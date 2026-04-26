Şu anda hakemler ve performansları kadar çok tartışılan başka bir konu yok. Salı günü Paris Saint-Germain'de oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında FC Bayern München'in karşılaşmasında da hakemler odak noktasında olacak. UEFA hakem atamalarını açıkladı ve bu isim, Almanya'nın rekor şampiyonu için pek de iyi anılar uyandırmıyor.
BVB'nin bir maçında bile ortalığı karıştırmıştı! PSG maçındaki hakem, FC Bayern için kötü bir alamet mi?
İsviçreli Sandro Schärer, Bayern'in 2020'den sonra bu yıl Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Aréna'da oynanacak final maçına yeniden yükselmeye çalışacağı maçta, Parc des Princes'te teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının karşılaşmasını yönetecek.
FC Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar Schärer yönetiminde iki maç oynadı: 2020/21 sezonunda, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya karşı 2-0 galibiyetini yönetti. Ancak Münih'te, İsviçreli hakemin yönettiği son karşılaşma pek de hoş anılar olarak hatırlanmayacaktır.
Schärer, BVB'nin rakibinde hoşnutsuzluk yarattı
O dönemde kusursuz bir performans sergilediği söylense de, geçen sezon Inter Milano ile oynanan çeyrek final ilk maçında evinde 1-2 yenilmesi, Bayern'in San Siro'daki rövanş maçında 2-2'den öteye gidememesinin ardından elenmesinin temelini oluşturdu; yani bu durum pek de iyiye işaret etmiyordu.
Schärer yönetimindeki Borussia Dortmund ise daha iyi bir performans sergiledi ve geçen sezon OSC Lille'e karşı oynanan çeyrek final rövanş maçında 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Bu eşleşme, o zamanlar özellikle mağlup olan Fransızlar arasında öfkeye neden olmuştu.
Schärer: "Ben zor bir çocuktum, gerçekten çok kötüydüm"
"Hakem ataması söz konusu olduğunda, onun Alman asıllı İsviçreli olduğunu gördüm. Bunu oldukça ilginç buldum. Devre arasında Dortmundlu oyuncularla sadece Almanca konuştu," diye haykırmıştı o zamanlar Lille Başkanı Olivier Letang ve böylece takımının elenmesinden dolaylı olarak hakemi sorumlu tutmuştu.
Oysa Schärer, karşı tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Sonuçta 37 yaşındaki Schärer eskiden kendisi de futbolcuydu ve Tagesanzeiger gazetesinin yazdığı gibi "asi" olarak biliniyordu. "Zor bir çocuktum, hem de çok," diyor kendisi hakkında.