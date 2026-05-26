BVB'nin yurtdışı transferleri tam bir fiyaskoya dönüştü - süper yetenek sadece dört ay kaldı: Bundesliga sezonunun en büyük transfer fiyaskoları

Arjantin'de şimdiden gelecek vaat eden bir süperstar olarak kutlanan Claudio Echeverri, 2025 yılının başında 19. yaş gününden önce Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz takımında ilk altı ayında pek forma şansı bulamadığı için, City ve ofansif orta saha oyuncusu geçen yaz, başka bir kulübe kiralanarak mümkün olan en yüksek seviyede maç tecrübesi kazanmaya karar verdi.

Bayer Leverkusen bunun için doğru adres olacaktı - ancak yanıldılar. Echeverri, Werkself'te hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı ve kiralanmasının başlarında kısa süreli görevlerde pek ikna edici olamadı. 20 yaşındaki oyuncunun tek öne çıkan performansı, Eylül ortasında Kopenhag'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada, uzatma dakikalarında ev sahibi takımın kendi kalesine attığı golü hazırlayarak geç bir beraberliği sağlamasıydı.

Eylül sonu ile Kasım sonu arasında Echeverri, yedi Bundesliga maçının altısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, Noel'den kısa bir süre önce ise kadrodan tamamen çıkarıldı. Sadece dört aydan biraz fazla bir süre ve sadece 11 maçın ardından, her iki tarafın da büyük umutlar bağladığı Echeverri'nin Leverkusen'e kiralanması sona erdi ve orta saha oyuncusu İspanya'nın FC Girona takımına kiralandı. Orada Echeverri için işler Bayer'de olduğundan en azından biraz daha iyi gitti, ancak sezon sonunda LaLiga'dan küme düşme yaşandı. Sonuç olarak, Arjantinli üst düzey yetenek için unutulması gereken bir sezon oldu.