyede maç tecrübesi kazanmaya karar verdi.

    Bayer Leverkusen bunun için doğru adres olacaktı - ancak yanıldılar. Echeverri, Werkself'te hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı ve kiralanmasının başlarında kısa süreli görevlerde pek ikna edici olamadı. 20 yaşındaki oyuncunun tek öne çıkan performansı, Eylül ortasında Kopenhag'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada, uzatma dakikalarında ev sahibi takımın kendi kalesine attığı golü hazırlayarak geç bir beraberliği sağlamasıydı.

    Eylül sonu ile Kasım sonu arasında Echeverri, yedi Bundesliga maçının altısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, Noel'den kısa bir süre önce ise kadrodan tamamen çıkarıldı. Sadece dört aydan biraz fazla bir süre ve sadece 11 maçın ardından, her iki tarafın da büyük umutlar bağladığı Echeverri'nin Leverkusen'e kiralanması sona erdi ve orta saha oyuncusu İspanya'nın FC Girona takımına kiralandı. Orada Echeverri için işler Bayer'de olduğundan en azından biraz daha iyi gitti, ancak sezon sonunda LaLiga'dan küme düşme yaşandı. Sonuç olarak, Arjantinli üst düzey yetenek için unutulması gereken bir sezon oldu.

    • Reklam
  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko: 18 milyon avroya RB Leipzig'e transfer oldu

    Johan Bakayoko, Bundesliga’daki ilk beş maçında attığı iki golle RB Leipzig’deki yeni macerasına oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Eylül sonunda Wolfsburg’da attığı 1-0’lık gol, Eindhoven’dan 18 milyon avroya transfer edilen bu hücum oyuncusunun bu lig sezonunda kaydettiği son gol oldu.

    Bakayoko ilk 11'deki yerini kaybetti, üstüne üstlük kışın kas sakatlığı nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Bundan sonra 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu daha da zorlandı. 2026 yılının şu ana kadarki bilançosu hayal kırıklığı yaratıyor: 100 dakikadan biraz fazla süre aldı, RB teknik direktörü Ole Werner'in ilk 11'inde tek bir kez bile yer bulamadı.

    Jürgen Klopp'un en çok istediği oyuncu olan ve Alman efsane teknik direktörün Global Soccer Başkanı olarak bizzat ilgilendiği söylenen bu oyuncu, sonunda pahalıya mal olacak bir yanlış anlaşılma haline gelebilir.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi: 6,5 milyon avroya Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

    Keita Kosugi'nin Ocak ayında İsveç'in Djurgårdens IF takımından Eintracht Frankfurt'a transferi, nedense hiç dikkat çekmedi. Bunun başlıca nedeni, 6,5 milyon avroya mal olan Japon oyuncunun şu ana kadar SGE formasıyla tek bir maça bile çıkmamış olmasıydı.

    Frankfurt, Kosugi'yi sol bek pozisyonunda Nathaniel Brown'un yedeği olarak kadrosuna katmıştı. İlk haftalarda 20 yaşındaki oyuncu, Eintracht'ın Bundesliga kadrosuna neredeyse her zaman girmeyi başardı, ancak sahaya çıkmasına izin verilmedi. Mart başından itibaren Kosugi, sezon sonuna kadar maç kadrosunda hiç yer almadı. Artık tarih olan Albert Riera, Japon U23 milli oyuncusundan pek bir şey beklemiyordu.

    Maç tecrübesi kazanmak için Kosugi son olarak Hessenliga'da (5. Lig) ikinci takımda forma giydi. Geriye kalan tek şey, bu çok genç bek oyuncusunun gelecekte Frankfurt'un Bundesliga takımında bir rol oynayabileceği umudu.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula: 10 milyon avroya Werder Bremen'e transfer oldu

    Werder Bremen, geçen yaz Samuel Mbangula için Juventus Torino'ya 10 milyon avro ödedi. Teknik becerileri yüksek olan bu hücum oyuncusu, Werder'in kulüp tarihindeki en pahalı ikinci transferi olmasıyla büyük dikkat çekti.

    Mbangula, tüm takım için sorunlu geçen ilk sezonunda, kendisinden beklenenleri henüz karşılayamadı. Mbangula, özellikle ilk aylarda, Eylül ortasında Mönchengladbach'ta 4-0 kazanılan maçta kaydettiği üç puan (bir gol, iki asist) veya Ekim başında St. Pauli ve Kasım başında Wolfsburg'a karşı attığı galibiyet golleri gibi bazı parlak performanslar sergilemişti.

