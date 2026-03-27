Goal.com
Canlı
NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUND

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: UEFA, tuhaf bir kırmızı kartın ardından Nico Schlotterbeck'e verilecek cezayı açıkladı

Bundesliga
Dortmund
VfB Stuttgart - Dortmund
N. Schlotterbeck
S. Kehl

Borussia Dortmund'un Bergamo'da aldığı gizemli kırmızı kartın ardından UEFA önlem aldı ve Nico Schlotterbeck'i cezalandırdı. Bu arada eski sportif direktör Sebastian Kehl'in Borussia'ya geri döneceği söyleniyor. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

BVB ile ilgili diğer haberler ve makaleler:

    BVB, Haberler: UEFA, Schlotterbeck'i yedek kulübesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalandırdı

    Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta Bergamo'ya karşı aldığı acı yenilginin yankıları devam ediyor. Şubat ayı sonunda Bergamo'da yaşanan çalkantılı 1-4'lük mağlubiyetin ardından UEFA, BVB ve taraftarlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı ve Nico Schlotterbeck'e verilecek cezayı belirledi.

    Stoper, "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle bir UEFA müsabakasında bir maçlık cezaya çarptırıldı. Böylece resmi yönetmelik devreye giriyor: Bir oyuncu veya görevli, "otomatik olarak bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında cezalı sayılır". Dolayısıyla cezanın kaldırılması söz konusu değil.

    Özellikle ilginç olan nokta: Schlotterbeck, o sırada yedek kulübesinden kırmızı kartı görmüştü – pek çok kişiye göre görünürde bir neden olmaksızın. Instagram üzerinden yaptığı açıklama oldukça netti: "Atalanta'dan on kadar oyuncu aynı anda ayağa kalkıp yüksek sesle şikayet ettikten sonra ben de ayağa kalktım." Şöyle devam etti: "Onlara tekrar oturmalarını söyledim. Hepsi bu. Hakaret yok, saygısızlık yok, başka bir şey yok."

    Bu olay, bugüne kadar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Maçtan sonra bile bu karar ona açıklanamaz gelmişti: "Neden kırmızı kart gördüğümü, hakem maçtan sonra bile bana açıklayamadı." Kırmızı kartla ilgili olaylar, maçın heyecanlı son dakikalarında yaşanmıştı.

    Manuel Gräfe daha sonra olası bir açıklama yaptı. Eski Bundesliga hakemi Bild'e şunları söyledi: "Eğer o, tartışmalı ve agresif bir şekilde inceleme alanına, rakip takımın teknik direktörlük bölgesine veya sahaya girerse, çok hızlı bir şekilde sahadan atılmalıdır."

    Schlotterbeck'e verilen cezanın yanı sıra kulüp de cezalandırıldı. UEFA, takımın sportmenlik dışı davranışları nedeniyle bir uyarıda bulundu. Ayrıca Dortmund, stadyumda meydana gelen hasarlar için 13.000 euro ödemek zorunda ve taraftarların neden olduğu diğer hasarların telafisi konusunda Atalanta ile mutabık kalması gerekiyor. Seyircilerin neden olduğu olaylar nedeniyle ayrıca 5.000 euro para cezası verildi.

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB, Haberler: Weidenfeller, Kehl'in Dortmund'a dönüşü için çağrıda bulunuyor

    Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'dan ayrılması hâlâ gündemde – ve Roman Weidenfeller'de belirgin bir duygusal tepki uyandırıyor.

