Dört yıl önce Westfalen ekibi, o dönem 20 yaşında olan oyuncuyu Salzburg’dan koparmak için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Borussia için çok büyük bir paraydı bu; kulüp tarihinde çok az oyuncu daha pahalıya mal oldu. Yakın ama aynı zamanda uzun vadeli geleceğe dair bir vaade yatırım yapılmıştı.

Ancak şimdi rahatlıkla söylenebilir ki bu yatırım, BVB’nin umduğu şekilde karşılık vermedi. Dortmundluların kabul etmek zorunda olduğu acı gerçek bu. Adeyemi, Siyah-Sarılılar’da hiçbir zaman tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüşmedi; aksine bu statüye her zaman oldukça uzak kaldı.

Buna rağmen Dortmund’da milli oyuncu oldu ve zaman zaman parlak performanslar sergiledi. Ancak son dönemde teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Adeyemi, hücum oyununda tartışmasız bir sabit noktaya değil, yarı zamanlı bir yedek oyuncuya dönüştü. BVB’de görev yapan hiçbir teknik adamın döneminde bunu başaramadı. Kanat oyuncusu, geride kalan Bundesliga sezonunda maç başına ortalama sadece 42 dakika süre aldı.