Markus Krösche yakında BVB'de üst düzey bir görevde mi olacak? Bu spekülasyonlar, geçen Çarşamba günü Eintracht Frankfurt'un spor direktörü ile Dortmund'un baş antrenörü Niko Kovac arasında özel bir görüşme ve ortak bir akşam yemeği düzenlendiğinin bildirilmesiyle yeniden alevlendi.
Son zamanlarda, Kovac ve Krösche'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte BVB'de iş arkadaşları olup olmayacağına dair spekülasyonlar artmıştı. Sky'ın bilgilerine göre, Siyah-Sarılar'da hem spor direktörü Lars Ricken hem de spor müdürü Sebastian Kehl'in kaderi belirsiz - en azından 2027'ye kadar süren sözleşmeleri şimdilik uzatılmayacak.
Eğer ayrılık gerçekleşirse, Krösche uygun bir halef olarak hazır bekliyor. Bild'in haberine göre, 45 yaşındaki Krösche, Eintracht Frankfurt'ta ekonomik ve sportif beklentiler arasındaki uyumsuzluktan memnun olmadığı için ayrılmayı düşünüyor.
Ancak Kovac, Hamburger SV ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında, görüşmede sadece özel konuların konuşulduğunu doğruladı. Diğer her şeyin "uydurma" olduğunu belirtti. Krösche ile buluşma tesadüfen gerçekleşti, çünkü BVB teknik direktörü, Eintracht efsanesi ve eski başkan Peter Fischer'in 70. doğum günü nedeniyle Frankfurt'taydı.
Aslında Kovac, sadece eski SGE takım arkadaşı ve şu anda Eintracht'ın Medya ve İletişim Direktörü olan Jan Martin Strasheim ile buluşacaktı; ikili, Frankfurt'ta birlikte geçirdikleri dönemden (2016-2018) tanışıyor. Krösche ise bu buluşmaya spontane olarak katılmış.