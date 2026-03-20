Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-DORTMUNDAFP

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Spor kariyerinde bir gelecek görmüyor gibi! Borussia Dortmund'da acı bir ayrılık mı yaklaşıyor?

BVB, gelecekte yetenekli oyunculara daha fazla ağırlık vermek istiyor. Borussia'nın kadroda daha uzun süre tutmak istediği oyunculardan biri, artık bu üst düzey kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:

  • U17 4-Nations Tournament: Germany v ItalyGetty Images Sport

    BVB, Söylenti: BVB bir hücum yıldızını mı kaybedecek?

    Ruhr24'ün haberine göre, Nick Cherny gelecekte Borussia Dortmund forması giyemeyebilir. Habere göre, sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, süresi dolan sözleşmesini uzatmamayı tercih ediyor.

    Üç kez Almanya U18 milli takımında forma giyen oyuncu, 2023 yazında Arminia Bielefeld'in altyapısından BVB'ye transfer olmuştu. Golcü orta saha oyuncusu, hem Arminia hem de Borussia formasıyla U17 şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Bu sezon Dortmund'un yedek takımında Regionalliga West'te 10 maçta 2 gol attı; BVB yetkililerinin yeni bir sözleşme müzakere etmekle çok ilgilenmelerinin tek nedeni bu değildi.

    Ancak habere göre, bu yetenekli oyuncunun BVB'de yeterli gelişim şansı yok. Alman birinci ligi ve 2. Bundesliga'dan ilgilenenler kesinlikle var. Dolayısıyla, en son Şubat başında Wuppertaler SV (2:2) maçında ikinci takımın formasıyla gol atan Cherny'nin, Siyah-Sarılar için bir daha forma giymemesi oldukça olası.

    BVB II'nin baş antrenörü Daniel Rios, "Gerçekten iyi bir yolda ilerliyordu. Bu yüzden artık onu kadromuzda görememek daha da acı verici" dedi.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-DORTMUNDAFP

    BVB, Söylenti: Eğilim belli oluyor! Schlotterbeck'in geleceği bu şekilde

    Borussia Dortmund'da her şeyin odak noktası olan soru şu: Nico Schlotterbeck gidecek mi, kalacak mı? Sky'ın haberine göre, geçtiğimiz Pazartesi günü Schlotterbeck'in menajeri Björn Etzel ile Sebastian Kehl ve Lars Ricken'in başını çektiği BVB yetkilileri arasında yapılan bir başka müzakere turu, bu poker oyununa yeni bir dinamik kazandırdı.

    Sonuçta bir ilerleme kaydedilmemiş olsa da, 23 kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncu artık sözleşmesini uzatma eğiliminde. Bunun nedenlerinden biri, BVB'nin Felix Nmecha'nın sözleşmesini uzatarak önemli bir sinyal vermiş olması. Ayrıca Schlotterbeck, Julian Brandt, Niklas Süle ve Salih Özcan'ın ayrılmasıyla nihayet bir dönüşümün zorlandığını ve gelecekte kanat oyunlarının yeniden daha büyük bir rol üstleneceğini olumlu bir şekilde değerlendirmiş.

    Borussia, 2027'ye kadar süren sözleşmeyi uzatmayı başarırsa, BVB'nin tartışmasız bir lider oyuncusu, bir rol modeli ve Luca Reggiani gibi yeteneklerin gelişebileceği bir mentora sahip olmaya devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca 26 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, en çok kazananlar arasına yükselecek.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-HOFFENHEIMAFP

    BVB, Haberler: Kovac, Markus Krösche ile yaptığı görüşme hakkında konuştu

    Markus Krösche yakında BVB'de üst düzey bir görevde mi olacak? Bu spekülasyonlar, geçen Çarşamba günü Eintracht Frankfurt'un spor direktörü ile Dortmund'un baş antrenörü Niko Kovac arasında özel bir görüşme ve ortak bir akşam yemeği düzenlendiğinin bildirilmesiyle yeniden alevlendi.

    Son zamanlarda, Kovac ve Krösche'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte BVB'de iş arkadaşları olup olmayacağına dair spekülasyonlar artmıştı. Sky'ın bilgilerine göre, Siyah-Sarılar'da hem spor direktörü Lars Ricken hem de spor müdürü Sebastian Kehl'in kaderi belirsiz - en azından 2027'ye kadar süren sözleşmeleri şimdilik uzatılmayacak.

    Eğer ayrılık gerçekleşirse, Krösche uygun bir halef olarak hazır bekliyor. Bild'in haberine göre, 45 yaşındaki Krösche, Eintracht Frankfurt'ta ekonomik ve sportif beklentiler arasındaki uyumsuzluktan memnun olmadığı için ayrılmayı düşünüyor.

    Ancak Kovac, Hamburger SV ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında, görüşmede sadece özel konuların konuşulduğunu doğruladı. Diğer her şeyin "uydurma" olduğunu belirtti. Krösche ile buluşma tesadüfen gerçekleşti, çünkü BVB teknik direktörü, Eintracht efsanesi ve eski başkan Peter Fischer'in 70. doğum günü nedeniyle Frankfurt'taydı.

    Aslında Kovac, sadece eski SGE takım arkadaşı ve şu anda Eintracht'ın Medya ve İletişim Direktörü olan Jan Martin Strasheim ile buluşacaktı; ikili, Frankfurt'ta birlikte geçirdikleri dönemden (2016-2018) tanışıyor. Krösche ise bu buluşmaya spontane olarak katılmış.

  • Niko KovacGetty

    BVB, Haberler: Kovac, Bundesliga'nın son düzlüğü konusunda uyarıda bulundu

    Hedefe ulaşana kadar azami konsantrasyon: Niko Kovac, Borussia Dortmund’da üçüncü sıradaki rahat avantajlarına rağmen deneme yapma lüksü olmadığını düşünüyor. "Önümüzde sekiz maç var ve doğrudan rakiplerimizle çok zorlu maçlar oynayacağız," dedi Kovac, Cumartesi akşamı (18.30/Sky) Hamburger SV ile oynanacak maç öncesinde: "Bu da demek oluyor ki, hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmemeliyiz."

    54 yaşındaki teknik adam, dikkatsiz davranmaya başlarsanız Bundesliga'da her şeyin olabileceğini de sözlerine ekledi: "Bu yüzden gayretli olacağız. Çalışacağız. Ve eğer bir şeyler denemek istersek, bunun için yeni sezonun hazırlık dönemini kullanırız."

    Kovac, eski kulübüne karşı geçen hafta sonu FC Augsburg'a karşı 2-0 kazandıkları maçtaki kadar konsantre bir performans bekliyor. Bunu başarırlarsa, TSG Hoffenheim ve VfB Stuttgart'a karşı sekiz puanlık fark daha da artabilir. Ligin hakim gücü FC Bayern'e dokuz puan geride olan ligin ikinci yarısının en iyi takımı (22 puan) için zirveye doğru bir ilerleme olması pek olası görünmüyor.

    Julian Brandt, Cumartesi günü özel bir rekoru kırabilir: Sezon sonunda BVB'den ayrılacak olan hücum oyuncusu, siyah-sarı formayla 300. maçına çıkmak üzere.

    (SID)

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    21 Mart, 18.30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV