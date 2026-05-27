BVB, Haberler ve Söylentiler: Transfer bedeli çok mu yüksek? İki transfer adayı Borussia Dortmund için görünüşe göre çok pahalı

Görünüşe göre BVB, transfer piyasasında adı geçen iki oyuncuyu karşılayamıyor. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: İki transfer adayı Dortmund için çok pahalı

    Borussia Dortmund, transfer piyasasında adı geçen iki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ciddi bir aksilikle karşı karşıya.

    Sky'ın haberine göre, BVB, Konstantinos Karetsas (KRC Genk) ve Diego Moreira (Racing Strasbourg) için yapılan yarışta büyük olasılıkla kaybeden taraf olacak. Bunun nedeni, ilgili kulüplerin talep ettiği transfer ücretleri ve BVB'nin bu ücretleri ödemeye hazır olmadığı iddiaları.

    Genk'in Karetsas için 35 ila 40 milyon euro arasında bir rakam talep ettiği söyleniyor, bu da henüz 18 yaşında olan genç oyuncu için BVB açısından çok yüksek bir finansal risk oluşturuyor.

    Moreira'nın durumunda ise, transfer bedelinin yanı sıra pozisyonu da Dortmund'un tereddüt etmesinin belirleyici bir nedeni olarak görülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, çoğunlukla sol ve sağ kanatta görev yapıyor; bu ise BVB teknik direktörü Niko Kovac'ın 3-4-3 sisteminde normalde hiç bulunmayan bir pozisyon.

    Dortmund, önümüzdeki sezon için şu ana kadar üç oyuncu ile sözleşme imzaladı. RB Salzburg'dan yaklaşık 20 milyon euroya stoper Joane Gadou transfer edildi, ayrıca Kaua Prates ve Justin Lerma gibi iki gelecek vaat eden yetenek de kadroya katıldı.

    BVB, Haberler: Dortmund, "çalışkanlık ve heyecan" ile ikna etmek istiyor

    Borussia Dortmund, önümüzdeki sezon Bayern Münih ile arasındaki farkı, takımın uyumu ve daha çekici bir futbol anlayışıyla azaltmayı hedefliyor. "Net bir hedefim var: Kulüp olarak birbirine kenetlenmiş bir takım olmak istiyoruz. Başarılı olmak istiyorsak, dayanışma ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu benim için çok önemli," dedi spor direktörü Lars Ricken, Sport Bild'e: "Ve sahada iki şeyi temsil etmek istiyoruz: Çalışkanlık ve gösteriş."

    "İşçi zihniyetine sahip bir şehirden geliyoruz. Zafer için mücadele etmek, birbirimizi desteklemek, bizim değerlerimizdir," diyen Ricken, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunumuzu daha çekici hale getirmek için yaratıcılığımızı artırmak istiyoruz."

    Gelecek sezon FC Bayern'e "daha da yaklaşmak istiyoruz – ve özellikle Bayern ile oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruz. Şimdiden bunun için çalışıyoruz," dedi Ricken. Ancak Alman şampiyonu ile aradaki farkı "gerçekçi" bir şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Kulüp tarihinin en iyi beşinci sezonunu geçirmiş olmalarına rağmen 16 puan geride kalmışlardı.

    Yeni sportif direktör Ole Book, savunma kalitesini vurguladı – BVB, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda en az gol yiyen takım oldu. Aynı zamanda o da hücumda iyileştirme potansiyeli görüyor. "Yeni sezonda daha fazla yaratıcılık ve hücum gücü kazanmayı başarırsak, daha da güçlü olabiliriz," dedi Book: "Bunun için hücumda daha da güçlenmek istiyoruz."

    BVB, teknik direktörlük pozisyonunda sürekliliğe önem veriyor. Sözleşmesi 2027 yazına kadar süren baş antrenör Niko Kovac ile "içeride zaten konuştuk. Çok büyük bir güven ilişkisi olduğu için bu konuda oldukça rahatız" dedi Ricken. Birlikte sonraki adımları atmak için karşılıklı olarak büyük bir saygı hakim: "Bu pozisyonda istikrar benim için çok önemli." Book, iyileştirme potansiyellerinin "birlikte" tartışıldığını vurguladı. Kovac ile iletişim "çok iyi ve çok yoğun. Aynı yönde ilerlediğimiz izlenimine kapılıyorum."

    BVB, Haberler: Kobel İsviçre Milli Takımı'nda yer almayacak

    Kaleci Gregor Kobel, şimdilik İsviçre Milli Takımı'na katılmayacak.

    İsviçre milli takımının as kalecisi şu anda hastalık nedeniyle kadroda yer almıyor ve bu nedenle milli takıma katılamıyor. BVB'nin kalecisi, sağlık ekibinden yeşil ışık yaktığında kadroya katılacak.

    ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsviçre, grup aşamasında Katar, Bosna-Hersek ve Kanada ile karşılaşacak. ABD'ye hareket etmeden önce St. Gallen'de Ürdün ile bir hazırlık maçı oynanacak.

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund sezonluk bilet fiyatlarını artırdı

    Borussia Dortmund, önümüzdeki sezon sezonluk bilet fiyatlarını artıracak.

    Kulübün sezonluk bilet sahiplerine bildirdiği üzere, 2026/27 sezonunda koltuk fiyatları yüzde iki ila dört oranında artacak.

    Ayrıca, ayakta izleme ve engelli koltukları satın alanlar da daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Burada yüzde iki oranında bir zam planlanıyor. 17 Bundesliga iç saha maçından oluşan bir sezon için hesaplandığında, Güney Tribünü'ndeki bir taraftar gelecekte ayakta izleme koltuğu için beş euro daha fazla ödeyecek.

  • BVB, Maç Takvimi: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Yarışma

    Maç

    18 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Rot-Weiß Oberhausen - BVB

    29 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Cerezo Osaka - BVB

    1 Ağustos

    Hazırlık maçı

    FC Tokyo - BVB