BVB, Haberler ve Söylentiler: Yan Couto konusunda kafa karışıklığı! Yeni haber, İtalya'dan ilgi olduğu yönündeki söylentiyi yalanlıyor

Son haberlere göre, Dortmund'un bek oyuncusu Yan Couto, Serie A'nın sürpriz takımının ilgisini çekmiş durumda: Ligde dördüncü sırada yer alan Como 1907'nin Brezilyalı oyuncu ile ilk görüşmeleri yaptığı iddia ediliyor.

Ancak Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre, henüz oyuncu tarafıyla veya BVB ile doğrudan bir temas kurulmadı, şu ana kadar sadece genel bir ilgi sinyali verildi. Açık olan bir şey var: Savunma oyuncusu, oldukça zayıf bir sezon geçirmesine rağmen ucuz bir transfer olmayacak. Zarar etmemek için Dortmund, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep ediyor.

Ayrıca Couto'nun geleceği, BVB'nin sağ savunma kanadındaki kadro durumuyla yakından bağlantılı. Rakibi Julian Ryerson'ın ise Manchester United'ın transfer listesinde olduğu söyleniyor.

Norveçli oyuncu yaklaşan Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterip kulüpten ayrılırsa, BVB için Couto'nun satışı neredeyse imkansız hale gelebilir. İtalyan Şampiyonlar Ligi katılımcısı için bir diğer sorun da mali durum: Couto, Dortmund'da 2030 yılına kadar geçerli ve kendisine yıllık yaklaşık beş milyon euro kazandıran kazançlı bir sözleşmeye sahip. Bu nedenle, teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki hırslı Como, transfer için cebine derin bir el atmak zorunda kalacak.