Hakkında uzun süredir çok sayıda söylenti vardı, ayrıca 2027’de sona erecek sözleşmenin erken uzatılmasına ilişkin görüşmeler adeta sakız gibi uzuyordu: Karim Adeyemi artık Borussia Dortmund’dan ayrıldı ve bir zamanlar ona Almanya Milli Takımı’ndaki ilk maç fırsatını veren Hansi Flick’in teknik direktörlük yaptığı Barcelona’ya transfer oldu. Bu, BVB açısından birçok bakımdan iyi bir karar olsa da, aynı zamanda başarısız olmuş bir planı da gözler önüne seriyor.
Çeviri:
BVB’nin Karim Adeyemi ile yollarını ayırması iyi: Sevindirici öğrenme eğrisi, acı verici bir kabul
Dört yıl önce Westfalen ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’dan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia için çok büyük bir paraydı bu; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli geleceğe dair bir vaade yatırım yapılmıştı.
Ancak şimdi rahatlıkla söylenebilir ki bu yatırım, BVB’nin umduğu şekilde karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye her zaman oldukça uzak kaldı.
Buna rağmen Dortmund’da milli oyuncu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak son dönemde teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi, hücum oyununda tartışmasız bir sabit noktaya değil, yarı zamanlı bir yedek oyuncuya dönüştü. BVB’de görev yapan hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Kanat oyuncusu, geride kalan Bundesliga sezonunda maç başına ortalama sadece 42 dakika süre aldı.
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BVB: Karim Adeyemi’nin satışı bu yüzden doğru bir karar
Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi parlak anlarda eşsiz derinliğini ve hızını zaman zaman sahaya yansıttı, yer yer de oldukça düzgün yarım sezonlar geçirdi. Ancak ligin gri gündeliğinde ve bir sezonun tamamı baz alındığında, kariyerinde belirleyici bir sonraki adımı atabilmesi için ona gereken istikrar ve profesyonellik açıkça eksikti.
Bu nedenle Borussia'nın onun için şimdi yalnızca 22 milyon euro sabit bonservis bedeli alacak olması, hem oyuncu hem de kulüp adına çok şey anlatıyor. Nihai gelirlerin, kolay ulaşılabilir bonuslar ile yüzde 35'lik sonraki satış payı sayesinde başlangıçta yatırılan tutarı büyük olasılıkla aşacağı kesin. Ancak bu rakam onu belirgin şekilde geçmeyecek; 2022'de hedeflenen de zaten buydu.
Böylece Adeyemi anlaşması BVB adına karşılığını bulmadı. Performans ve bonservis bedeli açısından çok daha fazlasına yönelik potansiyeli kuşkusuz taşıyor. Ancak bu potansiyel çok seyrek ortaya çıktı. Bu yüzden, bir yedek oyuncu ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış, Dünya Kupası'na gitmeyen bir futbolcu için şimdi alınan parayla yetinip bir noktayı koymak doğru.
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Adeyemi vakası: BVB, Julian Brandt’tan ders çıkardı mı?
Adeyemi konusunda artık fişi çekip onunla bir sonraki sportif kendini kanıtlama döngüsüne girmek yerine sermayeyi yeniden yatırıma yönlendirmek sevindirici ve Borussia adına bir tür öğrenme eğrisi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Carsten Cramer, Lars Ricken ve Ole Book üçlüsünün etrafındaki sportif yönetimde yeni bir kararlılığı da gösteriyor. Kulübü son sezonlarda fazlasıyla felç eden umut ilkesi, yerini daha serinkanlı, performans odaklı bir pragmatizme bırakıyor gibi görünüyor.
Bu süreçte Julian Brandt dosyasından da ders çıkarılmış olması oldukça muhtemel. Daha kışkırtıcı bir ifadeyle söylersek kulüp, çok yetenekli ama kronik şekilde istikrarsız bir teknik oyuncunun bir gün büyük bir sabit noktaya ve tartışmasız lidere dönüşeceği umudunu onun üzerinden taşımayı sürdürdü. Ancak sözleşmesi uzatılmayan Brandt, yedi yıl boyunca dünya klasmanı ile amatör seviye arasında gidip geldi. BVB, yalnızca onun özelinde değil, sahadaki gerçekliğin ancak nadiren desteklediği bir anlatıya inatla bağlı kaldı.
Dortmund şimdi elbette hücum hattında bir yedek bulmak zorunda. Kulübün gelecekte anlatmak istediği yeni hikâyeye, Said El Mala gibi 19 yaşındaki bir çıkış yıldızını kadroya katması fazlasıyla uygun düşer.
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BVB’de Karim Adeyemi’nin yerine kim geçebilir?
Borussia, bugüne kadarki performanslarında sık sık letarjik görünen Adeyemi’nin tam zıttını sahaya yansıtan Kölnlü oyuncuyla yakından ilgileniyor. El Mala, son aylardaki ağır ilerleyen ve oyun olarak çoğu zaman sıradan kalan performansların ardından Dortmund oyununa iyi gelecek bir kaygısızlık ve açlık getiriyor.
Bu nedenle Adeyemi’nin ayrılığı, kulübün ardından büyük pişmanlık duyacağı bir kayıp olmamalı. Bu, beklenti ile gerçekliğin fazlasıyla birbirinden koptuğu bir gelişimin mantıklı sonucu.
Çünkü bu, Dortmund’daki triumviratın mevcut anlatısına da uyuyor: Gelecekte ve kalıcı olarak BVB’de belirleyici bir rol oynamak isteyen herkes, sadece Şampiyonlar Ligi’nde projektörler yandığında ya da rakip yeterince alan bıraktığında parlamamalı. Bunu, sonbaharda rüzgar karşıdan estiğinde de yapmalı.
Karim Adeyemi: BVB’de performans verileri
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