Borussia Dortmund, transfer piyasasında adı geçen iki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ciddi bir aksilikle karşı karşıya.

Sky'ın haberine göre, BVB'nin Konstantinos Karetsas (KRC Genk) ve Diego Moreira (Racing Strasbourg) için verdiği yarışta büyük olasılıkla eleneceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni, ilgili kulüplerin talep ettiği transfer ücretleri ve BVB'nin bu ücretleri ödemeye hazır olmadığı yönündeki iddialar.

Genk'in Karetsas için 35 ila 40 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği söyleniyor, bu da henüz 18 yaşında olan genç oyuncu için BVB açısından çok yüksek bir finansal risk oluşturuyor.

Moreira'nın durumunda ise, transfer bedelinin yanı sıra pozisyonu da Dortmund'un tereddüt etmesinin belirleyici bir nedeni olarak görülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak sol ve sağ kanatlarda görev yapıyor; bu ise BVB teknik direktörü Niko Kovac'ın 3-4-3 sisteminde normalde hiç bulunmayan bir pozisyon.

Dortmund, önümüzdeki sezon için şu ana kadar üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. RB Salzburg'dan yaklaşık 20 milyon euroya stoper Joane Gadou transfer edildi, ayrıca Kaua Prates ve Justin Lerma gibi iki gelecek vaat eden yetenek de kadroya katıldı.