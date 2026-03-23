Goal.com
Canlı
Sebastian Kehl Lars Ricken
Christian Guinin

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Patronuyla zorlu bir ilişki mi? Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'dan ayrılışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Sebastian Kehl'in BVB'den ayrılmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Siyah-sarı ekibin yönetiminde aşılamaz anlaşmazlıklar mı vardı? Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Kehl'in ayrılışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    Borussia Dortmund ile Sebastian Kehl'in ayrılığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Bild gazetesinin haberine göre, BVB'nin üst yönetiminde "aşılmaz anlaşmazlıklar" yaşandı. Bu anlaşmazlıkların başlıca nedeni, Kehl ile doğrudan üstü olan spor direktörü Lars Ricken arasındaki zorlu ilişki idi.

    Bunun nedeni, 2024 yılının ilkbaharına kadar uzanıyor. O dönemde, o zamanlar Siyah-Sarıların genç yetenek merkezinin başkanı olan Ricken, spor direktörü Kehl'in yerine Hans-Joachim Watzke'nin spor direktörlüğü görevini devralması biraz sürpriz olarak karşılanmıştı.

    Kehl'in bu görevi uzun süredir istediği ve bu nedenle atamada elinden hiçbir şey çıkmayıp spor direktörü pozisyonuyla yetinmek zorunda kaldığında hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.

    Ayrıca gazete, Kehl ile yolların ayrılmasına ilişkin kararın, Cumartesi akşamı HSV ile oynanan maçtan önce alındığını ortaya koyuyor. kicker'e göre, yaklaşan milli maç arası nedeniyle daha net bir kesinti yapmak amacıyla, duyurunun yapılması için maç sonrasına kadar beklenmiş.

    Pazar sabahı Dortmund-Brackel'deki BVB ofisinde yapılan görüşmede, Kehl'e yaklaşık bir saat süren bir görüşme sırasında karar bildirilmiş. Kulübün resmi açıklamasında "karşılıklı anlaşma"dan söz ediliyor.

    Kehl, 2018'den bu yana dört yıl boyunca BVB'nin profesyonel futbolcu departmanının başındaydı ve bu süre zarfında Dortmund, 2021 DFB Kupası'nı kazandı. 2022 yazında eski BVB oyuncusu spor direktörlüğü görevini üstlendi ve 2024'te Siyah-Sarılar, Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

  • Markus KröscheGetty Images

    BVB, Haberler: Krösche, Kovac ile yaptığı görüşmeyi anlattı

    Markus Krösche, ZDF kanalının "Aktuelles Sportstudio" programına konuk olarak BVB teknik direktörü Niko Kovac ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

    Eintracht Frankfurt'un spor direktörü ve Dortmund teknik direktörü, geçtiğimiz Salı günü Frankfurt'ta akşam yemeğinde bir araya gelerek kişisel bir görüşme yaptılar. Ancak bu görüşme, gelecekteki olası bir işbirliği hakkında değildi, daha çok tesadüfen gerçekleşti.

    "Komik bir hikaye! Sonunda Peter Fischer 70 yaşına bastı ve bir kutlama düzenledi. Niko Kovac da oradaydı. Basın sözcümüz Jan Strasheim, Niko ile arkadaş. Ben de yemeğe katılacağımı söyledim. Sonra bir araya gelip futbol hakkında konuştuk. Bundan ortaya çıkan şey, bugünkü durumdur," diye açıkladı Krösche.

    Son zamanlarda, Kovac ve Krösche'nin çok da uzak olmayan bir gelecekte BVB'de iş arkadaşları olup olmayacağına dair spekülasyonlar artmıştı. Spor direktörü Sebastian Kehl'in ayrılmasının ardından, bu söylentiler yeniden alevlenebilir.

    Çünkü: Bild gazetesinin haberine göre, 45 yaşındaki Krösche, Eintracht Frankfurt'ta ekonomik ve sportif beklentiler arasındaki uyumsuzluktan memnun olmadığı için ayrılmayı düşünüyor. Bu nedenle Krösche'nin yazın ötesinde SGE'de kalıp kalmayacağı "her zamankinden daha belirsiz". Kulüpten ayrılırsa, Dortmund'un Borussia takımında onun için spor açısından cazip yeni bir kapı açılabilir.

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Haberler: Anton, Brandt ve Süle'nin ayrılışının yasını tutuyor

    BVB'nin stoper oyuncusu Waldemar Anton, Julian Brandt ve Niklas Süle'nin bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacak olmasını üzüntüyle karşılıyor.

    "Kişisel olarak Juli, Niki ve Salih'in bizden ayrılmasını çok üzücü buluyorum. Birlikte çok şey yaşadık, çok şey atlattık, çok güldük. Her birinin kendine özgü nitelikleri var, her biri kendi tarzında özlenecek," dedi Alman milli oyuncu Ruhr Nachrichten'e.

    Aynı zamanda Dortmund için kapsamlı bir kadro yenilemesi şansı da doğuyor. "Oyuncularımız ayrıldığında yenileri gelir, bu futbolda günlük bir olaydır. Yönetimin iyi oyuncular transfer edeceğinden eminim," dedi Anton.

    Önümüzdeki yıllardaki başarı beklentileriyle ilgili olarak, 29 yaşındaki oyuncu Nico Schlotterbeck'in sözleşmesinin uzatılmasını da arzu ediyor. "Schlotti ile bu konuyu konuşacağım, bu çok açık. Sonuçta karar ona ait. Bu konuyu çok düşünüyor. Ve diğer herkes gibi o da bizimle kalırsa çok mutlu olacağımızı çok iyi biliyor."

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Dortmund crest
Dortmund
BVB