BVB, Haberler ve Söylentiler: Transfer bedeli çok mu yüksek? İki transfer adayı Borussia Dortmund için görünüşe göre çok pahalı

Borussia Dortmund, önümüzdeki sezon Bayern Münih ile arasındaki farkı, takımın uyumu ve daha çekici bir futbol anlayışıyla azaltmayı hedefliyor. "Net bir hedefim var: Kulüp olarak birbirine kenetlenmiş bir takım olmak istiyoruz. Başarılı olmak istiyorsak, dayanışma ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu benim için çok önemli," dedi spor direktörü Lars Ricken, Sport Bild'e: "Ve sahada iki şeyi temsil etmek istiyoruz: Çalışkanlık ve gösteriş."
"İşçi zihniyetine sahip bir şehirden geliyoruz. Zafer için mücadele etmek, birbirimizi desteklemek, bizim değerlerimizdir," diyen Ricken, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunumuzu daha çekici hale getirmek için yaratıcılığımızı artırmak istiyoruz."
Gelecek sezon FC Bayern'e "daha da yaklaşmak istiyoruz – ve özellikle Bayern ile oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruz. Şimdiden bunun için çalışıyoruz," dedi Ricken. Ancak Alman şampiyonu ile aradaki farkı "gerçekçi" bir şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Kulüp tarihinin en iyi beşinci sezonunu geçirmiş olmalarına rağmen 16 puan geride kalmışlardı.
Yeni sportif direktör Ole Book, savunma kalitesini vurguladı – BVB, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda en az gol yiyen takım oldu. Aynı zamanda o da hücumda iyileştirme potansiyeli görüyor. "Yeni sezonda daha fazla yaratıcılık ve hücum gücü kazanmayı başarırsak, daha da güçlü olabiliriz," dedi Book: "Bunun için hücumda daha da güçlenmek istiyoruz."
BVB, teknik direktörlük pozisyonunda sürekliliğe önem veriyor. Sözleşmesi 2027 yazına kadar süren baş antrenör Niko Kovac ile "içeride zaten konuştuk. Çok büyük bir güven ilişkisi olduğu için bu konuda oldukça rahatız" dedi Ricken. Birlikte sonraki adımları atmak için karşılıklı olarak büyük bir saygı hakim: "Bu pozisyonda istikrar benim için çok önemli." Book, iyileştirme potansiyellerinin "birlikte" tartışıldığını vurguladı. Kovac ile iletişim "çok iyi ve çok yoğun. Aynı yönde ilerlediğimiz izlenimine kapılıyorum."