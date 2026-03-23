BVB, Haberler ve Söylentiler: Patronuyla zorlu bir ilişki mi? Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'dan ayrılışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Borussia Dortmund ile Sebastian Kehl'in ayrılığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Bild gazetesinin haberine göre, BVB'nin üst yönetiminde "aşılmaz anlaşmazlıklar" yaşandı. Bu anlaşmazlıkların başlıca nedeni, Kehl ile doğrudan üstü olan spor direktörü Lars Ricken arasındaki zorlu ilişki idi.

Bunun nedeni, 2024 yılının ilkbaharına kadar uzanıyor. O dönemde, o zamanlar Siyah-Sarıların genç yetenek merkezinin başkanı olan Ricken, spor direktörü Kehl'in yerine Hans-Joachim Watzke'nin spor direktörlüğü görevini devralması biraz sürpriz olarak karşılanmıştı.

Kehl'in bu görevi uzun süredir istediği ve bu nedenle atamada elinden hiçbir şey çıkmayıp spor direktörü pozisyonuyla yetinmek zorunda kaldığında hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.

Ayrıca gazete, Kehl ile yolların ayrılmasına ilişkin kararın, Cumartesi akşamı HSV ile oynanan maçtan önce alındığını ortaya koyuyor. kicker'e göre, yaklaşan milli maç arası nedeniyle daha net bir kesinti yapmak amacıyla, duyurunun yapılması için maç sonrasına kadar beklenmiş.

Pazar sabahı Dortmund-Brackel'deki BVB ofisinde yapılan görüşmede, Kehl'e yaklaşık bir saat süren bir görüşme sırasında karar bildirilmiş. Kulübün resmi açıklamasında "karşılıklı anlaşma"dan söz ediliyor.

Kehl, 2018'den bu yana dört yıl boyunca BVB'nin profesyonel futbolcu departmanının başındaydı ve bu süre zarfında Dortmund, 2021 DFB Kupası'nı kazandı. 2022 yazında eski BVB oyuncusu spor direktörlüğü görevini üstlendi ve 2024'te Siyah-Sarılar, Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.