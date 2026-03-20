Ruhr24'ün haberine göre, Nick Cherny gelecekte Borussia Dortmund forması giyemeyebilir. Habere göre, sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, süresi dolan sözleşmesini uzatmamayı tercih ediyor.

Üç kez Almanya U18 milli takımında forma giyen oyuncu, 2023 yazında Arminia Bielefeld'in altyapısından BVB'ye transfer olmuştu. Golcü orta saha oyuncusu, hem Arminia hem de Borussia formasıyla U17 şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Bu sezon Dortmund'un yedek takımında Regionalliga West'te 10 maçta 2 gol attı; BVB yetkililerinin yeni bir sözleşme müzakere etmekle çok ilgilenmelerinin tek nedeni bu değildi.

Ancak habere göre, bu yetenekli oyuncunun BVB'de yeterli gelişim şansı yok. Alman birinci ligi ve 2. Bundesliga'dan ilgilenenler kesinlikle var. Dolayısıyla, en son Şubat başında Wuppertaler SV (2:2) maçında ikinci takımın formasıyla gol atan Cherny'nin, Siyah-Sarılar için bir daha forma giymemesi oldukça olası.

BVB II'nin baş antrenörü Daniel Rios, "Gerçekten iyi bir yolda ilerliyordu. Bu yüzden artık onu kadromuzda görememek daha da acı verici" dedi.