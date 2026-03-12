Goal.com
BVB, haberler ve söylentiler: Yıldız forvetin geri dönüşü mü? Serhou Guirassy'nin transferi için son tarih açıklandı

Serhou Guirassy'nin BVB'deki geleceği sezonun bitiminden sonra ne olacak? Forvet oyuncusu henüz bir karar vermemiş olsa da, yakında bir karar vermek istiyor. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Guirassy, üst düzey kulübün "istek listesinde"

    Quo vadis, Serhou Guirassy? Birkaç hafta önce Bild gazetesi, BVB'nin yıldız forvetinin yaz aylarında kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamak ve muhtemelen Suudi Arabistan'da "bir kez daha büyük para kazanmak" istediğini bildirmişti, ancak bu haber artık kesin değil.

    Bild'in yeni haberine göre, kardeşi ve menajeri tarafından geçen yaz teklif edilen ve Dortmund'daki yıllık maaşının iki katını (dokuz milyon euro olduğu söyleniyor) vaat eden Suudi Arabistan'a transfer, sadece "ikinci öncelik" olarak görülüyor. 

    Çöle transferi tamamen dışlanmasa da, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bazı Avrupa kulüpleri Guinealı oyuncunun menajerine teklifte bulundu. Özellikle AC Milan, Guirassy'yi "istek listesine" ekledi, ancak yaz transferi için tek forvet adayı o değil. 

    Bild gazetesine göre, Guirassy'nin sözleşmesinde yer alan ve 29 yaşındaki oyuncunun Dortmund'daki sözleşmesinin bitimine iki yıl kala 45 milyon euro karşılığında seçkin kulüplere transfer olmasını sağlayan çıkış maddesi, Milan için geçerli değil, sadece Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool için geçerli. BVB, Rossoneri'nin somut bir transfer ilgisi olması durumunda transfer ücretini serbestçe müzakere edebilir. Bu, çölden gelebilecek olası bir ilgi için de geçerli olacak.

    Guirassy ise kendi geleceği ile ilgili kararını vermek için kendine bir son tarih belirledi. En geç Mayıs ayında sezonun bitiminden kısa bir süre sonra, kulübe transfer izni isteyip istemediğini veya Schwarzgelben ile son sözleşme yılına girip girmeyeceğini bildirmek istiyor. Onun "büyük hayali" hala Dortmund ile bir şampiyonluk kazanmak.

    Guirassy, bu sezon da Dortmund'un en golcü oyuncusu. 37 resmi maçta 17 gol ve 6 asist kaydetti. BVB'deki ilk sezonunda 45 resmi maçta 34 gol attı ve 9 asist yaptı.

    BVB, Haberler: Kjell Wätjen, Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşünüyor

    Kjell Wätjen, yazdan beri Bochum'un komşu bölgesinde kiralık olarak oynuyor ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna göre bu durum böyle devam edebilir.

    Wätjen, Bild gazetesine "Yazın da VfL'de kalmayı kesinlikle düşünebilirim" dedi, ancak "Henüz hiçbir şey kesinleşmedi veya kararlaştırılmadı. Ayrıca BVB de söz sahibi. Ne olacağını göreceğiz" diye de ekledi.

    Wätjen, BVB'nin 3. ligden düşmesi ve profesyonel takımda oynama şansının çok az olması nedeniyle takımdan ayrılmış ve Bochum'da yeni bir spor yuvası bulmuştu, ancak bu geçici bir durumdu.

    Ocak sonuna kadar Bochum'un neredeyse her maçında forma giyen ve çoğu zaman ilk 11'de yer alan Wätjen, son haftalarda giderek daha sık 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Kasım ayında VfL formasıyla ilk ve şu ana kadar tek golünü attı. 

    "Kendi sorunlarım vardı ve bunları teknik direktör [Uwe Rösler, editörün notu] ile açıkça konuştum. Bunun için çok çalıştım ve o da benim bu konuda geliştiğimi gördü. O zamandan beri geri bildirimler de daha olumlu hale geldi" dedi Wätjen mevcut durumu hakkında.

    Wätjen'in BVB ile olan profesyonel sözleşmesi 2028'e kadar devam edecek, kiralama süresi ise 30 Haziran'da sona erecek. Wätjen daha sonra Dortmund'a geri dönecek, ancak orada yine büyük bir değişim yaşanacak. 

    Julian Brandt'ın ayrılığı kesinleşti, Niklas Süle'nin sona eren sözleşmesi büyük olasılıkla uzatılmayacak. Ancak Dortmund, en azından orta sahada Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka ve Marcel Sabitzer ile oldukça iyi ve derin bir kadroya sahip. 

    Wätjen, BVB'deki profesyonel ilk maçında güçlü bir performans sergilemiş ve 4 Mayıs 2024'te FC Augsburg'u 5-1 yendikleri maçta Marco Reus'a yaptığı muhteşem asistle dikkatleri üzerine çekmişti. O maçta 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Ancak daha sonra sadece üç kısa süreli oyuna çıktı.

    TarihMaç
    14 Mart, 15.30BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
    21 Mart, 18.30BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 Nisan, 18.30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 Nisan, 15.30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

0