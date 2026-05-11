Bild gazetesinin haberine göre, Avusturya Bundesliga takımının talep ettiği ücret, son günlerde medyada transfer ücreti olarak dolaşan 20 milyon avronun çok üzerinde olduğu belirtiliyor.
Çeviri:
BVB için transfer ücreti şoku: Kesin gibi görünen büyük transfer sonunda suya mı düşecek?
Buna göre Salzburg, 19 yaşındaki stoper için yaklaşık 25 milyon avroluk sabit transfer ücreti ve 4 ila 6 milyon avro tutarında bonus ödemesi talep ediyor. Toplamda, transfer ücreti 30 milyon avro barajını bile aşabilir.
Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği belirtiliyor. Spor direktörü Lars Ricken ve spor müdürü Ole Book liderliğindeki BVB, talep edilen tutarı biraz daha düşürmeye ve Gadou'yu toplam pakette daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Daha önce kicker ve Sky, transferin tamamlanmak üzere olduğunu bildirmişti. BVB, Gadou ile zaten "uzun vadeli bir sözleşme" üzerinde anlaşmaya varmış ve kulüpler arasındaki görüşmeler de son aşamaya gelmişti.
- Getty Images
Gadou, uzun süredir BVB'nin radarında
1,95 m boyundaki Gadou, 2024 yılında Paris Saint-Germain'in altyapısından Avusturya'ya transfer olmuştu. Fransız genç milli takım oyuncusu, bu sezon Salzburg formasıyla 33 resmi maçta sahaya çıktı ve Avrupa Ligi'nde uluslararası deneyim kazandı.
19 yaşındaki oyuncunun Dortmund'da kadro eksikliği çeken stoper hattını güçlendirmesi bekleniyor. Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırması, Emre Can'ın uzun süren sakatlığı ve Nico Schlotterbeck'in hâlâ belirsiz olan geleceği nedeniyle BVB, savunma hattını güçlendirmek için çaresizce arayış içinde.
Dortmund'un Gadou'ya ilgisi biraz daha eskiye dayanıyor. BVB'de Book'un selefi olan Sebastian Kehl'in de bahar aylarında bu genç oyuncuya göz diktiği söyleniyor.