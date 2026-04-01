BVB kasıtlı olarak baskı altına mı alındı? İki büyük kulüp, Nico Schlotterbeck konusunda yeni bir fırsat kokusu alıyor

Buna göre Schlotterbeck'in hedefi, sözleşme şartlarını kendi lehine düzenlemek ve maaş ile çıkış maddesi konusunda yeniden pazarlık yapmak. Şimdiye kadar yıllık 14 milyon avroluk bir maaştan ve 2027'de geçerli olacak 60 milyon avroluk bir çıkış maddesinden söz ediliyordu.

Bu arada, 26 yaşındaki oyuncunun kafasında Dünya Kupası sonrası için bir çıkış opsiyonu da var. Alman milli takımıyla başarılı bir turnuva geçirmesi durumunda Schlotterbeck, bu yaz BVB'den ayrılıp başka bir kulübe katılma imkanına sahip olmak istiyor.

Ayrıca, son zamanlarda ortaya çıkan belirsiz durum nedeniyle Manchester United ve Liverpool'un transferi yeniden değerlendireceği belirtiliyor. Dortmund ve Schlotterbeck'in işbirliğini sürdürme konusunda anlaşmaya varamaması durumunda, iki İngiliz kulübü de hazır bekliyor.