BVB, Haberler ve Söylentiler - "Olağanüstü bir futbolcu": Niko Kovac, Borussia Dortmund'a bir dünya yıldızı transfer etmek istiyor

Niko Kovac, BVB formasıyla bir dünya yıldızını görmek istiyor. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Kovac, Modric'in Dortmund'a gelmesini istiyor

    Niko Kovac, vatandaşı Luka Modric'i Borussia Dortmund'da görmek istiyor.

    Bild'in "Phrasenmäher" adlı podcast'inde, Siyah-Sarıların teknik direktörü, bugün BVB kadrosunda hangi eski takım arkadaşını görmek istediği sorusuna şöyle cevap verdi: "Luka Modric. O milli takıma girdiğinde ben kaptandım ve onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğu hemen anlaşılıyordu."

    Aslında, şu anda 40 yaşında olan orta saha oyuncusunun transferi mümkün bile olabilir, çünkü Modric'in AC Milan ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Dolayısıyla transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.

    "Böyle bir talebin geleceği belliydi. Ama bir yandan Luka 40 yaşında, diğer yandan da şu anda sakat. Ona bir an önce iyileşmesini diliyorum," dedi Kovac göz kırparak.

    Kovac ve Modric, 2006 ile 2008 yılları arasında Hırvatistan milli takımında toplam 25 kez birlikte sahaya çıktı.

    BVB, Haberler: Dortmund'un genç takımı Premier League Kupası'nı kazandı

    BVB'nin U19 ve U23 oyuncularından oluşan karma kadrosu, turnuvaya ilk katılımında Premier League International Cup'ı kazandı. Dortmund'un genç takımı finalde Real Madrid'i 1-0 mağlup etti; maçın tek golünü 6. dakikada Taycan Etcibasi attı.

    2014/15 sezonundan beri düzenlenen Premier League International Cup, Avrupa'nın en prestijli gençlik turnuvalarından biri olup, bu yılki turnuvaya 16 İngiliz ve 16 uluslararası takım katıldı.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Yarışma

    Maç

    16 Mayıs

    Bundesliga

    Werder Bremen - BVB

    18 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Rot-Weiß Oberhausen - BVB

    29 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Cerezo Osaka - BVB

    1 Ağustos

    Hazırlık maçı

    FC Tokyo - BVB

