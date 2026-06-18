BVB için bu iki ucu keskin bir kılıç! Nico Schlotterbeck ile Felix Nmecha arasındaki ince fark

Borussia Dortmund’dan şu anda Alman milli takımının ilk onbirinde sadece iki oyuncu yer alıyor. Ancak stoper Nico Schlotterbeck (26) ve orta saha oyuncusu Felix Nmecha (25), Curacao’ya karşı 7-1’lik gol şöleninde belirleyici roller üstlendi. Nmecha, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi; Schlotterbeck ise 1-1'lik skorda yaşadığı küçük talihsizliği, çok önemli olan 2-1'lik skoru getiren kafa vuruşuyla fazlasıyla telafi etti; Nmecha ise maçı belirleyen 3-1'lik skoru getiren penaltıyı kazandı.

Bu gol katkılarının ötesinde de ikisi de etkileyici bir performans sergiledi; özellikle Nmecha maçın ardından övgülerle yağmuruna tutuldu. Almanya’nın Curacao’ya karşı kazandığı zafer, dolayısıyla Dortmundlu ikilinin de zaferi oldu. Ancak bu durum, bu ikilinin ne kadar süre daha “Dortmundlu ikili” olarak anılabileceğine dair şüpheleri de artırdı. Ne de olsa, Dünya Kupası kadar hızlı bir şekilde uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisini çekebileceğiniz başka bir yer yok.