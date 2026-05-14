BVB ile ilgili diğer haberler, özel haberler ve söylentiler:
BVB spor direktörü Ole Book, Borussia Dortmund'un Hertha'nın orta saha yeteneği Kennet Eichhorn'a olan ilgisini doğruladı.
"Kennet'in belli bir yaratıcılığı olduğunu düşünüyorum. Onu iyi tanıyoruz, onu seviyoruz da. Muhtemelen diğer birçok kulüp gibi biz de bu oyuncuyu seviyoruz. Gerisi zamanla belli olacak," dedi Book, halka açık bir antrenman seansının ardından.
Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, Siyah-Sarıların 16 yaşındaki oyuncuya ilgisi hakkında birçok kez haber yapılmış ve Dortmund, Eichhorn'un en olası transfer destinasyonu olarak gösterilmişti. Bild'in haberine göre, BVB'nin transfer için "en iyi şansı" olduğu belirtiliyor; bunun ana nedeni ise Book ile bu yetenekli oyuncunun bir araya gelmesi.
Daha önce Sport Bild, Eichhorn'un teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun anlayışından tam olarak etkilenmediğini ve bu nedenle Bayer Leverkusen veya RB Leipzig'e transfer gibi diğer seçenekleri tercih ettiğini bildirmişti.
Kicker'ın verdiği bilgilere göre, aynı şekilde ilgilenen Bayern'de ise, dört kez U17 milli takımında forma giymiş oyuncunun temel niteliklerine ikna olsalar da, Eichhorn'un Säbener Straße'ye transferinin mantıklı olup olmadığı konusunda kulüp içinde fikir ayrılığı var.
Ayrıca Manchester City'nin de 16 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yarışta olduğu söyleniyor. Sky'ın verdiği bilgilere göre Pep Guardiola, Eichhorn'un büyük bir hayranı ve bu nedenle genç oyuncuyu gelecek sezon Skyblues formasıyla görmek istiyor.
BVB'nin Premier League International Cup'ta Real Madrid'e karşı 1-0 kazandığı maçın ardından, maçın bitiminde hoş olmayan olaylar yaşandı.
Hala sahada olan Real Madrid'in birkaç oyuncusu, kutlama yapan BVB oyuncularına doğru koştu ve bir itiş kakışa neden oldu. Bunun sonucunda itiş kakış ve her iki tarafın da provokasyonları yaşandı. Ancak kısa bir süre sonra iki takım birbirinden ayrıldı ve Siyah-Sarılar kutlamalarına sorunsuz bir şekilde devam edebildi. Daha önce uzatma dakikalarında da duygular birkaç kez doruğa ulaşmıştı.
BVB'nin U19 ve U23 oyuncularından oluşan karma kadrosu, ilk katılımında Premier League International Cup'ı kazandı. Taycan Etcibasi, 6. dakikada Dortmund'un genç takımı için galibiyet golünü attı.
2014/15 sezonundan beri düzenlenen Premier League International Cup, Avrupa'nın en prestijli gençlik turnuvalarından biri olup, bu yılki turnuvaya 16 İngiliz ve 16 uluslararası takım katıldı.
Tarih
Yarışma
Maç
16 Mayıs
Bundesliga
Werder Bremen - BVB
18 Temmuz
Hazırlık maçı
Rot-Weiß Oberhausen - BVB
29 Temmuz
Hazırlık maçı
Cerezo Osaka - BVB
1 Ağustos
Hazırlık maçı
FC Tokyo - BVB