    Ancak 22 yaşındaki Belçikalı oyuncu kısa sürede performansında istikrarsızlaşmaya başladı ve savunma işlerinde gerekli kararlılığı bir kez daha gösteremedi. 2026 yılında nadiren ilk 11'de yer aldı ve sezonun son yedi maçında hiç ilk 11'de sahaya çıkmadı. Mbangula'nın 2026'daki tek gol katkısı, Ocak ortasında Frankfurt'a karşı 3-3 biten maçta yaptığı asist oldu.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arevalo: 7,5 milyon avroya VfB Stuttgart'a transfer oldu

    VfB Stuttgart, Ocak ayı başında Jeremy Arevalo için tam 7,5 milyon euro ödedi. Ancak Schwaben, bu transfer karşılığında şu ana kadar bu santrfordan tek bir gol bile alamadı.

    VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß, Arevalo'dan yeterince ikna olmamış olmalı ki, sezonun ikinci yarısında ona kısa süreli görevlerden fazlasını vermedi. Böylece 21 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncu, Bundesliga'da şu ana kadar sadece 32 dakika sahada kaldı, ancak yine de bir asist yapmayı başardı.

    Nisan ortasından itibaren Arevalo, Hoeneß'in kadrosunda yer almadı. Bunun yerine, milyonlarca euroya mal olan kış transferi, en azından biraz maç tecrübesi kazanabilmesi için ikinci takıma gönderildi. Arevalo orada iyi bir performans sergiledi ve üçüncü ligde oynadığı üç maçta dört gol attı. Ancak asıl hedefi, Stuttgart'ın A takımında iz bırakmaktı.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir: 32 milyon avroya Bayer Leverkusen'e transfer oldu

    Bu keskin ifade her şeyi açıklıyor: Bayer Leverkusen, Eliesse Ben Seghir için AS Monaco’ya ödediği 32 milyon euro karşılığında bu sezon tek bir gol veya asist bile alamadı.

    Ben Seghir, Leverkusen'in ofansif orta sahasında Florian Wirtz'in FC Liverpool'a transferini bir şekilde telafi etmeye çalışan oyunculardan biri olacaktı. Ancak bu devasa görevde Ben Seghir hiçbir katkı sağlayamadı.

    Sezon başında Ben Seghir ilk 11'de şans buldu, ancak ikna edici bir performans sergileyemedi. Buna bağlı olarak giderek ikinci plana düştü ve üstüne üstlük yılın başında ev sahibi Fas ile katıldığı Afrika Kupası'nda sakatlandı.

    Ben Seghir iki aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldı ve dönüşünden sonra da sadece ara sıra forma giyebildi. 2026 yılında, 32 milyon euroya transfer edilen bu oyuncu toplamda sadece 50 dakika sahada kaldı.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna: 4 milyon avroya Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu

    Bir zamanlar BVB'de süper yetenek olarak kutlanan Giovanni Reyna, Borussia Mönchengladbach'ta kariyerine yeni bir ivme kazandırmak istiyordu. Fohlen, bu ofansif orta saha oyuncusu için dört milyon euro ödedi, ancak oyuncu büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı.

    Reyna, takıma uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşadı. 2026 yılı ise, ABD milli takım oyuncusunun bir türlü tam olarak iyileşemediği kas sorunlarıyla geçti. Ocak ortasından Nisan ortasına kadar sadece beş dakika oynadı; son kez ilk on birde yer aldığı maç ise Noel'den kısa bir süre önceydi.

    Yine de sezonun sonlarında düzenli olarak oyuna girmiş ve sezonun sondan bir önceki haftasında Augsburg'da 1-3 biten maçta Gladbach formasıyla şu ana kadar attığı tek golü kaydetmişti.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey: 9,5 milyon avroya VfL Wolfsburg'a transfer oldu

    VfL Wolfsburg, Şubat ayı başında Jonas Adjetey'i kadrosuna katmak için FC Basel'e 9,5 milyon euro ödedi. Ganalı milli oyuncu, küme düşme mücadelesinde Kurtlar'ın savunmasına istikrar kazandırması bekleniyordu. Ancak bu beklentiler gerçekleşmedi.

