Köln’de yayınlanan Express gazetesi’ne göre, hem 19 yaşındaki oyuncu hem de menajeri olarak görev yapan annesi, “Siyah-Sarılar”a transferi destekliyor; ancak bu anlaşma, Köln’ün fahiş transfer bedeli talepleri nedeniyle suya düşebilir.
Çeviri:
BVB’nin Bundesliga’nın parlayan yıldızıyla transfer konusunda anlaşmaya vardığı söyleniyor
Ancak gazete, şu anda bu spekülasyonları doğrulayamadığını da belirtiyor. Nedeni: El-Mala sitesi tüm talepleri engelliyor.
Sky’ın verdiği bilgilere göre ise Köln kulüp yönetimi, Dortmund’lu Borussia’ya olası bir transfer için somut şartlar sunmuş durumda. Duyumlara göre, BVB yetkilileri maaş, olası imza parası ve transfer ücreti yapısı ile ilgili tüm detayları zaten biliyor. Yine de müzakerelerde yakın zamanda bir ilerleme kaydedilmesi olası görünmüyor.
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Köln, Said El Mala için ne kadar bir bedel istiyor?
Bunun arka planında, Köln kulübünün çok yüksek mali talebi yatıyor. 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olan sözleşmesinden kurtarmak için 1. FC Köln, başarıya bağlı tüm ikramiyeler dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 50 milyon avro talep ediyor.
Böyle bir toplam paket, BVB’nin bugüne kadarki kulüp içi rekor transfer ücretini önemli ölçüde aşacak ve şu anda Dortmund yönetiminin belirgin bir tereddüt göstermesine neden oluyor.
BVB’nin bu hızlı kanat oyuncusuna olan ilgisi hiçbir şekilde azalmış olmasa da, kulüp içinde bu şartlarda bir transferin ekonomik olarak uygulanabilir ve sportif açıdan mantıklı olup olmadığına dair ciddi şüpheler var. Oyuncu tarafında ise, her iki kulüp arasında bir uzlaşma ve uzlaşmaya açık bir diyalog kurulması umudu devam ediyor.
Said El Mala, Bundesliga’nın parlayan yıldızı oldu
El Mala, geçen sezon Bundesliga’daki ilk sezonunda attığı 13 gol ve yaptığı beş asistle Alman futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline gelmişti.
Bu etkileyici istatistikler sayesinde genç oyuncu, ulusal ve uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisini kalıcı olarak üzerine çekti. Son haberlere göre, El Mala’nın annesi İngiltere’den gelen teklifleri reddetmişti.
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