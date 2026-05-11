Bild gazetesi, BVB'nin üst düzey yetenek Kennet Eichhorn'u kadrosuna katma konusunda "en büyük şansa" sahip olduğunu bildiriyor. Bunun başlıca nedeninin, Dortmund'un sportif direktörü Ole Book ile henüz 16 yaşındaki oyuncunun arasında gerçekleşen bir görüşme olduğu belirtiliyor.
BVB'nin "en iyi şansa" sahip olduğu söyleniyor: Kennet Eichhorn'un muhteşem transfer planı ortaya çıktı
Daha önce Sport Bild, Eichhorn'un teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun anlayışından tam olarak memnun olmadığını ve bu nedenle Bayer Leverkusen veya RB Leipzig'e transfer gibi diğer seçenekleri tercih ettiğini bildirmişti. Ancak bu durumun artık değiştiği söyleniyor. FC Bayern'in de bu yarışa katıldığı söyleniyor, ancak kicker'ın verdiği bilgilere göre kulüp içinde Eichhorn'un Münih'e transferinin mantıklı olup olmadığı konusunda fikir ayrılığı var.
Ancak Hertha da Eichhorn'u bir yıl daha tutabilme umudunu henüz tamamen yitirmemiş. Bild'e göre plan, önümüzdeki yaz 12 milyon avroluk çıkış maddesi ile Eichhorn'u satmak, ancak defansif orta saha oyuncusunu bir sezon daha kiralık olarak geri getirmek.
Ancak bu planın başarılı olacağı çok şüpheli. Bir yandan, Sport Bild'e göre Eichhorn aslında bir ara adım atmayı planlamıyor. Yaz aylarında transfer olursa, bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan ve ona hemen gerçekçi bir forma şansı sunan bir kulübe olacaktır. Berlin'e geri kiralanması veya orta sınıf bir kulüpte bir yıl geçirme ihtimali aslında imkansız görünüyor.
Tersine: Eichhorn BVB'ye transfer olursa, Siyah-Sarılar da genç yaşına rağmen onu kadroda acil bir destek olarak iyi bir şekilde kullanabilirler, çünkü BVB'nin kadrosunda Felix Nmecha'nın yanında net bir 6 numara her zaman eksik olmuştur.
Hertha BSC, Eichhorn'un takımda kalmasını umuyor
Yine de başkentliler, Eichhorn'un bir yıl daha kalacağına dair umudunu son ana kadar kaybetmiyor. Hertha'nın sportif direktörü Benjamin Weber, Eichhorn'a Berlin'de garanti edilen "oyun süresi" argümanına güveniyor: "Genç yaşlarda bu güvenceye sahip olmak. Gelişim süresi. İşte bizim elimizdeki koz bu," diyen Weber, "henüz bir karar alınmadığını" vurguladı: "Kenny'nin ailesiyle temas halindeyiz. Onu bir yıl daha burada kalmaya ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Aynı umudu, Pazar günü Greuther Fürth'e karşı 2-1 galibiyetin ardından Eichhorn'a "harika bir kariyer" öngören teknik direktör Stefan Leitl de dile getirdi. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Franken takımıyla oynanan maçta Eichhorn, muhteşem bir solo hareketin ardından 2. Lig'deki ilk golünü attı ve böylece tarihe geçti. 16 yıl, 9 ay ve 13 gün ile Bundesliga'nın alt ligindeki en genç golcü olan Eichhorn, Gunther Reeg'in 1985'teki rekorunu 52 gün farkla geride bıraktı.
"İnanılmaz bir goldu. O daha 16 yaşında – bu çocuk için daha ne gibi süperlatifler bulabiliriz ki? 16 yaşında bu ligde tecrübeli bir 2. Lig oyuncusu gibi oynuyorsan ve fiziksel olarak da ayak uydurabiliyorsan, bu her şeyi anlatır. Fantastik bir gol, Kenny'yi tebrik ederim," diye hayranlığını dile getirdi Leitl.