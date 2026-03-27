BVB, Haberler ve Söylentiler: UEFA, tuhaf bir kırmızı kartın ardından Nico Schlotterbeck'e verilecek cezayı açıkladı

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta Bergamo'ya karşı aldığı acı yenilginin yankıları devam ediyor. Şubat ayı sonunda Bergamo'da yaşanan çalkantılı 1-4'lük mağlubiyetin ardından UEFA, BVB ve taraftarlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı ve Nico Schlotterbeck'e verilecek cezayı belirledi.

Stoper, "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle bir UEFA müsabakasında bir maçlık cezaya çarptırıldı. Böylece resmi yönetmelik devreye giriyor: Bir oyuncu veya görevli, "otomatik olarak bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında cezalı sayılır". Dolayısıyla cezanın kaldırılması söz konusu değil.

Özellikle ilginç olan nokta: Schlotterbeck, o sırada yedek kulübesinden kırmızı kartı görmüştü – pek çok kişiye göre görünürde bir neden olmaksızın. Instagram üzerinden yaptığı açıklama oldukça netti: "Atalanta'dan on kadar oyuncu aynı anda ayağa kalkıp yüksek sesle şikayet ettikten sonra ben de ayağa kalktım." Şöyle devam etti: "Onlara tekrar oturmalarını söyledim. Hepsi bu. Hakaret yok, saygısızlık yok, başka bir şey yok."

Bu olay, bugüne kadar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Maçtan sonra bile bu karar ona açıklanamaz gelmişti: "Neden kırmızı kart gördüğümü, hakem maçtan sonra bile bana açıklayamadı." Kırmızı kartla ilgili olaylar, maçın heyecanlı son dakikalarında yaşanmıştı.

Manuel Gräfe daha sonra olası bir açıklama yaptı. Eski Bundesliga hakemi Bild'e şunları söyledi: "Eğer o, tartışmalı ve agresif bir şekilde inceleme alanına, rakip takımın teknik direktörlük bölgesine veya sahaya girerse, çok hızlı bir şekilde sahadan atılmalıdır."

Schlotterbeck'e verilen cezanın yanı sıra kulüp de cezalandırıldı. UEFA, takımın sportmenlik dışı davranışları nedeniyle bir uyarıda bulundu. Ayrıca Dortmund, stadyumda meydana gelen hasarlar için 13.000 euro ödemek zorunda ve taraftarların neden olduğu diğer hasarların telafisi konusunda Atalanta ile mutabık kalması gerekiyor. Seyircilerin neden olduğu olaylar nedeniyle ayrıca 5.000 euro para cezası verildi.