Marcos Senesi Argentina 2025
Falko Blöding

BVB'nin onu "yakından takip ettiği" söyleniyor: Arjantinli milli oyuncu Niklas Süle'nin yerini alacak mı?

Dortmund'un savunmasında yaz aylarında büyük değişiklikler yaşanması bekleniyor. Olası yeni transferler konusunda ipuçları Premier Lig'e uzanıyor.

BVB'nin İngiltere birinci ligi takımı AFC Bournemouth'ta forma giyen Arjantinli milli oyuncu Marcos Senesi'ye ilgi duyduğu yönündeki söylentiler yeniden alevlendi. Sky ve Bild'inhaberine göre, bu defans oyuncusu Borussia Dortmund temsilcileri tarafından "yakından takip ediliyor".

  • Senesi, savunmanın merkezinde rahat oynuyor ve bu sayede BVB’deki son gelişmelerin ardından gündeme gelen bir pozisyonu doldurabilir: Öncelikle, Aaron Anselmino Ocak ayında erken bir şekilde Chelsea’ye geri çağrıldı. Birkaç gün önce kaptan Emre Can çapraz bağlarını yırttı ve Cuma günü Siyah-Sarılar, Niklas Süle'nin sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Ayrıca, Nico Schlotterbeck'in (sözleşmesi 2027'ye kadar) Borussia'ya uzun vadeli bağlı kalacağı mı yoksa yaz aylarında transfer olmayı mı hedeflediği hala belirsiz.

    Bu nedenle Dortmund'un önümüzdeki sezon için en az bir stoper transfer edeceği kesin gibi görünüyor. Senesi, birkaç nedenden dolayı bu konuda cazip bir seçenek olabilir: Birincisi, 28 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'taki sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılacak. Senesi, takımın vazgeçilmez oyuncusu ve bu sezon Premier League'de dokuzuncu sırada yer alan takımda 28 maça çıktı ve bu maçlarda dört asist yaptı.

    Marcos Senesi, 2022 yılında Feyenoord'dan Bournemouth'a transfer oldu

    BVB'nin Senesi'ye ilgi duyduğuna dair söylentiler ilk olarak Şubat ayında ortaya çıktı. Ancak o dönemde, birçok başka tanınmış kulübün de bu sağlam savunma devine ilgi gösterdiği konuşuluyordu. Bu kulüpler arasında Juventus, AS Roma, Brighton & Hove Albion, Chelsea FC, Everton FC ve Crystal Palace'ın adı geçiyordu.

    Senesi, memleketi Arjantin'de San Lorenzo'da yetişti ve 2019'da Avrupa'ya adım attı. O dönemde 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında Eredivisie'deki Feyenoord'a katıldı. 2022'de Bournemouth'a transfer oldu ve bu transfer 15 milyon euroya mal oldu.

    Senesi, 2022'de Arjantin milli takımında da ilk kez forma giydi. Albiceleste teknik direktörü Lionel Scaloni tarafından yıllarca kadroya alınmayan Senesi, geçen sonbaharda geri döndü ve Ekim ayında ikinci A milli maçına çıktı: Venezuela ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    Bild'e göre Senesi, Dortmund'un savunması için tek aday değil: RB Salzburg'da forma giyen Fransız genç milli takım oyuncusu Joane Gadou (19) da kulübün ilgisini çekmiş.

  • BVB'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetStade Rennes201635,5 milyon euro
    Sebastien HallerForvetAjax Amsterdam202231 milyon euro
    Mats HummelsDefansFC Bayern201930,5 milyon euro
    Jobe BellinghamOrta sahaAFC Sunderland202530,5 milyon euro
    Jude BellinghamOrta sahaBirmingham City202030,15 milyon euro
