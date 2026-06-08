BVB'nin patronu Lars Ricken'i şimdiden ezici bir şekilde yendi! DFB Kadın Milli Takımı'nda yeni bir yıldız adayı var

Müller, ilk milli maçında Norveç karşısında takımını öne geçiren golü attı ve iki kez dünya şampiyonu olan bu takımın 2-0'lık galibiyetiyle Brezilya 2027 Dünya Kupası'na katılma biletini garantiledi. "Bu inanılmaz bir duygu," dedi Dortmund doğumlu oyuncu, rüya gibi bir başlangıcın ardından - ki bunu soyunma odasında "sindirmek" zorunda kaldı: "Çok şey var, ama çok mutluyum."

Salı günü Slovenya'da oynanacak son eleme maçı öncesinde Müller, sakatlanan kaptan Giulia Gwinn'in yerine neyi başardığının farkına varmış görünüyor. Sonuçta sağ bek, Instagram'da Norveç maçındaki en önemli anlarının bir derlemesini paylaştı.

Müller, böyle bir videoyu 2025'in başında yayınlamayı çok isterdi. O zamanlar, ABD kulübü Portland Thorns'ta oynayan savunma oyuncusu, Alman formasıyla ilk maçına çıkmaya çok yakındı. Ancak milli takım antrenmanında yaşadığı çapraz bağ yırtığı, eski SC Freiburg oyuncusu için uzun bir zorunlu ara anlamına gelmişti. Bu yüzden Christian Wück'ün kadrosunda gerçekleştirdiği masalsı geri dönüş, şimdi daha da güzeldi.