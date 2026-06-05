BVB, yaz aylarında Serhou Guirassy'yi kaybedecek mi? Lars Ricken ve Ole Book'un başını çektiği teknik yönetimin tutumu aslında net. Ricken son olarak, "Onu bırakmaya niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı" dedi.

Sport Bild bu konuda, BVB'nin görünüşe göre tamamen memnun olmayan forvetine transfer planlarını bile açıkladığını ve Siyah-Sarıların 10 numara pozisyonunda en az bir tane daha üst düzey ve yaratıcı hücum oyuncusu transfer etmek istediğini belirttiğini bildirdi. Bu, Guirassy'nin Dortmund'un oyununa olan bağlılığını yeniden artırmak için de yapıldı.

Ancak şimdi Fenerbahçe'nin ardından bir başka kulüp de Guirassy'ye aktif olarak ilgi gösteriyor ve bu kulüp, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ve cömert bir maaşla onu ikna etmeye çalışabilir. Bild'in haberine göre, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, 30 yaşındaki Gine'li oyuncuya ilgisini açıkladı. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kulübün, Guirassy'nin durumunu yakından takip ettiği ve transferi değerlendirdiği belirtiliyor.

Uyumlu haberlere göre, 30 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar süren sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu madde, seçkin üst düzey kulüpler için yaklaşık 35 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ancak hem Villa hem de Fenerbahçe konusunda BVB'nin elinde koz var ve serbestçe pazarlık yapabilir.

Guirassy'nin bir süredir ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Son olarak Guirassy, Fenerbahçe'deki başkanlık seçim kampanyasında bir koz olarak bile gösterilmişti. Buna göre aday Aziz Yıldırım, seçimleri kazanması durumunda eski VfB Stuttgart golcüsüyle Türk üst düzey kulübüne transfer konusunda anlaşmaya varmış. Seçimler önümüzdeki hafta sonu (6-7 Haziran) yapılacak.

Ayrıca, en azından Book, Guirassy'nin ayrılma olasılığını son zamanlarda tamamen dışlamadı. "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek planımız değil ve öncülümüz de değil. Yine de burada da şunu belirtmeliyim: Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu düşüneceğiz," dedi.