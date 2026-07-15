Sport Bild’in haberine göre, RB Leipzig, TSG Hoffenheim’ın 23 yaşındaki forvet oyuncusu için yapılan yarışta yeni favori olarak öne çıkıyor.
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BVB için işler kötü mü gidiyor? Bundesliga kulübü, Fisnik Asllani için yapılan transfer yarışında görünüşe göre yeni favori oldu
Buna göre Asllani, BVB’ye kıyasla “daha çok Leipzig’e” yönelmiş durumda; ancak oyuncunun kendisi de geçen sezonun ikincisiyle transfer konusunda olumsuz bir tavır sergilemiyor.
Kosovalı kaynaklar, geçtiğimiz haftalarda forvetin Borussia Dortmund’a transferinin çok yakında gerçekleşeceğini defalarca bildirmişti. Gazeteci Arlind Sadiku, Haziran sonunda transferin tüm detaylarının çoktan kesinleştiğinden bahsetmişti.
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BVB, Asllani transferi için Guirassy’den elde edeceği milyonlara mı ihtiyaç duyuyor?
Katalan gazetesi Sport ise, Asllani ile BVB arasında bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin, FC Barcelona’nın hâlâ bu yarışta yer alması olduğunu yazdı. Habere göre Barça, uyumlu medya haberlerine göre PSG’ye transfer olmayı düşündüğü söylenen Ferran Torres’in yerine geçecek bir oyuncu arıyor ve Asllani’yi uygun bir çözüm olarak belirlemiş.
Asllani’nin 29 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor; Torres’in Paris’e transfer olması durumunda bu tutarın Barça için büyük bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Prensip olarak bu durum BVB için de geçerli; ancak Siyah-Sarılıların mali kaynakları, Serhou Guirassy’nin satışına bağlı.
Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu, ancak bunun yalnızca belirli üst düzey kulüpler için geçerli olduğu belirtilen golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz olarak görülüyor.
Edinilen bilgilere göre, Guirassy’nin sözleşmesindeki ilgili madde yalnızca 15 Temmuz’a kadar geçerli; dolayısıyla şu anki duruma bakıldığında, Gine’li oyuncunun takımda kalması daha olası görünüyor. Elbette 30 yaşındaki oyuncu, bu maddenin süresi dolduktan sonra da BVB’den ayrılabilir, ancak Asllani’nin o zamana kadar başka bir kulüple sözleşme imzalamış olup olmayacağı belirsiz. Böyle bir durumda Dortmund elinde hiçbir şey kalmaz.
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Asllani, Hoffenheim’da dikkatleri üzerine çekti
Asllani, geçtiğimiz sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 35 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle 23 yaşındaki oyuncu yeteneklerini kanıtladı ve ligin en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.
Forvetin BVB lehine bir karar vermesinde spor direktörü Ole Book bir avantaj olabilir. Geçtiğimiz sezonun son aşamasında Sebastian Kehl’in görevini devralan 40 yaşındaki Book, bu golcüyü Bundesliga’ya yükselen SV Elversberg’de birlikte geçirdikleri günlerden tanıyor. Book, Asllani’nin 2024/25 sezonunda TSG’den o dönem İkinci Lig’de mücadele eden takıma kiralanmasında önemli bir rol oynamıştı.
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