BVB için transfer ücreti şoku: Kesin gibi görünen büyük transfer sonunda suya mı düşecek?

Buna göre Salzburg, 19 yaşındaki stoper için yaklaşık 25 milyon avroluk sabit transfer ücreti ve 4 ila 6 milyon avro tutarında bonus ödemesi talep ediyor. Toplamda, transfer ücreti 30 milyon avro barajını bile aşabilir.

Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği belirtiliyor. Spor direktörü Lars Ricken ve spor müdürü Ole Book liderliğindeki BVB, talep edilen tutarı biraz daha düşürmeye ve Gadou'yu toplam pakette daha uygun hale getirmeye çalışıyor.

Daha önce kicker ve Sky, transferin tamamlanmak üzere olduğunu bildirmişti. BVB, Gadou ile zaten "uzun vadeli bir sözleşme" üzerinde anlaşmaya varmış ve kulüpler arasındaki görüşmeler de son aşamaya gelmişti.