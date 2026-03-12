BVB, haberler ve söylentiler: Yıldız forvetin geri dönüşü mü? Serhou Guirassy'nin transferi için son tarih açıklandı

Quo vadis, Serhou Guirassy? Birkaç hafta önce Bild gazetesi, BVB'nin yıldız forvetinin yaz aylarında kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamak ve muhtemelen Suudi Arabistan'da "bir kez daha büyük para kazanmak" istediğini bildirmişti, ancak bu haber artık kesin değil.

Bild'in yeni haberine göre, kardeşi ve menajeri tarafından geçen yaz teklif edilen ve Dortmund'daki yıllık maaşının iki katını (dokuz milyon euro olduğu söyleniyor) vaat eden Suudi Arabistan'a transfer, sadece "ikinci öncelik" olarak görülüyor.

Çöle transferi tamamen dışlanmasa da, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bazı Avrupa kulüpleri Guinealı oyuncunun menajerine teklifte bulundu. Özellikle AC Milan, Guirassy'yi "istek listesine" ekledi, ancak yaz transferi için tek forvet adayı o değil.

Bild gazetesine göre, Guirassy'nin sözleşmesinde yer alan ve 29 yaşındaki oyuncunun Dortmund'daki sözleşmesinin bitimine iki yıl kala 45 milyon euro karşılığında seçkin kulüplere transfer olmasını sağlayan çıkış maddesi, Milan için geçerli değil, sadece Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool için geçerli. BVB, Rossoneri'nin somut bir transfer ilgisi olması durumunda transfer ücretini serbestçe müzakere edebilir. Bu, çölden gelebilecek olası bir ilgi için de geçerli olacak.

Guirassy ise kendi geleceği ile ilgili kararını vermek için kendine bir son tarih belirledi. En geç Mayıs ayında sezonun bitiminden kısa bir süre sonra, kulübe transfer izni isteyip istemediğini veya Schwarzgelben ile son sözleşme yılına girip girmeyeceğini bildirmek istiyor. Onun "büyük hayali" hala Dortmund ile bir şampiyonluk kazanmak.

Guirassy, bu sezon da Dortmund'un en golcü oyuncusu. 37 resmi maçta 17 gol ve 6 asist kaydetti. BVB'deki ilk sezonunda 45 resmi maçta 34 gol attı ve 9 asist yaptı.