Her zamanki gibi, Alman milli takımı bu Dünya Kupası’nda da FC Bayern’den oluşan bir kadroya dayanıyor. Kaleci Manuel Neuer, kaptan Joshua Kimmich, savunma lideri Jonathan Tah, oyun kurucu Aleksandar Pavlovic, yaratıcı oyuncu Jamal Musiala. Yakında, gelecek vaat eden sol bek Nathaniel Brown da bu gruba katılacak gibi görünüyor. O, Eintracht Frankfurt’tan Münih’e 55 milyon avroya transfer olmak üzere.
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BVB için bu iki ucu keskin bir kılıç! Nico Schlotterbeck ile Felix Nmecha arasındaki ince fark
Borussia Dortmund’dan şu anda Alman milli takımının ilk onbirinde sadece iki oyuncu yer alıyor. Ancak stoper Nico Schlotterbeck (26) ve orta saha oyuncusu Felix Nmecha (25), Curacao’ya karşı 7-1’lik gol şöleninde belirleyici roller üstlendi. Nmecha, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi; Schlotterbeck ise 1-1'lik skorda yaşadığı küçük talihsizliği, çok önemli olan 2-1'lik skoru getiren kafa vuruşuyla fazlasıyla telafi etti; Nmecha ise maçı belirleyen 3-1'lik skoru getiren penaltıyı kazandı.
Bu gol katkılarının ötesinde de ikisi de etkileyici bir performans sergiledi; özellikle Nmecha maçın ardından övgülerle yağmuruna tutuldu. Almanya’nın Curacao’ya karşı kazandığı zafer, dolayısıyla Dortmundlu ikilinin de zaferi oldu. Ancak bu durum, bu ikilinin ne kadar süre daha “Dortmundlu ikili” olarak anılabileceğine dair şüpheleri de artırdı. Ne de olsa, Dünya Kupası kadar hızlı bir şekilde uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisini çekebileceğiniz başka bir yer yok.
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Schlotterbeck ve Nmecha, BVB ile sözleşmelerini uzattı – sözleşmelerde çıkış maddeleri de yer alıyor
Schlotterbeck ve Nmecha, son yıllarda BVB’nin tartışmasız kilit isimleri haline geldi. Bu nedenle, ilkbaharda sözleşmelerini uzattıklarında Dortmund’da büyük bir rahatlama yaşandı. Schlotterbeck’in sözleşmesi 2031’e, Nmecha’nınki ise 2030’a kadar uzadı. Ancak imzalar atıldığı anda bile, bu iki oyuncunun o tarihe kadar Dortmund’da oynamaya devam etmelerinin olası olmadığı düşünülüyordu. Ancak şimdi, her ikisinin de son sözleşme uzatmalarına rağmen BVB forması giymeyecekleri ihtimali bile akla gelmeye başladı.
Schlotterbeck, tedbir olarak sözleşmesine özel bir Dünya Kupası çıkış maddesi ekletti. 19 Temmuz’daki finalden bir hafta sonrasına kadar, 50 ila 60 milyon avro karşılığında seçilen üç üst düzey kulüpten birine transfer olabilir. Uyumlu haberlere göre bu kulüpler arasında Real Madrid ve Liverpool FC yer alıyor, ancak Bayern Münih yok.
İddiaya göre, Real’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Schlotterbeck ile yakından ilgileniyor ve sözleşmede belirtilen transfer ücreti Madridliler için sorun teşkil etmeyecek. “İyi oyuncular her zaman hoş karşılanır. Bundan çok memnun olurum," dedi Antonio Rüdiger Çarşamba günü Winston-Salem’deki DFB kampında. Rüdiger kısa süre önce Real ile sözleşmesini uzattı ve Schlotterbeck’in transferi gerçekleşirse, gelecekte Real’de de onunla forma giyme şansı için rekabet edecek.
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Nmecha, BVB tarihinin en pahalı üçüncü transferi mi olacak?
Nmecha’nın da bir çıkış maddesi bulunuyor. Ancak bu madde ancak 2027 yazında yürürlüğe girecek ve ilk etapta 80 milyon avro, bir yıl sonra ise 70 milyon avro olacak. Schlotterbeck’ten ayrılan ince fark da bu: Nmecha’nın transferi konusunda BVB, bu yaz potansiyel alıcılarla serbestçe pazarlık yapabilir; Bild gazetesine göre, kulübün kabul edilebilir sınır 120 milyon avro olarak belirlenmiş.
Böylece Nmecha, Ousmane Dembélé (2017’de 148 milyon avroya FC Barcelona’ya transfer oldu) ve Jude Bellingham’ın (2023’te 127 milyon avroya Real Madrid’e transfer oldu) ardından kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi olacak. İddiaya göre Real Madrid de ilgileniyor; ayrıca Chelsea FC ve Manchester’ın iki büyük kulübü de gündemde. Nmecha, 2008 ile 2021 yılları arasında City’nin altyapısında forma giymişti.
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Schlotterbeck ve Nmecha, DFB takımında rekabet mücadelesini kazandılar
Dünya Kupası, Schlotterbeck ve Nmecha için büyük futbola atlama tahtası olabilir. Oysa uzun süre boyunca bu ikilinin Alman milli takımının ilk on birine girebilecekleri hiç belli değildi. Schlotterbeck, yıllardır ilk on birde yer alan Rüdiger ile girdiği rekabeti sonunda kazandı; Nmecha ise Leon Goretzka’yı yedek kulübesine itti – hem de oldukça sürpriz bir şekilde.
Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Goretzka’ya kararlı bir şekilde güvenmeye devam etmiş ve Mart ayında ona kamuoyu önünde Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacağına dair umut vermişti. Goretzka, sezonun son aşamasında Bundesliga’da FC Bayern formasıyla etkileyici bir performans sergilerken, Nmecha ise dış bağ yırtılması nedeniyle sakatlık geçirdi. Ancak son maç gününde BVB formasıyla ilk 11’e geri dönebildi ve Nagelsmann da ona güvenini açıkladı.
BVB için Schlotterbeck ve Nmecha’nın sevindirici gelişmeleri ve bununla birlikte ikisine yönelik artan ilgi, iki ucu keskin bir kılıç niteliğinde. Bu yaz her ikisinin de satılması durumunda bir yandan toplamda yaklaşık 180 milyon avroluk devasa bir gelir elde edilecek, diğer yandan ise takımın merkezi ekseni çökecek ve genel kadro planlaması bir anda tamamen altüst olacak.
BVB’nin rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet FC Barcelona 2017 148 milyon avro Jude Bellingham Orta saha Real Madrid 2023 127 milyon avro Jadon Sancho Forvet Manchester United 2022 85 milyon avro Christian Pulisic Forvet Chelsea FC 2018 64 milyon avro Pierre-Emerick Aubameyang Forvet Arsenal FC 2023 63,75 milyon avro