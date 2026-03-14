BVB'nin İngiltere birinci ligi takımı AFC Bournemouth'ta forma giyen Arjantinli milli oyuncu Marcos Senesi'ye ilgi duyduğu yönündeki söylentiler yeniden alevlendi. Sky ve Bild'inhaberine göre, bu defans oyuncusu Borussia Dortmund temsilcileri tarafından "yakından takip ediliyor".
BVB'nin onu "yakından takip ettiği" söyleniyor: Arjantinli milli oyuncu Niklas Süle'nin yerini alacak mı?
Senesi, savunmanın merkezinde rahat oynuyor ve bu sayede BVB’deki son gelişmelerin ardından gündeme gelen bir pozisyonu doldurabilir: Öncelikle, Aaron Anselmino Ocak ayında erken bir şekilde Chelsea’ye geri çağrıldı. Birkaç gün önce kaptan Emre Can çapraz bağlarını yırttı ve Cuma günü Siyah-Sarılar, Niklas Süle'nin sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Ayrıca, Nico Schlotterbeck'in (sözleşmesi 2027'ye kadar) Borussia'ya uzun vadeli bağlı kalacağı mı yoksa yaz aylarında transfer olmayı mı hedeflediği hala belirsiz.
Bu nedenle Dortmund'un önümüzdeki sezon için en az bir stoper transfer edeceği kesin gibi görünüyor. Senesi, birkaç nedenden dolayı bu konuda cazip bir seçenek olabilir: Birincisi, 28 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'taki sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılacak. Senesi, takımın vazgeçilmez oyuncusu ve bu sezon Premier League'de dokuzuncu sırada yer alan takımda 28 maça çıktı ve bu maçlarda dört asist yaptı.
Marcos Senesi, 2022 yılında Feyenoord'dan Bournemouth'a transfer oldu
BVB'nin Senesi'ye ilgi duyduğuna dair söylentiler ilk olarak Şubat ayında ortaya çıktı. Ancak o dönemde, birçok başka tanınmış kulübün de bu sağlam savunma devine ilgi gösterdiği konuşuluyordu. Bu kulüpler arasında Juventus, AS Roma, Brighton & Hove Albion, Chelsea FC, Everton FC ve Crystal Palace'ın adı geçiyordu.
Senesi, memleketi Arjantin'de San Lorenzo'da yetişti ve 2019'da Avrupa'ya adım attı. O dönemde 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında Eredivisie'deki Feyenoord'a katıldı. 2022'de Bournemouth'a transfer oldu ve bu transfer 15 milyon euroya mal oldu.
Senesi, 2022'de Arjantin milli takımında da ilk kez forma giydi. Albiceleste teknik direktörü Lionel Scaloni tarafından yıllarca kadroya alınmayan Senesi, geçen sonbaharda geri döndü ve Ekim ayında ikinci A milli maçına çıktı: Venezuela ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bild'e göre Senesi, Dortmund'un savunması için tek aday değil: RB Salzburg'da forma giyen Fransız genç milli takım oyuncusu Joane Gadou (19) da kulübün ilgisini çekmiş.
BVB'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet Stade Rennes 2016 35,5 milyon euro Sebastien Haller Forvet Ajax Amsterdam 2022 31 milyon euro Mats Hummels Defans FC Bayern 2019 30,5 milyon euro Jobe Bellingham Orta saha AFC Sunderland 2025 30,5 milyon euro Jude Bellingham Orta saha Birmingham City 2020 30,15 milyon euro