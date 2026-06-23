Transfer muhabiri Gianluca Di Marzio’nun verdiği bilgilere göre, BVB, Nico Schlotterbeck’in yaz aylarında takımdan ayrılması durumunda potansiyel yedek adaylar arasında sadece Benfica Lizbon’dan Tomas Araujo’yu değil, aynı zamanda Como 1907’den Marc-Oliver Kempf’i de değerlendiriyor.

Buna göre, Real Madrid veya Liverpool FC, Schlotterbeck’in 50 ila 60 milyon avro olduğu söylenen çıkış maddesini Dünya Kupası sona erene kadar devreye sokarsa, Siyah-Sarılar eski Hertha oyuncusuna “büyük ilgi” gösterecek. Bu maddenin geçerliliği, 19 Temmuz’daki final maçı civarında sona erecek.

Her ne kadar "La Real" ve "The Reds"in merkez savunmada ciddi bir ihtiyacı olsa da ve özellikle Real'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Schlotterbeck'e büyük ilgi duyduğu söylense de, 26 yaşındaki oyuncu artık Dünya Kupası'nda kendini kanıtlama fırsatını kaçırmış olacak.

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan ve Curacao karşısında duran toplarda gol tehdidini bir kez daha gözler önüne seren Schlotterbeck, ikinci grup maçında ayak bileğinde iç bağ yaralanması geçirdi ve turnuvanın geri kalanını kaçıracak. Hatta aylarca sürecek bir ara verileceğinden bile söz ediliyordu. Bu durum, Schlotterbeck’in sözleşmesindeki opsiyonu kullanma hakkına sahip üç kulübü caydırabilir; zira stoperin yeni sezonun ilk haftalarını da kaçıracağı düşünülüyor.

Yine de Schlotterbeck'in ayrılması durumunda, Siyah-Sarılıların gözleri şimdi İtalya'ya, Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir şekilde yükselen takıma çevrilmiş durumda. Como'da Kempf, Cesc Fabregas yönetimindeki geçen ve oldukça başarılı sezonda stoper pozisyonunda ilk 11'in değişmez ismiydi ve Schlotterbeck'in niteliklerine kesinlikle "eşdeğer" bir oyuncu.

Kempf, Schlotterbeck gibi sol ayaklı ve ayrıca geçen sezon son derece golcü bir performans sergiledi. Bundesliga’da Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart ve Hertha BSC formalarını giymiş olan 31 yaşındaki oyuncu, dört gol attı. 2024 yılında Kempf, Almanya'daki kariyerine son vererek sadece 2,5 milyon avroya Como Gölü'ndeki projeye katıldı. Orada ilk sezonunda bile mutlak ilk 11 oyuncusu haline geldi ve yükselen takımla sezon sonunda ligde kalmayı rahatlıkla başardı; ardından geçen sezon, Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir sıçrama gerçekleştirdi.

Kempf’in Como ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor; bu nedenle, muhtemelen oldukça uygun bir fiyata transfer edilebilir.