BVB'nin "en iyi şansa" sahip olduğu söyleniyor: Kennet Eichhorn'un muhteşem transfer planı ortaya çıktı

Daha önce Sport Bild, Eichhorn'un teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun anlayışından tam olarak memnun olmadığını ve bu nedenle Bayer Leverkusen veya RB Leipzig'e transfer gibi diğer seçenekleri tercih ettiğini bildirmişti. Ancak bu durumun artık değiştiği söyleniyor. FC Bayern'in de bu yarışa katıldığı söyleniyor, ancak kicker'ın verdiği bilgilere göre kulüp içinde Eichhorn'un Münih'e transferinin mantıklı olup olmadığı konusunda fikir ayrılığı var.

Ancak Hertha da Eichhorn'u bir yıl daha tutabilme umudunu henüz tamamen yitirmemiş. Bild'e göre plan, önümüzdeki yaz 12 milyon avroluk çıkış maddesi ile Eichhorn'u satmak, ancak defansif orta saha oyuncusunu bir sezon daha kiralık olarak geri getirmek.

Ancak bu planın başarılı olacağı çok şüpheli. Bir yandan, Sport Bild'e göre Eichhorn aslında bir ara adım atmayı planlamıyor. Yaz aylarında transfer olursa, bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan ve ona hemen gerçekçi bir forma şansı sunan bir kulübe olacaktır. Berlin'e geri kiralanması veya orta sınıf bir kulüpte bir yıl geçirme ihtimali aslında imkansız görünüyor.

Tersine: Eichhorn BVB'ye transfer olursa, Siyah-Sarılar da genç yaşına rağmen onu kadroda acil bir destek olarak iyi bir şekilde kullanabilirler, çünkü BVB'nin kadrosunda Felix Nmecha'nın yanında net bir 6 numara her zaman eksik olmuştur.