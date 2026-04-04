BVB, Haberler ve Söylentiler - "O zaman şu anda bulunduğumuz yerde olmazdık": Niko Kovac, Ralf Rangnick'in eleştirisine yanıt verdi

Niko Kovac, Carney Chukwuemeka'nın dil engeli konusunda Ralf Rangnick'in eleştirilerine yanıt verdi. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Kovac, Rangnick'in eleştirilerine yanıt verdi

    BVB teknik direktörü Niko Kovac, Avusturya milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick’in Carney Chukwuemeka’nın Almanca bilgisi hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi.

    Cumartesi akşamı (18.30) VfB Stuttgart'ta oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kovac şunları söyledi: "Biz uluslararası bir kulübüz, küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bu durumda teknik direktör olarak farklı dilleri konuşabilmek önemlidir ve biz burada gerçekten çok fazla İngilizce konuşuyoruz."

    Bu durum, takımın şu anki spor performansına da yansıyor. "Eğer birbirimizi anlamasaydık, şu anda bulunduğumuz yerde olmazdık," diyen Siyah-Sarıların teknik direktörü, orta saha oyuncusuyla sadece İngilizce iletişim kurmakta hiçbir sorun görmediğini belirtti: "Bu basketbolda tamamen normal. Hentbolda da giderek daha normal hale geliyor. Yani futbolda da her şey giderek daha uluslararası hale geliyor. Bu nedenle bizim için hiç sorun değil."

    Rangnick daha önce, kısa süre önce İngiliz federasyonundan Avusturya federasyonuna geçen ve bundan böyle Alp Cumhuriyeti için oynama hakkına sahip olan Chukwuemeka'nın, uzun süredir Borussia Dortmund'da oynamasına rağmen hiç Almanca bilmediğini eleştirmişti.

    "Bu, kulüplerin menfaatine olmalıdır. Düzenli olarak Almanca dersleri verilmesine özen göstermeliler. Bunu bir eleştiri olarak algılamayın, ama ben gerçekten şaşırdım. Leipzig veya Hoffenheim'da bu zorunluydu – haftada üç kez Almanca dersi. Derse gelmeyenler, antrenmanı kaçırmış gibi muamele görürdü. Ama elbette her kulüp bunu farklı şekilde ele alıyor. Bu tür çocuklar için bu kolay değil. İngilizce her yerde işe yarıyor, bizim takımda da bu sayede iyi idare ediyor," dedi Rangnick.

    İngiltere'de büyüyen Chukwuemeka, İngiliz genç milli takımlarında birkaç yaş grubunda forma giydi, ancak Three Lions'ın A milli takımında hiçbir maçta forma giymedi, bu nedenle transferi mümkün oldu. Ağustos ayından beri BVB'de düzenli olarak forma giyiyor.

    • Reklam
    BVB, Haberler: Schlotterbeck Dortmund taraftarlarının karşısına çıktı

    VfB ile oynanacak deplasman maçı için Stuttgart'a hareket etmeden önce, BVB'nin stoper oyuncusu Nico Schlotterbeck havaalanında bekleyen taraftarların karşısına çıktı.

    Karşılaşma son derece sorunsuz ve uyumlu bir şekilde geçti; 26 yaşındaki oyuncu, bekleyen yaklaşık 50 taraftara sabırla imza dağıttı.

    Schlotterbeck, Alman milli takımıyla Gana'ya karşı 2-1 galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarla son zamanlarda ortalığı karıştırmıştı. Orada, Siyah-Sarılar ile sözleşme pazarlığında bir anlaşmaya varıldığına dair haberleri şiddetle yalanladı ve böylece yeni spekülasyonlara yol açtı.

    Oyuncu ve kulüp tarafı arasındaki görüşmeler haftalardır sürüyor. Bu arada, stoperin ismi açıklanmayan bir üst düzey kulüpten somut bir transfer teklifi aldığı da söyleniyor.

    Aynı zamanda Schlotterbeck, eski sportif direktör Sebastian Kehl ile aslında çoktan anlaşmaya varılmış olan şartları, kendi lehine iyileştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Buna göre, stoper maaş ve özellikle de çıkış maddesi konusunda yeniden pazarlık yapmak istiyor.

  • BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

