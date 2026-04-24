BVB, Haberler ve Söylentiler: Ortaya çıktı! Nuri Şahin, Real Madrid'in süperstarını Borussia Dortmund'a transfer etmek istemişti

Eski BVB teknik direktörü Nuri Şahin, 2024/25 sezonunda Arda Güler'i Real Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

37 yaşındaki Şahin, "KAFA Sports" YouTube kanalında "Arda'yı mutlaka Dortmund'a getirmek istiyordum" dedi ve ekledi: "O zaman bana şöyle demişti: 'Hocam, ne olursa olsun bu formayı giyeceğim.'"

Bilindiği üzere kiralama anlaşması gerçekleşmedi, ancak Sahin bunun nedenlerini açıklamadı. Güler, önceki sezon az süre almasına rağmen (on iki maç, bunun bir kısmı da inatçı bir kas sakatlığı nedeniyle) Real Madrid'de kaldı ve kadronun önemli bir oyuncusu olarak kendini kanıtladı.

Türk milli takım oyuncusu, çoğu kez yedek olarak çıktığı 43 resmi maçta 14 gol katkısı kaydetti. Ardından düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda, o dönem yeni teknik direktör olan Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'e yükseldi ve bu statüsünü, Alonso'nun halefi Alvaro Arbeloa yönetiminde de korudu.

Güler, bu sezon 50 maça çıktı ve 20 gol katkısı kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında FC Bayern Münih'e karşı iki gol attı.

Ancak Güler, Madrid ekibinin bundan sonraki gollerinde yer alamayacak gibi görünüyor. Real Madrid'in Perşembe günü yayınladığı açıklamaya göre, hücum oyuncusu arka uyluk bölgesinde ciddi bir kas sakatlığı geçirdi. Kulübü, sakatlık süresini açıklamadı. Ancak sezonun onun için bittiği varsayılabilir. Dünya Kupası'na katılımı da tehlikeye girmiş görünüyor.

Oysa Güler, Türkiye'nin en büyük umudu. 2002'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Dünya Kupası elemelerinde, dört asist ve bir golle en göze çarpan oyunculardan biri olmuştu.

2023 yılında Fenerbahçe'den 28 milyon euroya Madrid'e transfer olan Güler'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu arada Şahin, BVB'deki görevinden çoktan alınmıştı.

Niko Kovac onun yerine geçmeden önce, görev süresi yaklaşık altı ay sonra sona erdi. Sahin, Eylül 2025'ten beri Türkiye 1. Ligi takımlarından Başakşehir FK'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Sezonun bitmesine kısa bir süre kala, takımı Süper Lig'de güçlü bir beşinci sırada yer alıyor.