    Mart ayı başında Hamburger SV'ye karşı alınan ve eski teknik direktör Daniel Bauer'in görevine son verilen 1-2'lik hayal kırıklığı yaratan mağlubiyette, Adjetey Wolfsburg formasıyla bugüne kadarki tek ilk 11'de yer aldı. Dieter Hecking yönetiminde ise bir dakika bile forma giyemedi; merkez savunma oyuncusu beş kez VfL kadrosuna bile alınmadı. Küme düşme play-off'larını tamamen yedek kulübesinden izledi.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz: Hamburger SV'ye kiralandı

    FC Bayern München'de iki yıl boyunca sürekli yedek kulübesinde oturan Daniel Peretz, nihayet tekrar oynamak istiyordu. Yükselen takım Hamburger SV'ye kiralanması, kaleciye bu fırsatı sundu – en azından teoride.

    Çünkü gerçekte Peretz, Daniel Heuer Fernandes'in gerisinde kaldığı için HSV'de de neredeyse her zaman yedek kulübesinde oturdu. 25 yaşındaki oyuncu sadece DFB Kupası'nda iki kez forma giyebildi, Bundesliga'da ise tek bir dakika bile sahaya çıkamadı.

    Sadece birkaç hafta sonra Peretz, yedek kulübesinde kalması nedeniyle Hamburg'dan ayrılmayı düşünmeye başlamış. Yılın başında İsrailli milli kaleci, aslında sezon sonuna kadar sürmesi planlanan kiralanma sözleşmesinin feshini sağladı ve Bayern'den FC Southampton'a kiralandı.

    İngiltere'nin ikinci ligindeki bu kulüpte işler çok daha iyi gitti; Peretz burada açık ara birinci kaleciydi ve playofflardaki casusluk skandalı olmasaydı, muhtemelen Premier Lig'e yükselmeyi kutlayabilirdi.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara: FC St. Pauli'ye bedelsiz transfer oldu

    Taichi Hara, Ocak ayı sonunda Japonya birinci lig ekibi Kyoto Sanga'dan bedelsiz olarak FC St. Pauli'ye transfer oldu. Bu santrforun görevi netti: Hamburg ekibinin gol gücünü artırmak ve en iyi ihtimalle küme düşme mücadelesinde önemli goller atmak.

    Ancak Pauli teknik direktörü Alexander Blessin, Hara'ya bu görevi yerine getirebileceğine pek güvenmedi ve 27 yaşındaki oyuncu Bundesliga'da sadece 25 dakika süre aldı. Şubat sonundan bu yana bu süre sadece üç dakikaya indi, ancak Mart ortasında Hara, St. Pauli'nin Regionalliga takımında biraz daha fazla süre aldı.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface: Werder Bremen'e kiralandı

    Werder Bremen, 2025 yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Victor Boniface'i kiralık olarak kadrosuna katarak manşetlere taşındı; zira Bundesliga'nın potansiyel olarak en iyi forvetlerinden birini Weser'e getirmişti.

    Ancak ne yazık ki Boniface'in vücudu buna ayak uyduramadı. Nijeryalı oyuncu diz sorunlarıyla boğuştu ve hiçbir zaman tam olarak forma giremedi. Bu nedenle, sadece ara sıra parıldayabildi; örneğin, Eylül ortasında Mönchengladbach'ta 4-0 kazanılan maçtaki iyi kısa süreli ilk maçı veya Kasım başında Wolfsburg'a karşı 2-1 galibiyet golüne yaptığı artistik asist gibi.

    Boniface, Werder'in ilk on birinde sadece iki kez yer alabildi; yılın başında 25 yaşındaki oyuncu diz ameliyatı geçirdi. Kiralama süresi devam etse de, Bremen için bir daha forma giyeceğini kimse beklemiyordu. Nisan sonunda Stuttgart'ta 1-1 biten maçta Boniface bir kez daha Werder kadrosunda yer aldı, ancak oynamadı. SVW formasıyla son maçı 7 Aralık'ta HSV ile oynanan Kuzey Derbisi'nde (2-3) oldu.

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström: VfL Wolfsburg'a kiralandı (1,5 milyon euro kiralama ücreti)

    Jesper Lindström'ün bu sezonu VfL Wolfsburg'da geçirdiğini artık kimsenin hatırlamamasını kimseye suçlayamazsınız. 2022'de Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazanan ve bir yıl sonra 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında SSC Napoli'ye transfer olan bu hücum oyuncusu, sahada çok nadir boy gösterdi.

