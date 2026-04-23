BVB, Haberler ve Söylentiler: Niko Kovac, sezonun son düzlüğünde iki net hedefi gerçekleştirmek zorunda

İkinci sıra yavaş yavaş tehlikeye giriyor; bu nedenle de Niko Kovac, sezonun son düzlüğünde Borussia Dortmund kulüp yönetiminin net talimatlarını almış görünüyor. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Ricken ve arkadaşları Niko Kovac'tan iki net talep ileri sürüyor

    Borussia Dortmund'da sezon şu anda hayalkırıklığıyla geçiyor; bu durum hem taraftarları hem de kulüp yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Bu nedenle teknik direktör Niko Kovac, temel beklentileri karşılamak konusunda giderek daha fazla baskı altında kalıyor. 

    Paskalya tatili sırasında durum hala rahat görünüyordu: Üçüncü sıradaki takıma 11 puan fark atarak ikincilik neredeyse garantilenmiş gibi görünüyordu; en azından Bundesliga'da her şey başarılı bir sezonun işaretini veriyordu. Ancak iki hafta ve iki mağlubiyet sonra tablo önemli ölçüde değişti.

    Bir zamanlar rahat olan puan farkı 5 puana indi ve sezonun bitmesine dört hafta kala ikinci sıra bile artık güvende değil. Bayer Leverkusen (0-1) ve TSG Hoffenheim (1-2) karşısında pek ikna edici olmayan performansların ardından, takımın morali de yeniden bozulma tehlikesiyle karşı karşıya. 

    Kicker dergisi, Siyah-Sarılar'da "endişe verici eğilimler" olduğunu yazdı. Böylece sezonun son aşamasında Kovac üzerindeki baskı yeniden artıyor.

    Hırvat teknik adamın koltuğu için hemen endişelenmesine gerek olmasa da, kulüp yetkilileri net beklentilerini dile getirdi. Sport Bild'e göre, spor direktörü Lars Ricken'in başını çektiği kulüp yöneticileri özellikle iki şey talep ediyor: Birincisi, oyunun çok daha izlenebilir hale gelmesi - bu, iyi sonuçlara rağmen birçok taraftarın da eksikliğini hissettiği bir nokta. İkincisi ise genç oyuncuların yetiştirilmesine daha fazla ağırlık verilmesi.

    54 yaşındaki teknik direktör, gelecekte bu hedefler doğrultusunda değerlendirilecek. Görünüşe göre bu konuda destek de alıyor: Rapora göre teknik direktör, kadro planlamasına yakından dahil ve kadro kararlarında söz sahibi. Ancak bu durum aynı zamanda beklentileri de artırıyor ve sezon sonuna kadar her yenilgiyle birlikte baskı daha da artacak gibi görünüyor.

    BVB, Söylenti: Dortmund'da Niko Kovac'ın ayrılması gündemde değil

    Funke Medya Grubu'na göre, BVB yönetim kurulu, teknik direktör Niko Kovac ile kulübün beklentileri arasında bir çatışma olup olmadığı ve uzun vadede ayrılmanın daha akıllıca bir karar olup olmayacağı ihtimalini gündeme getirmiyor. Kovac'ın gelecek planlarının ayrılmaz bir parçası olduğu söyleniyor.

    Lars Ricken ve Kovac arasında olağanüstü yakın bir ilişki var. Ricken, transfer planlamasına yakından dahil olan Hırvat teknik adamın çalışmalarını takdir ediyor.

    Ancak beklentiler açık. Kovac, kış transfer döneminde sadece defansif istikrara odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda muhteşem performanslar sergilemesi için de çağrıda bulunulmuştu. Özellikle de takımın gelecekte yeni sportif direktör Ole Book'un damgasını taşıması bekleniyorsa.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihMaç
    26 Nisan, 17.30BVB - Freiburg
    03.05., 17.30Mönchengladbach - BVB
    08.05., 20.30BVB - Frankfurt
