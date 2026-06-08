BVB, Haberler ve Söylentiler: Yan Couto konusunda kafa karışıklığı! Yeni haber, İtalya'dan ilgi olduğu yönündeki söylentiyi yalanlıyor

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Son haberlere göre, Dortmund'un bek oyuncusu Yan Couto, Serie A'nın sürpriz takımının ilgisini çekmiş durumda: Ligde dördüncü sırada yer alan Como 1907'nin Brezilyalı oyuncu ile ilk görüşmeleri yaptığı iddia ediliyor.
Ancak Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre, henüz oyuncu tarafıyla veya BVB ile doğrudan bir temas kurulmadı, şu ana kadar sadece genel bir ilgi sinyali verildi. Açık olan bir şey var: Savunma oyuncusu, oldukça zayıf bir sezon geçirmesine rağmen ucuz bir transfer olmayacak. Zarar etmemek için Dortmund, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep ediyor.
Ayrıca Couto'nun geleceği, BVB'nin sağ savunma kanadındaki kadro durumuyla yakından bağlantılı. Rakibi Julian Ryerson'ın ise Manchester United'ın transfer listesinde olduğu söyleniyor.
Norveçli oyuncu yaklaşan Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterip kulüpten ayrılırsa, BVB için Couto'nun satışı neredeyse imkansız hale gelebilir. İtalyan Şampiyonlar Ligi katılımcısı için bir diğer sorun da mali durum: Couto, Dortmund'da 2030 yılına kadar geçerli ve kendisine yıllık yaklaşık beş milyon euro kazandıran kazançlı bir sözleşmeye sahip. Bu nedenle, teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki hırslı Como, transfer için cebine derin bir el atmak zorunda kalacak.
Borussia Dortmund transfer piyasasında bir yenilgiye uğradı: Çok rağbet gören bir üst düzey yetenek, BVB yerine İngiliz Premier Ligi'ni tercih etti.
Brighton & Hove Albion, son onayların alınmasına bağlı olarak 18 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu Zadok Yohanna'nın transferini tamamladı ve ona 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İsveç kulübü AIK Solna için bu anlaşma, büyük bir farkla tarihi bir rekor transfer anlamına geliyor: The Athletic, transfer ücretinin yaklaşık 25 milyon avro olduğunu bildirirken, Sky ise 28 milyon avro sabit ücret artı 2 milyon avro bonus ödemesi olacağını tahmin ediyor.
Yohanna, 2025 yazında memleketindeki Ikon Allah Futbol Akademisi'nden İsveç'e transfer olmuştu ve burada 18 maçta 5 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Genç kanat oyuncusunun muazzam potansiyeli, uzun zamandır bir sır değildi.
Sky'a göre, BVB'nin yanı sıra Bundesliga rakipleri RB Leipzig ve Bayer Leverkusen de genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyordu, ancak bu üst düzey yeteneği transfer etmek için verdikleri mücadelede, mali gücü yüksek İngiliz kulübüne karşı yenik düştüler.
|Oyuncular
|Pozisyon
|Satıldığı
|Yıl
|Transfer ücreti
|Ousmane Dembele
|Forvet
|FC Barcelona
|2017
|148 milyon euro
|Jude Bellingham
|Orta saha
|Real Madrid
|2023
|127 milyon euro
|Jadon Sancho
|Forvet
|Manchester United
|2022
|85 milyon euro
|Christian Pulisic
|Forvet
|FC Chelsea
|2018
|64 milyon euro
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Forvet
|FC Arsenal
|2023
|63,75 milyon euro