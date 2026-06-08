BVB'nin patronu Lars Ricken'i şimdiden ezici bir şekilde yendi! DFB Kadın Milli Takımı'nda yeni bir yıldız adayı var

Marie Müller, 13 yıl önce bile ne istediğini çok iyi biliyordu. "İleride Bundesliga'da ve milli takımda oynamak istiyorum," demişti o zamanlar 12 yaşındaki kız, Kai Pflaume'nin televizyon programında mikrofonuna – "Küçükler Büyükler'e Karşı" adlı programda Lars Ricken'i futbol topu jonglörlüğünde ezici bir üstünlükle yenmiş olduktan sonra. Cuma günü bu büyük rüya gerçek oldu; diş teli takan "çocuk yıldız", ilk maçında Alman milli takımının yıldızı haline geldi.
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Müller, ilk milli maçında Norveç karşısında takımını öne geçiren golü attı ve iki kez dünya şampiyonu olan bu takımın 2-0'lık galibiyetiyle Brezilya 2027 Dünya Kupası'na katılma biletini garantiledi. "Bu inanılmaz bir duygu," dedi Dortmund doğumlu oyuncu, rüya gibi bir başlangıcın ardından - ki bunu soyunma odasında "sindirmek" zorunda kaldı: "Çok şey var, ama çok mutluyum."
Salı günü Slovenya'da oynanacak son eleme maçı öncesinde Müller, sakatlanan kaptan Giulia Gwinn'in yerine neyi başardığının farkına varmış görünüyor. Sonuçta sağ bek, Instagram'da Norveç maçındaki en önemli anlarının bir derlemesini paylaştı.
Müller, böyle bir videoyu 2025'in başında yayınlamayı çok isterdi. O zamanlar, ABD kulübü Portland Thorns'ta oynayan savunma oyuncusu, Alman formasıyla ilk maçına çıkmaya çok yakındı. Ancak milli takım antrenmanında yaşadığı çapraz bağ yırtığı, eski SC Freiburg oyuncusu için uzun bir zorunlu ara anlamına gelmişti. Bu yüzden Christian Wück'ün kadrosunda gerçekleştirdiği masalsı geri dönüş, şimdi daha da güzeldi.
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Marie Müller, DFB'deki ilk maçında gol atarak takımın Dünya Kupası biletini garantiledi
"Eskiden her arkadaş defterine milli takımda oynamak hayalim olduğunu yazardım. Bu her zaman hedefimdi, sakatlığım sırasında bile bunu gözden kaçırmadım," diyen Müller, bu arada Gwinn'in formasını memnuniyetle geri vermek istiyor: "Bunu seve seve yaparım. Giuli harika bir oyuncu, kaptan. 7 numaralı formayı giymek bir onurdu, ama Giuli'nin geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
Christian Wück de Gwinn'in dönüşünü dört gözle bekliyor, ancak öncelikle milli takım teknik direktörü yeni oyuncusuna övgüler yağdırdı. "Ondan beklediklerimizi doğruladı. Ve Marie, oyunumuz için çok önemli olan bu pozisyonda hala inanılmaz bir potansiyele sahip," dedi Wück: "Karakter olarak daha temkinli biridir, ama sahada değil. Orada tam tersidir, topları ister, iyi pozisyon alır, inanılmaz iyi bir tekniği var."
Müller, bu iyi tekniğini Salı günü de sergileme fırsatı bulacak gibi görünüyor, ancak Wück, 53. doğum gününde, başarılı geçen eleme turunun ardından kadroda rotasyon yapmayı planlıyor. "Bu konuyu sürekli gündeme getiriyorum," dedi Wück: "Her iki ayağıyla da futbol oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var - ve Marie bunun en iyi örneği."