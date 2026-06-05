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Jonas Rütten

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BVB, Haberler ve Söylentiler: Transfer pazarlığı giderek kızışıyor! Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy için yeni bir talip ortaya çıktı

Bundesliga
Transfers
Premier Lig
S. Guirassy
Dortmund
Aston Villa
Fenerbahçe
K. Eichhorn

Aslında BVB, Serhou Guirassy'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ancak şimdi cazip bir teklif gelebilir. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

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    BVB, Haberler: Aston Villa, Serhou Guirassy'yi transfer etmeyi düşünüyor gibi görünüyor

    BVB, yaz aylarında Serhou Guirassy'yi kaybedecek mi? Lars Ricken ve Ole Book'un başını çektiği teknik yönetimin tutumu aslında net. Ricken son olarak, "Onu bırakmaya niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı" dedi. 

    Sport Bild bu konuda, BVB'nin görünüşe göre tamamen memnun olmayan forvetine transfer planlarını bile açıkladığını ve Siyah-Sarıların 10 numara pozisyonunda en az bir tane daha üst düzey ve yaratıcı hücum oyuncusu transfer etmek istediğini belirttiğini bildirdi. Bu, Guirassy'nin Dortmund'un oyununa olan bağlılığını yeniden artırmak için de yapıldı.

    Ancak şimdi Fenerbahçe'nin ardından bir başka kulüp de Guirassy'ye aktif olarak ilgi gösteriyor ve bu kulüp, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ve cömert bir maaşla onu ikna etmeye çalışabilir. Bild'in haberine göre, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, 30 yaşındaki Gine'li oyuncuya ilgisini açıkladı. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kulübün, Guirassy'nin durumunu yakından takip ettiği ve transferi değerlendirdiği belirtiliyor. 

    Uyumlu haberlere göre, 30 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar süren sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu madde, seçkin üst düzey kulüpler için yaklaşık 35 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ancak hem Villa hem de Fenerbahçe konusunda BVB'nin elinde koz var ve serbestçe pazarlık yapabilir.

    Guirassy'nin bir süredir ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Son olarak Guirassy, Fenerbahçe'deki başkanlık seçim kampanyasında bir koz olarak bile gösterilmişti. Buna göre aday Aziz Yıldırım, seçimleri kazanması durumunda eski VfB Stuttgart golcüsüyle Türk üst düzey kulübüne transfer konusunda anlaşmaya varmış. Seçimler önümüzdeki hafta sonu (6-7 Haziran) yapılacak. 

    Ayrıca, en azından Book, Guirassy'nin ayrılma olasılığını son zamanlarda tamamen dışlamadı. "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek planımız değil ve öncülümüz de değil. Yine de burada da şunu belirtmeliyim: Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu düşüneceğiz," dedi. 

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  • BVB, Haberler: Kennet Eichhorn'un transfer pazarlığında tutumuna ilişkin kafa karışıklığı

    Görünüşe göre Kennet Eichhorn'un BVB'ye transferi henüz tamamen gündemden kalkmış değil. Sky bu haberi verdi. Buna göre Borussia, Hertha BSC'nin olağanüstü yeteneği için hâlâ yarışta, ancak şu anda elindeki kozlar zayıf. 

    FC Liverpool'un pole pozisyonunda olduğu söyleniyor, ayrıca Bayer 04 de henüz 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma olasılığını hala değerlendiriyor. Werkself, kısa süre önce Hertha'dan U19 takımının yeni yardımcı antrenörü olarak Kostantinos Kotsifakis'i kadrosuna kattı; Kotsifakis, Eichhorn'un en büyük destekçisi, sırdaşı ve en önemli irtibat kişisi olarak görülüyor. Ayrıca Bayer, antrenörlük pozisyonunda nihayet somut adımlar attı ve FC Toulouse'dan Carles Martinez'i kadrosuna kattı.

    BVB'ye gelince, son zamanlarda Eichhorn'un menajerinin talep ettiği devasa imza parası nedeniyle Dortmund'un bu yarıştan çekildiği söyleniyordu. Sport Bild'e göre imza parası 10 milyon avro olacak.

  • Borussia Dortmund'un transfer geçmişi: BVB'nin rekor satışları

    OyuncularPozisyonSatıldıYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetFC Barcelona2017148 milyon euro
    Jude BellinghamOrta sahaReal Madrid2023127 milyon euro
    Jadon SanchoForvetManchester United202285 milyon euro
    Christian PulisicForvetFC Chelsea201864 milyon euro
    Pierre-Emerick AubameyangForvetFC Arsenal202363,75 milyon euro