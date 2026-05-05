Serhou Guirassy önümüzdeki sezon da Borussia Dortmund'da oynayacak mı? Türk televizyon kanalı A Spor'un haberine göre, forvetin temsilcileri ile Fenerbahçe yetkilileri arasında somut bir görüşme gerçekleşti. Haberlere göre Guirassy, İstanbul'un önde gelen kulübüne Boğaz'a transfer olmayı çok iyi düşünebileceğini belirtmiş.

Söylentilere göre, 28 yaşındaki oyuncu aktif olarak transfer piyasasına sunuldu. Dortmund'daki sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerli.

Danışman tarafının bu agresif stratejisinin nedeni, sözleşmedeki bir ayrıntıda yatıyor: Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 35 milyon avroluk çıkış maddesi, forveti uluslararası üst düzey kulüpler için son derece cazip bir hedef haline getiriyor.

Guirassy tarafı ile Kanaryalar arasında sinyaller yeşil olsa da, İstanbul'da şu anda bürokratik engeller var. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'de spor yönetimi kadrosunda bir boşluk var. Spor alanındaki yeniden yapılanma sürecinde birçok yönetici görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kilit pozisyonlar yeniden doldurulana kadar Süper Lig'den resmi bir teklif gelmesi pek olası görünmüyor.