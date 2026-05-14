BVB spor direktörü Ole Book, Borussia Dortmund'un Hertha'nın orta saha yeteneği Kennet Eichhorn'a olan ilgisini doğruladı.

"Kennet'in belli bir yaratıcılığı olduğunu düşünüyorum. Onu iyi tanıyoruz, onu seviyoruz da. Muhtemelen diğer birçok kulüp gibi biz de bu oyuncuyu seviyoruz. Gerisi zamanla belli olacak," dedi Book, halka açık bir antrenman seansının ardından.

Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, Siyah-Sarıların 16 yaşındaki oyuncuya ilgisi hakkında birçok kez haber yapılmış ve Dortmund, Eichhorn'un en olası transfer destinasyonu olarak defalarca gösterilmişti. Bild'in haberine göre, BVB'nin transfer için "en iyi şansı" olduğu belirtiliyor; bunun ana nedeni ise Book ile bu yetenekli oyuncunun bir araya gelmesi.

Daha önce Sport Bild, Eichhorn'un teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun anlayışından tam olarak etkilenmediğini ve bu nedenle Bayer Leverkusen veya RB Leipzig'e transfer gibi diğer seçenekleri tercih ettiğini bildirmişti.

Kicker'ın verdiği bilgilere göre, aynı şekilde ilgilenen Bayern'de ise, dört kez U17 milli takımında forma giymiş oyuncunun temel niteliklerine ikna olsalar da, Eichhorn'un Säbener Straße'ye transferinin mantıklı olup olmadığı konusunda kulüp içinde fikir ayrılığı var.

Ayrıca Manchester City'nin de 16 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yarışta olduğu söyleniyor. Sky'ın haberlerine göre Pep Guardiola, Eichhorn'un büyük bir hayranı ve bu nedenle genç oyuncuyu gelecek sezon Skyblues formasıyla görmek istiyor.