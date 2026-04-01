Bild gazetesinin haberine göre, Alman milli futbolcu, sportif direktör Sebastian Kehl'in görevden alınmasıyla ortaya çıkan kaotik durumu, Borussia Dortmund yetkilileri üzerinde daha fazla baskı kurmak için kendi lehine kullanmış.
BVB kasıtlı olarak baskı altına mı alındı? İki büyük kulüp, Nico Schlotterbeck konusunda yeni bir fırsat kokusu alıyor
Buna göre Schlotterbeck'in hedefi, sözleşme şartlarını kendi lehine düzenlemek ve maaş ile çıkış maddesi konusunda yeniden pazarlık yapmak. Şimdiye kadar yıllık 14 milyon avroluk bir maaştan ve 2027'de geçerli olacak 60 milyon avroluk bir çıkış maddesinden söz ediliyordu.
Bu arada, 26 yaşındaki oyuncunun kafasında Dünya Kupası sonrası için bir çıkış opsiyonu da var. Alman milli takımıyla başarılı bir turnuva geçirmesi durumunda Schlotterbeck, bu yaz BVB'den ayrılıp başka bir kulübe katılma imkanına sahip olmak istiyor.
Ayrıca, son zamanlarda ortaya çıkan belirsiz durum nedeniyle Manchester United ve Liverpool'un transferi yeniden değerlendireceği belirtiliyor. Dortmund ve Schlotterbeck'in işbirliğini sürdürme konusunda anlaşmaya varamaması durumunda, iki İngiliz kulübü de hazır bekliyor.
Schlotterbeck, sözleşmeyle ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor
Schlotterbeck, Pazartesi akşamı DFB takımının Gana'ya karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından, "Siyah-Sarılar" ile sözleşme görüşmelerinde bir anlaşmaya varıldığına dair haberleri şiddetle yalanladı ve böylece yeni spekülasyonlara zemin hazırladı.
"İmzanın çok yakında olacağına dair haberler var, ama maalesef henüz o aşamaya gelmedik. Bu yüzden bu konuyu da ele almam gerekiyor. Açıkçası, bunu kesin olarak yalanlamam gerekiyor. Sebastian (Kehl, ed.) ile uzun süre görüştüm, ama o artık burada değil. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir karar verecektim. Şimdi durum biraz değişti, bunu bir değerlendirmem gerekiyor," diye açıkladı 26 yaşındaki oyuncu.
BVB içinde, Schlotterbeck'in Book'un Kehl'e transfer olacağına dair ipucunu, düşünmek için biraz daha zaman kazanmak amacıyla kullandığı tahmin ediliyor. Ayrıca, işler hala kararlaştırılan zaman dilimi içinde ilerlediğinden, kulüp tarafında teklifi geri çekme gibi bir plan bulunmuyor.
