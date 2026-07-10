Bunun arka planında, Köln kulübünün çok yüksek mali talebi yatıyor. 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olan sözleşmesinden kurtarmak için 1. FC Köln, başarıya bağlı tüm ikramiyeler dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 50 milyon avro talep ediyor.

Böyle bir toplam paket, BVB’nin bugüne kadarki kulüp içi rekor transfer ücretini önemli ölçüde aşacak ve şu anda Dortmund yönetiminin belirgin bir tereddüt göstermesine neden oluyor.

BVB’nin bu hızlı kanat oyuncusuna olan ilgisi hiçbir şekilde azalmış olmasa da, kulüp içinde bu şartlarda bir transferin ekonomik olarak uygulanabilir ve sportif açıdan mantıklı olup olmadığına dair ciddi şüpheler var. Oyuncu tarafında ise, her iki kulüp arasında bir uzlaşma ve uzlaşmaya açık bir diyalog kurulması umudu devam ediyor.