    Kehl ile uzun yıllar boyunca BVB forması giyen ve onunla arkadaş olan Weidenfeller, Kehl'in kulüp için ne kadar önemli olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. 2014 Dünya Şampiyonu, BVB'nin geleneksel takımının bir maçının kenarında, "Sebastian'a her zaman gösterdiği tutku için sadece teşekkür edebiliriz" dedi ve Kehl'in hem oyuncu ve kaptan olarak hem de daha sonra sportif direktör olarak on yıllar boyunca merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

    Ancak eski kaleciyi özellikle etkileyen şey kişisel boyuttu. "Elbette o her zaman benim arkadaşım olarak kalacak," diyen Weidenfeller, ikilinin bugüne kadar ne kadar yakın bir bağ kurduğunu açıkça ortaya koydu. Kulübün kararını anlayabildiğini, sonuçta değişimin bu işin bir parçası olduğunu belirtti. "Bir gün yeniden yapılanma olursa, bu herkesi etkiler," dedi – kararı kendisi değerlendirmek istemeden.

    Aynı zamanda Weidenfeller gözünü geleceğe çevirdi ve Kehl'in yakında BVB'ye geri dönmesini diledi – BVB'nin geleneksel takımının bir oyuncusu olarak. "Bir gün tekrar aramıza katılacağını çok iyi hayal edebiliyorum. Beni sahada yanımda görmeye davetlidir," dedi gelecekteki efsaneler maçlarına atıfta bulunarak.

    Aslında Weidenfeller, eski takım arkadaşını Rote Erde Stadyumu'ndaki yıldönümü maçına katılmaya ikna etmeye çalışmıştı. "Onu buraya gelmeye ikna etmek isterdim," diye itiraf etti. Ancak ayrılık bunun için henüz çok tazeydi, şu anda biraz mesafe iyi geliyor. Yine de Weidenfeller, bir gün tekrar siyah-sarı formayla birlikte sahaya çıkacakları umudunu koruyor.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, Söylenti: Marcos Senesi ile ilgilenme süreci bir sonraki aşamaya geçecek

    Borussia Dortmund'un Marcos Senesi'yi kadrosuna katma konusunda yeniden haklı umutlar beslediği söyleniyor. Arjantinli oyuncunun uzun süredir diğer büyük kulüplerle anılmasıyla birlikte, son zamanlarda durum BVB lehine değişti.

    İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre, Juventus Torino, bu stoper için yapılan yarışta zemin kaybetti. İtalyan kulübün imzaya hazır bir sözleşme sunduğu söylense de, mali açıdan teklifleri rakiplerle rekabet edemediği için alternatifler aramaya başladıkları belirtiliyor.

    AFC Bournemouth ile sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Senesi, transfer ücreti olmadan alınabilecek ve bu nedenle de oldukça rağbet görüyor. Şu anda en umutlu aday olarak görülen Aston Villa'nın yanı sıra, habere göre Borussia Dortmund da somut bir teklif sunmuş ve hala iyi şanslara sahip. Ayrıca AS Roma ve Premier League'den birkaç kulüp de ilgilerini belirtmiş durumda. Son zamanlarda Atletico Madrid ve FC Barcelona da 28 yaşındaki oyuncuyla anılıyor.

    BVB'de savunma planlamaları zaten tüm hızıyla devam ediyor. Nico Schlotterbeck'in sözleşmesinin uzatılması ihtimalinden bağımsız olarak, özellikle Niklas Süle'nin ayrılığı ve kadroya ilişkin diğer belirsizlikler nedeniyle, stoper pozisyonunda ihtiyaç var. Senesi ile Dortmund, hemen katkı sağlayabilecek deneyimli bir sol ayaklı oyuncu kadrosuna katmış olacak. Ancak tercih ettiği pozisyonda rekabet zaten mevcut: Schlotterbeck'in yanı sıra Ramy Bensebaini ve yetenekli Luca Reggiani de kadroda yer alıyor.

    Birçok işaret, Senesi'nin kariyerinde bir sonraki adımı atmak için yaz aylarında Bournemouth'tan ayrılacağını gösteriyor – ideal olarak uluslararası perspektifi olan bir kulübe. Arjantinli oyuncunun gerçekten Dortmund'a transfer olup olmayacağı ise henüz belli değil.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Dortmund crest
Dortmund
BVB