    Wolfsburg, geçen yaz İtalyan devine 1,5 milyon euro kiralama ücreti ödedi; Lindström'ün Avrupa'ya giden yolda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Bunun yerine Lindström, ilk yarıda sakatlık nedeniyle sadece 11 dakika oynadı ve Kurtlar küme düşme mücadelesine girdi.

    Fiziksel olarak hala sorunları olsa da, Lindström 2026'da birkaç maça ilk onbirde başladı, ancak Frankfurt günlerindeki formuna ulaşamadı. Sezonun sonundaki kritik dönemde teknik direktör Dieter Hecking, Danimarka milli takım oyuncusunu neredeyse hiç sahaya sürmedi; Lindström ise play-off maçında penaltı atışlarına gitmek için son şansı vole vuruşuyla kaçırdı.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell: TSG Hoffenheim'a kiralandı (1,5 milyon avro kiralama ücreti)

    Borussia Dortmund’da Niko Kovac’ın takımında hiç yer bulamadığı için Cole Campbell, Ocak ayı başında TSG Hoffenheim’a kiralandı. Aklında, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD’nin Dünya Kupası kadrosuna girebilme hayali de vardı.

    Ancak 20 yaşındaki hücum oyuncusu bu fırsatı neredeyse hiç değerlendiremedi. Ayak bileği sorunları, Campbell'ın Kraichgau'daki ilk haftalarını zorlaştırdı ve ancak Şubat ayı sonunda kiralık kulübü için ilk kısa süreli maçına çıktı. Sezon sonuna kadar Bundesliga'da yedek olarak dört maç daha oynadı, ancak Campbell bu maçlarda iz bırakamadı. Bu kiralama anlaşması hiçbir taraf için karlı olmadı.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs: Hamburger SV'ye kiralandı (500.000 Euro kiralama ücreti)

    Campbell gibi Damion Downs da sezonun ikinci yarısında, ortak ev sahibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosuna girebilmeyi umuyordu. Bunun için FC Southampton'dan Hamburger SV'ye kiralanan forvet için "Rothosen" 500.000 avro kiralama ücreti ödedi.

    Downs'un HSV'deki performansı, Dünya Kupası'na katılma umutlarını beslemeye yetmedi: on iki Bundesliga maçı, hiç gol ya da asist yok. İlk iki ayda Hamburg'un teknik direktörü Merlin Polzin, eski Köln oyuncusunu sık sık ilk on birde sahaya sürdü, ancak oyuncu gol tehlikesi yaratmakta zorlandı.

    Mart ortasından itibaren Downs'un sahada kalma süresi önemli ölçüde azaldı; 21 yaşındaki oyuncu, sezonun son altı maçında toplamda sadece 31 dakika sahada kaldı.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai: 9,5 milyon avroya VfL Wolfsburg'a transfer oldu

    VfL Wolfsburg, kış transfer döneminde küme düşme mücadelesinde yeni bir soluk arıyordu ve Kento Shiogai’nin bu ihtiyacı karşılayacağını umuyordu. Aşağı Saksonya ekibi, Eredivisie’de NEC Nijmegen formasıyla “süper yedek” olarak ün salmış bu santrforu kadrosuna katmak için 9,5 milyon euro gibi yüksek bir bedel ödedi.

    Ancak Shiogai, Bundesliga'da bu başarısını devam ettiremedi. Şubat sonunda Augsburg'a karşı 2-3 yenildikleri maçta Japon milli oyuncu, Kurtlar için tek golünü attı. 26. haftadan itibaren Dieter Hecking'in teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana Shiogai neredeyse hiç rol oynamadı.

    21 yaşındaki oyuncu, Wolfsburg'un ilk 11'inde en son Şubat ortasında yer aldı; sezonun son maçlarında ise sadece birkaç dakika süre aldı. Shiogai, play-off'larda da Wolfsburg'a dönüşü getiremedi. Kurtlar, rövanş maçında sırtları duvara dayandığında, uzatmalarda bir kez daha oyuna girdi ve kafayla iki kez eşitliği sağlayacak şansı kaçırdı. Kitaplarda yazan türden bir fiyasko.