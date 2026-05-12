BVB, Haberler ve Söylentiler: Yöneticiler hâlâ onun için mücadele ediyor! Yıldız oyuncu, görünüşe göre Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Serhou Guirassy, görünüşe göre yakın geleceği hakkında bir karar vermiş. Sky Sport'un haberine göre, santrfor bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor.

Buna göre Guirassy, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun tarzından memnun değil, ancak teknik direktörle genel olarak iyi anlaşıyor. Yine de 30 yaşında olan oyuncu, yeni bir mücadeleye atılmak istediği belirtiliyor.

Sky'a göre, Real Madrid ve Manchester City'nin de aralarında bulunduğu yedi büyük kulüp, sözleşmesindeki ilgili maddeyi kullanarak 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında Guirassy'yi Dortmund'dan transfer edebilir, ancak şu ana kadar hiçbiri kulüple temasa geçmedi. Bunun yerine, AC Milan, Fenerbahçe ve Tottenham Hotspur gibi üç diğer tanınmış kulüp, Gine milli takım oyuncusu için çaba gösteriyor, ancak bu kulüplerin hepsi BVB ile serbest transfer görüşmelerine girmek zorunda kalacak. Guirassy'nin Borussia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sky'a göre Dortmund yetkilileri, golcülerinden henüz vazgeçmiş değil. Bir yandan 30 yaşındaki oyuncunun sportif niteliklerine hâlâ güveniyorlar, diğer yandan da onun yerine geçecek bir oyuncunun pahalıya mal olacağının farkındalar. Bu nedenle BVB, şu anda Guirassy'yi kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Yeni sportif direktör Ole Book ile oyuncu arasında bu konuyla ilgili bir görüşme yapıldığı, ayrıca sportif direktör Lars Ricken ve teknik direktör Kovac'ın da Guirassy'nin Dortmund'da kalması için devreye gireceği söyleniyor.

2024 yılında VfB Stuttgart'tan gelen Guirassy, bu sezon BVB formasıyla 45 maçta 21 gol attı. Buna ek olarak altı asist de yaptı.