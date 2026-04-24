Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tim Ursinus

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Ortaya çıktı! Nuri Şahin, Real Madrid'in süperstarını Borussia Dortmund'a transfer etmek istemişti

A. Guler

BVB'de görev yaptığı süre boyunca Nuri Şahin, transfer piyasasında büyük bir bomba yaratmak istiyordu. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Nuri Şahin, sansasyonel transfer isteğini açıkladı

    Eski BVB teknik direktörü Nuri Şahin, 2024/25 sezonunda Arda Güler'i Real Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

    37 yaşındaki Şahin, "KAFA Sports" YouTube kanalında "Arda'yı mutlaka Dortmund'a getirmek istiyordum" dedi ve ekledi: "O zaman bana şöyle demişti: 'Hocam, ne olursa olsun bu formayı giyeceğim.'" 

    Bilindiği üzere kiralama anlaşması gerçekleşmedi, ancak Sahin bunun nedenlerini açıklamadı. Güler, önceki sezon az süre almasına rağmen (on iki maç, bunun bir kısmı da inatçı bir kas sakatlığı nedeniyle) Real Madrid'de kaldı ve kadronun önemli bir oyuncusu olarak kendini kanıtladı. 

    Türk milli takım oyuncusu, çoğu kez yedek olarak çıktığı 43 resmi maçta 14 gol katkısı kaydetti. Ardından düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda, o dönem yeni teknik direktör olan Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'e yükseldi ve bu statüsünü, Alonso'nun halefi Alvaro Arbeloa yönetiminde de korudu. 

    Güler, bu sezon 50 maça çıktı ve 20 gol katkısı kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında FC Bayern Münih'e karşı iki gol attı. 

    Ancak Güler, Madrid ekibinin bundan sonraki gollerinde yer alamayacak gibi görünüyor. Real Madrid'in Perşembe günü yayınladığı açıklamaya göre, hücum oyuncusu arka uyluk bölgesinde ciddi bir kas sakatlığı geçirdi. Kulübü, sakatlık süresini açıklamadı. Ancak sezonun onun için bittiği varsayılabilir. Dünya Kupası'na katılımı da tehlikeye girmiş görünüyor.

    Oysa Güler, Türkiye'nin en büyük umudu. 2002'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Dünya Kupası elemelerinde, dört asist ve bir golle en göze çarpan oyunculardan biri olmuştu.

    2023 yılında Fenerbahçe'den 28 milyon euroya Madrid'e transfer olan Güler'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu arada Şahin, BVB'deki görevinden çoktan alınmıştı. 

    Niko Kovac onun yerine geçmeden önce, görev süresi yaklaşık altı ay sonra sona erdi. Sahin, Eylül 2025'ten beri Türkiye 1. Ligi takımlarından Başakşehir FK'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Sezonun bitmesine kısa bir süre kala, takımı Süper Lig'de güçlü bir beşinci sırada yer alıyor. 

  • Filippo Mane BVBgetty

    BVB, Söylenti: Dortmund, Mane'yi kiralamayı düşünüyor gibi görünüyor

    21 yaşındaki Filippo Mane, gelecek sezon başka bir kulüpte geçici olarak forma giyerek maç tecrübesi kazanabilir. Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund yetkilileri yaz aylarında bu stoperi kiralamayı düşünüyor. Özellikle İtalya'nın Serie A liginden ilgi olduğu belirtiliyor.

    Mane, bu sezon profesyonel takımda ilk kez forma giydi ancak kadroda kalıcı bir yer edinemedi. Ayrıca, uzun süren bir kas sakatlığı nedeniyle gelişimi son dönemde yavaşladı. Yine de BVB, özellikle de sözleşmesinin 2028'e kadar sürmesi nedeniyle, uzun vadede Mane'nin kendini kanıtlayacağına inanıyor.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, Söylenti: Borussia Dortmund iki genç oyuncuyla sözleşme imzalayacak gibi görünüyor

    Borussia Dortmund, genç yetenek Elias Benkara'ya güvenmeye devam edecek gibi görünüyor. 

    Bild gazetesinin haberine göre, 18 yaşındaki oyuncu, sona eren sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmaya karar verdi. Bu arada Feyenoord Rotterdam, RSC Anderlecht ve Eintracht Frankfurt'un son zamanlarda Benkara ile yoğun bir şekilde ilgilendiği belirtiliyor. 

    Benkara, şu ana kadar teknik direktör Niko Kovac'ın kadrosunda iki kez yer aldı ve uzun vadede profesyonel takımda kendine yer bulacağına inanıyor. Kulüp yetkilileri de onun bir atılım yapabileceğine inanıyor. 

    Ayrıca, Danylo Krevsun da kulüpte kalacak gibi görünüyor. Bild gazetesi, sona eren sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü bildiriyor. 

    Ukraynalı oyuncu, Regionalliga'da mücadele eden BVB yedek takımının vazgeçilmez isimlerinden biri ve şu ana kadar bir kez Kovac'ın kadrosuna girmeyi başardı. 

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Haberler: Eski Dortmund kalecisi Hitz kariyerini sonlandırdı

    Eski Bundesliga kalecisi Marwin Hitz (38), yaz aylarında profesyonel futbol kariyerine son verecek. İsviçreli oyuncu, bu kararını Perşembe günü kulübü FC Basel'in yaptığı bir duyuru aracılığıyla açıkladı. Hitz, Almanya'da VfL Wolfsburg (2008-2013), FC Augsburg (2013-2018) ve Borussia Dortmund (2018-2022) takımlarında forma giymişti.

    "Her kulüpte yeni şeyler öğrendim ve bunları gelecekteki yolumda kullanacağım. Bu sporun bana tüm bu yıllar boyunca verdiği her şey için şimdiden teşekkür ederim," dedi 2022'de BVB'den memleketi Basel'e transfer olan Hitz.

    Hitz, VfL Wolfsburg'un 2009'daki şampiyonluğunda forma giymemişti, ancak Dortmund ile 2021'de DFB Kupası'nı kazandı. Bunu geçen yıl Basel ile lig ve kupa ikilisi kazandı. Hitz, İsviçre milli takımında iki kez forma giydi.

    İlginç bir not: Şubat 2015'te Hitz, Almanya'da ayın golcüsü seçilmişti. O dönemde FC Augsburg'da kaleci olarak görev yapan Hitz, Bayer Leverkusen ile oynanan lig maçında uzatmalarda 2-2'lik skoru belirleyen golü atmıştı.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihMaç
    26 Nisan, 17.30BVB - Freiburg
    03.05., 17.30Mönchengladbach - BVB
    08.05., 20.30BVB - Frankfurt
La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Freiburg crest
Freiburg
SCF