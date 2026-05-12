Oliver Maywurm

BVB, Haberler ve Söylentiler: Yöneticiler hâlâ onun için mücadele ediyor! Yıldız oyuncu, görünüşe göre Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor

BVB yaz aylarında yıldızlarından birini kaybedecek mi? Kulüp yönetimi en azından henüz pes etmemiş. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Serhou Guirassy yazın ayrılmak istiyor - Dortmund yönetimi hâlâ mücadele ediyor

    Serhou Guirassy, görünüşe göre yakın geleceği hakkında bir karar vermiş. Sky Sport'un haberine göre, santrfor bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor.

    Buna göre Guirassy, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun tarzından memnun değil, ancak teknik direktörle genel olarak iyi anlaşıyor. Yine de 30 yaşında olan oyuncu, yeni bir mücadeleye atılmak istediği belirtiliyor.

    Sky'a göre, Real Madrid ve Manchester City'nin de aralarında bulunduğu yedi büyük kulüp, sözleşmesindeki ilgili maddeyi kullanarak 40 milyon euro transfer ücreti karşılığında Guirassy'yi Dortmund'dan transfer edebilir, ancak şu ana kadar hiçbiri kulüple temasa geçmedi. Bunun yerine, AC Milan, Fenerbahçe ve Tottenham Hotspur gibi üç diğer tanınmış kulüp, Gine milli takım oyuncusu için çaba gösteriyor, ancak bu kulüplerin hepsi BVB ile serbest transfer görüşmelerine girmek zorunda kalacak. Guirassy'nin Borussia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Sky'a göre Dortmund yetkilileri, golcülerinden henüz vazgeçmiş değil. Bir yandan 30 yaşındaki oyuncunun sportif niteliklerine hâlâ güveniyorlar, diğer yandan da onun yerine geçecek bir oyuncunun pahalıya mal olacağının farkındalar. Bu nedenle BVB, şu anda Guirassy'yi kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Yeni sportif direktör Ole Book ile oyuncu arasında bu konuyla ilgili bir görüşme yapıldığı, ayrıca sportif direktör Lars Ricken ve teknik direktör Kovac'ın da Guirassy'nin Dortmund'da kalması için devreye gireceği söyleniyor.

    2024 yılında VfB Stuttgart'tan gelen Guirassy, bu sezon BVB formasıyla 45 maçta 21 gol attı. Buna ek olarak altı asist de yaptı.

    BVB, Haberler: Frank Schmidt, Dortmund'dan kiralanan oyuncunun acı bir şekilde kadro dışı bırakılmasını açıkladı

    Geçen hafta sonuna kadar Diant Ramaj, 1. FC Heidenheim'ın kalecisiydi. Ancak Köln'de alınan 3-1'lik galibiyette, FCH'nin kalesini BVB'den kiralık gelen oyuncu değil, Frank Feller korudu.

    "Frank Feller hazırlık dönemine potansiyel birinci kaleci olarak başladı, sonra sakatlandı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Son zamanlarda antrenmanlarda performans açısından kesinlikle en üst seviyedeydi. Şu anda çok fazla deplasman maçı kazandığımız söylenemez. Ama bugün kazanmak zorundayız. Onun gösterdiği performansı ödüllendiriyoruz. Ayrıca bize biraz da şans getirebilir" diye açıkladı Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt maç öncesinde bu kararı.

    Ramaj ise bu kararın alınmasını "bekliyordu, çünkü iletişim konusunda çok netiz. Boş konuşup oyuncuları belirsizlik içinde bırakmıyoruz, her zaman durumu olduğu gibi söylüyoruz. Durum boktan olsa bile, öyle olduğunu söylüyoruz. Biz bu takım ruhuyla yaşıyoruz," dedi Schmidt. Takımı, FC'ye karşı aldığı galibiyetin ardından ligde kalma umudunu sürdürüyor.

    Cumartesi günü Mainz 05 ile oynanacak sezonun son maçında da yedek kulübesinde oturacak olan Ramaj, yaz aylarında kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından şimdilik Dortmund'a geri dönecek. BVB, 24 yaşındaki kaleciyi Şubat 2025'te Ajax Amsterdam'dan transfer etmişti; Ramaj'ın Borussia ile olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

    Ancak Ramaj'ın BVB'de bir geleceği olup olmadığı belirsiz. Son olarak WAZ gazetesi, lig ikincisinin kaleciyi satmayı da düşündüğünü bildirdi.

    BVB, Haberler: Dortmund'un genç takımı, Real Madrid'e karşı bir kupa için mücadele ediyor

    Borussia Dortmund'un U19 ve U23 oyuncularından oluşan karma bir kadro, Salı akşamı (20:00) bir şampiyonluk kazanma şansına sahip. Premier League International Cup finalinde BVB'nin genç takımı, Real Madrid'den seçilmiş bir kadroyla karşı karşıya gelecek.

    Birkaç ay süren bu turnuvada, İngiltere'nin en iyi U21 takımları birbirleriyle ve uluslararası üst düzey kulüplerin genç takımlarıyla mücadele ediyor. BVB, Aralık ve Ocak aylarında oynanan grup aşamasında Leeds United, West Ham United ve AFC Sunderland'ı mağlup ederken, Manchester United'a yenilmesine rağmen eleme turlarına yükseldi. Çeyrek finalde Dortmund, FC Everton'ı eledi; Nisan sonu oynanan yarı finalde ise Real Sociedad'ı mağlup etti.

    Dortmund'un U19 teknik direktörü Felix Hirschnagl, Madrid ekibiyle oynanacak final maçı öncesinde, "Real, top hakimiyetini elinde tutan, dominant bir oyun sergileyen ve yüksek pres uygulayan tipik bir İspanyol takımı" dedi. U23 teknik direktörü Daniel Rios ise, "Şimdi taktik değiştirip daha defansif bir oyun sergilemeyeceğiz. Topa karşı ve topla oynadığımız futbol tarzımızın, çok iyi bir rakibe karşı maçı kazanma olasılığımızı artırdığına inanıyoruz."

    Dortmund'un Real ile oynayacağı maçın kadrosunda Filippo Mane, Almugera Kabar ve Nisan sonunda Freiburg'a karşı 4-0 kazanılan maçta Bundesliga'daki ilk maçına çıkan 16 yaşındaki yetenekli oyuncu Mathis Albert yer alıyor.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Yarışma

    Maç

    16 Mayıs

    Bundesliga

    Werder Bremen - BVB

    18 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Rot-Weiß Oberhausen - BVB

    29 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Cerezo Osaka - BVB

    1 Ağustos

    Hazırlık maçı

    FC Tokyo - BVB

