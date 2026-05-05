Jochen Tittmar

BVB, Haberler ve Söylentiler: Transferi oldukça olası görüyor! Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'yi yakında bırakmak zorunda kalacak mı?

Serhou Guirassy, Türkiye'ye transfer olmayı düşünebilir gibi görünüyor. Bir üst düzey yetenek ise Borussia Dortmund'da kalmak istiyor gibi görünüyor. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy ile görüştüğü iddia ediliyor

    Serhou Guirassy önümüzdeki sezon da Borussia Dortmund'da oynayacak mı? Türk televizyon kanalı A Spor'un haberine göre, forvetin temsilcileri ile Fenerbahçe yetkilileri arasında somut bir görüşme gerçekleşti. Haberlere göre Guirassy, İstanbul'un önde gelen kulübüne Boğaz'a transfer olmayı çok iyi düşünebileceğini belirtmiş.

    Söylentilere göre, 28 yaşındaki oyuncu aktif olarak transfer piyasasına sunuldu. Dortmund'daki sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerli.

    Danışman tarafının bu agresif stratejisinin nedeni, sözleşmedeki bir ayrıntıda yatıyor: Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 35 milyon avroluk çıkış maddesi, forveti uluslararası üst düzey kulüpler için son derece cazip bir hedef haline getiriyor. 

    Guirassy tarafı ile Kanaryalar arasında sinyaller yeşil olsa da, İstanbul'da şu anda bürokratik engeller var. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'de spor yönetimi kadrosunda bir boşluk var. Spor alanındaki yeniden yapılanma sürecinde birçok yönetici görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kilit pozisyonlar yeniden doldurulana kadar Süper Lig'den resmi bir teklif gelmesi pek olası görünmüyor.

    BVB, Söylenti: Üst düzey yetenek Hamzath Mohamadou, Dortmund'da kalmak istiyor gibi görünüyor

    Henüz 15 yaşındaki hücum oyuncusu Hamzath Mohamadou, şu anda BVB'nin altyapısında en umut vaat eden isimlerden biri olarak görülüyor. 2024 yazında Wolfsburg'dan Dortmund'a transfer olduktan sonra hiçbir adaptasyon süresine ihtiyaç duymadı. Genç yaşına rağmen 14 yaşında Youth League'de ilk maçına çıktı ve bu ilk maçında hemen bir gol atarak başarılı bir başlangıç yaptı. 

    Bild gazetesine göre, Real Madrid ve PSG gibi kulüpler genç oyuncuyu şimdiden radarlarına almış durumda. Ancak Dortmund, oyuncunun sadakatine güvenebilir. Mohamadou ve çevresi, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan BVB'de devamlılığı tercih ediyor.

    Söylentilere göre kulüp, gelecek sezon için onun A takım kadrosuna kademeli geçişini şimdiden hazırlıyor. Etrafındaki heyecan dalgasının gerçek olduğu, stadyumun dışında da görülüyor. Adidas için çekilen bir reklamda, Jude Bellingham ve Serhou Guirassy ile birlikte boy göstermişti.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihYarışmaMaç
    8 MayısBundesligaBVB - Eintracht Frankfurt
    16 MayısBundesligaWerder Bremen - BVB
    18 TemmuzHazırlık maçıRot-Weiß Oberhausen - BVB
    29 TemmuzHazırlık maçıCerezo Osaka - BVB
    1 AğustosHazırlık maçıFC Tokyo - BVB
