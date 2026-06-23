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Ole BookGetty Images
Christian Guinin ve Jonas Rütten

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BVB, Haberler ve Söylentiler: Sürpriz transfer mi? Borussia Dortmund’un, Schlotterbeck’in yerine eski Hertha oyuncusunu izlediği söyleniyor

Bundesliga
Dünya Kupası
Transfers
Dortmund
Almanya
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
M. Kempf
Real Madrid

Nico Schlotterbeck’in yerine geçebilecek potansiyel isimler söz konusu olduğunda, BVB bir başka sürpriz isimle anılıyor. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

BVB ile ilgili daha fazla haber ve söylenti:

  • Nmecha, Dünya Kupası'nın yıldızı haline geliyor: Düşüşe geçen bir dünya şampiyonunu hatırlatıyor
  • Schlotterbeck birkaç ay sahalardan uzak kalacak - Klopp, DFB milli takımı için büyük bir sorun görüyor
  • İlgilenenler sıraya giriyor! Borussia Dortmund’a bir servet mi geliyor?
  • Kempf ComoGetty

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund, Marc-Oliver Kempf’i Bundesliga’ya geri getirecek mi?

    Transfer muhabiri Gianluca Di Marzio’nun verdiği bilgilere göre, BVB, Nico Schlotterbeck’in yaz aylarında takımdan ayrılması durumunda potansiyel yedek adaylar arasında sadece Benfica Lizbon’dan Tomas Araujo’yu değil, aynı zamanda Como 1907’den Marc-Oliver Kempf’i de değerlendiriyor.

    Buna göre, Real Madrid veya Liverpool FC, Schlotterbeck’in 50 ila 60 milyon avro olduğu söylenen çıkış maddesini Dünya Kupası sona erene kadar devreye sokarsa, Siyah-Sarılar eski Hertha oyuncusuna “büyük ilgi” gösterecek. Bu maddenin geçerliliği, 19 Temmuz’daki final maçı civarında sona erecek.

    Her ne kadar "La Real" ve "The Reds"in merkez savunmada ciddi bir ihtiyacı olsa da ve özellikle Real'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Schlotterbeck'e büyük ilgi duyduğu söylense de, 26 yaşındaki oyuncu artık Dünya Kupası'nda kendini kanıtlama fırsatını kaçırmış olacak.

    Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan ve Curacao karşısında duran toplarda gol tehdidini bir kez daha gözler önüne seren Schlotterbeck, ikinci grup maçında ayak bileğinde iç bağ yaralanması geçirdi ve turnuvanın geri kalanını kaçıracak. Hatta aylarca sürecek bir ara verileceğinden bile söz ediliyordu. Bu durum, Schlotterbeck’in sözleşmesindeki opsiyonu kullanma hakkına sahip üç kulübü caydırabilir; zira stoperin yeni sezonun ilk haftalarını da kaçıracağı düşünülüyor.

    Yine de Schlotterbeck'in ayrılması durumunda, Siyah-Sarılıların gözleri şimdi İtalya'ya, Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir şekilde yükselen takıma çevrilmiş durumda. Como'da Kempf, Cesc Fabregas yönetimindeki geçen ve oldukça başarılı sezonda stoper pozisyonunda ilk 11'in değişmez ismiydi ve Schlotterbeck'in niteliklerine kesinlikle "eşdeğer" bir oyuncu.

    Kempf, Schlotterbeck gibi sol ayaklı ve ayrıca geçen sezon son derece golcü bir performans sergiledi. Bundesliga’da Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart ve Hertha BSC formalarını giymiş olan 31 yaşındaki oyuncu, dört gol attı. 2024 yılında Kempf, Almanya'daki kariyerine son vererek sadece 2,5 milyon avroya Como Gölü'ndeki projeye katıldı. Orada ilk sezonunda bile mutlak ilk 11 oyuncusu haline geldi ve yükselen takımla sezon sonunda ligde kalmayı rahatlıkla başardı; ardından geçen sezon, Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir sıçrama gerçekleştirdi.

