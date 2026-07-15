Katalan gazetesi Sport ise, Asllani ile BVB arasında bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin, FC Barcelona’nın hâlâ bu yarışta yer alması olduğunu yazdı. Habere göre Barça, uyumlu medya haberlerine göre PSG’ye transfer olmayı düşündüğü söylenen Ferran Torres’in yerine geçecek bir oyuncu arıyor ve Asllani’yi uygun bir çözüm olarak belirlemiş.

Asllani’nin 29 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor; Torres’in Paris’e transfer olması durumunda bu tutarın Barça için büyük bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Prensip olarak bu durum BVB için de geçerli; ancak Siyah-Sarılıların mali kaynakları, Serhou Guirassy’nin satışına bağlı.

Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu, ancak bunun yalnızca belirli üst düzey kulüpler için geçerli olduğu belirtilen golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz olarak görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Guirassy’nin sözleşmesindeki ilgili madde yalnızca 15 Temmuz’a kadar geçerli; dolayısıyla şu anki duruma bakıldığında, Gine’li oyuncunun takımda kalması daha olası görünüyor. Elbette 30 yaşındaki oyuncu, bu maddenin süresi dolduktan sonra da BVB’den ayrılabilir, ancak Asllani’nin o zamana kadar başka bir kulüple sözleşme imzalamış olup olmayacağı belirsiz. Böyle bir durumda Dortmund elinde hiçbir şey kalmaz.