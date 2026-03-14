BVB'nin onu "yakından takip ettiği" söyleniyor: Arjantinli milli oyuncu Niklas Süle'nin yerini alacak mı?

Senesi, savunmanın merkezinde rahat oynuyor ve bu sayede BVB’deki son gelişmelerin ardından gündeme gelen bir pozisyonu doldurabilir: Öncelikle, Aaron Anselmino Ocak ayında erken bir şekilde Chelsea’ye geri çağrıldı. Birkaç gün önce kaptan Emre Can çapraz bağlarını yırttı ve Cuma günü Siyah-Sarılar, Niklas Süle'nin sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Ayrıca, Nico Schlotterbeck'in (sözleşmesi 2027'ye kadar) Borussia'ya uzun vadeli bağlı kalacağı mı yoksa yaz aylarında transfer olmayı mı hedeflediği hala belirsiz.

Bu nedenle Dortmund'un önümüzdeki sezon için en az bir stoper transfer edeceği kesin gibi görünüyor. Senesi, birkaç nedenden dolayı bu konuda cazip bir seçenek olabilir: Birincisi, 28 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'taki sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılacak. Senesi, takımın vazgeçilmez oyuncusu ve bu sezon Premier League'de dokuzuncu sırada yer alan takımda 28 maça çıktı ve bu maçlarda dört asist yaptı.