    Kempf’in Como ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor; bu nedenle, muhtemelen oldukça uygun bir fiyata transfer edilebilir.

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  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, Haberler: İngiltere’nin efsane ismi, ManUnited’a Dortmund’un yıldızını transfer etmesini tavsiye ediyor

    İngiltere’nin futbol ikonu Gary Neville, eski kulübü Manchester United’a BVB’nin yıldızı Felix Nmecha’yı transfer etmesini önerdi.

    ITV'de yorumcu olarak görev yapan Neville, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun devam eden Dünya Kupası'nda Alman milli takımı adına sergilediği güçlü performanslara değinerek, "Son zamanlarda olduğu gibi ne kadar sık oynarsa, değeri o kadar artacak" dedi.

    Nmecha, Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde bir gol ve bir asistle katkıda bulunmuş, Fildişi Sahili’ni 2-1 yendikleri maçta ise Deniz Undav’ın önemli ikinci golünü hazırlamıştı.

    Neville, özellikle Afrikalı rakiple oynanan ikinci grup maçında BVB yıldızının "mükemmel bir performans sergilediğini" belirtti. "Sanki her şeyi yapabiliyormuş gibi görünüyordu."

    Daha önce Mario Basler de Sport1'de benzer görüşleri dile getirmişti. "Nmecha'nın orada yaptıkları bir rüya gibi. Tek kelimeyle olağanüstü oynuyor," diye hayranlığını dile getiren eski milli futbolcu, "Dortmund'a bir iki büyük teklif gelebileceğini" düşünüyor.

    Söylentilere göre, Siyah-Sarılıların Nmecha için belirlediği transfer tabanı 120 milyon avro; bu rakam, Dünya Kupası öncesinde hayal gibi görünse de, artık üst düzey kulüpler için mümkün bir aralıkta yer alıyor.

    25 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında VfL Wolfsburg’dan 30 milyon avro transfer ücreti karşılığında BVB’ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Nmecha, bu maçlarda beş gol attı ve üç asist yaptı.

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    BVB, Haberler: Nico Schlotterbeck, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından konuştu

    BVB’nin yıldızı Nico Schlotterbeck, Dünya Kupası’ndaki acı elenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

    "Tüm bunları sindirmek ve daha sonra bu konu hakkında konuşmak için biraz zamana ihtiyacım var. Bu nedenle şimdilik bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmayacağım," dedi stoper, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide.

    Kendisi şu anda kendi durumuna odaklanmak yerine, Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarını ön plana çıkarmak istediğini belirtti. "Şu anda önemli olan takımdır. Takım, tüm Almanların tam desteğini hak ediyor. Birlik olalım ve hem iyi hem de zor anlarda bu Alman takımının arkasında olduğumuzu gösterelim ve Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda onları destekleyelim," dedi 26 yaşındaki oyuncu.

    Schlotterbeck, Almanya’nın Fildişi Sahili ile oynadığı ikinci grup maçında sol ayak bileğinde ciddi bir iç bağ yaralanması geçirmişti. DFB’nin açıklamasına göre, “birkaç ay” sahalardan uzak kalacak. Onun yerine Antonio Rüdiger hazır bekliyor.

  • Borussia Dortmund’un transfer geçmişi: BVB’nin rekor satışları

    Oyuncular

    Pozisyon

    Satıldığı takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    Ousmane Dembele

    Forvet

    FC Barcelona

    2017

    148 milyon avro

    Jude Bellingham

    Orta saha

    Real Madrid

    2023

    127 milyon avro

    Jadon Sancho

    Forvet

    Manchester United

    2022

    85 milyon avro

    Christian Pulisic

    Forvet

    Chelsea FC

    2018

    64 milyon avro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Forvet

    Arsenal FC

    2023

    63,75 milyon avro