BVB, Haberler ve Söylentiler - "Olağanüstü bir futbolcu": Niko Kovac, Borussia Dortmund'a bir dünya yıldızı transfer etmek istiyor

Niko Kovac, vatandaşı Luka Modric'i Borussia Dortmund'da görmek istiyor.

Bild'in "Phrasenmäher" adlı podcast'inde, Siyah-Sarıların teknik direktörü, bugün BVB kadrosunda hangi eski takım arkadaşını görmek istediği sorusuna şöyle cevap verdi: "Luka Modric. O milli takıma girdiğinde ben kaptandım ve onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğu hemen anlaşılıyordu."

Aslında, şu anda 40 yaşında olan orta saha oyuncusunun transferi mümkün bile olabilir, çünkü Modric'in AC Milan ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Dolayısıyla transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.

"Böyle bir talebin geleceği belliydi. Ama bir yandan Luka 40 yaşında, diğer yandan da şu anda sakat. Ona bir an önce iyileşmesini diliyorum," dedi Kovac göz kırparak.

Kovac ve Modric, 2006 ile 2008 yılları arasında Hırvatistan milli takımında toplam 25 kez birlikte sahaya çıktı.