BVB, Haberler ve Söylentiler: Niko Kovac, sezonun son düzlüğünde iki net hedefi gerçekleştirmek zorunda

Borussia Dortmund'da sezon şu anda hayalkırıklığıyla geçiyor; bu durum hem taraftarları hem de kulüp yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Bu nedenle teknik direktör Niko Kovac, temel beklentileri karşılamak konusunda giderek daha fazla baskı altında kalıyor.

Paskalya tatili sırasında durum hala rahat görünüyordu: Üçüncü sıradaki takıma 11 puan fark atarak ikincilik neredeyse garantilenmiş gibi görünüyordu; en azından Bundesliga'da her şey başarılı bir sezonun işaretini veriyordu. Ancak iki hafta ve iki mağlubiyet sonra tablo önemli ölçüde değişti.

Bir zamanlar rahat olan puan farkı 5 puana indi ve sezonun bitmesine dört hafta kala ikinci sıra bile artık güvende değil. Bayer Leverkusen (0-1) ve TSG Hoffenheim (1-2) karşısında pek ikna edici olmayan performansların ardından, takımın morali de yeniden bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kicker dergisi, Siyah-Sarılar'da "endişe verici eğilimler" olduğunu yazdı. Böylece sezonun son aşamasında Kovac üzerindeki baskı yeniden artıyor.

Hırvat teknik adamın koltuğu için hemen endişelenmesine gerek olmasa da, kulüp yetkilileri net beklentilerini dile getirdi. Sport Bild'e göre, spor direktörü Lars Ricken'in başını çektiği kulüp yöneticileri özellikle iki şey talep ediyor: Birincisi, oyunun çok daha izlenebilir hale gelmesi - bu, iyi sonuçlara rağmen birçok taraftarın da eksikliğini hissettiği bir nokta. İkincisi ise genç oyuncuların yetiştirilmesine daha fazla ağırlık verilmesi.

54 yaşındaki teknik direktör, gelecekte bu hedefler doğrultusunda değerlendirilecek. Görünüşe göre bu konuda destek de alıyor: Rapora göre teknik direktör, kadro planlamasına yakından dahil ve kadro kararlarında söz sahibi. Ancak bu durum aynı zamanda beklentileri de artırıyor ve sezon sonuna kadar her yenilgiyle birlikte baskı daha da artacak gibi görünüyor.