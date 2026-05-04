BVB, Haberler ve Söylentiler: Net bir eğilim mi? Dortmund yönetimi, Niko Kovac ile yakın zamanda görüşmek istiyor gibi görünüyor

Niko Kovac, Borussia Dortmund'da tartışmalı bir isim. Kulüp yönetimi onun geleceği hakkında ne düşünüyor? BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne erken bir aşamada kalifiye olmasına rağmen Niko Kovac'ın tartışmalı bir figür olması ve Pazar günü Mönchengladbach'ta 0-1 yenildikleri maçtaki zayıf performansa rağmen, orta vadede de mevcut teknik direktörle yoluna devam etmeyi planlıyor gibi görünüyor.

    Ruhr Nachrichten'in haberine göre, BVB yöneticileri önümüzdeki haftalarda Kovac'ın menajeriyle görüşmelere başlamak istiyor. Bu görüşmelerde 2027'de sona erecek olan sözleşmenin uzatılması ele alınacak ve Borussia'nın eğilimi açıkça Kovac'ı erken bir aşamada kendilerine bağlamaya yönelik. Böylelikle, çevrede sürekli dolaşan teknik direktör tartışmalarının havasını almak amaçlanıyor.

    "Niko'ya olan inancımızı zaten açıkça dile getirdik. Onunla çalışmaktan çok, çok memnunum," diye vurguladı Dortmund'un yeni sportif direktörü Ole Book, Gladbach'a karşı alınan yenilginin ardından. "Bugünkü maçtan önce de bu konu bana sorulmuştu ve ben çok olumlu bir şekilde yanıt vermiştim. Yenilgiyle birlikte bu konuda kesinlikle hiçbir şey değişmedi."

    Kovac, Şubat 2025'in başında, daha önce görevden alınan Nuri Şahin'in yerine BVB'nin başına geçmişti ve sezonun sonlarında muhteşem bir performansla takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Bu sezon Bundesliga'daki sonuçlar çoğunlukla iyiydi ve ikinci sırada yer alan takım, tatmin edici bir sonuç elde etme yolunda ilerliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi (ara tur) ve DFB Kupası'nda (son 16 turu) oldukça erken elenmiş olması, genel tabloyu gölgeliyor.

    Ayrıca, Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun açısından nadiren ikna edici olabildiği yönünde sık sık eleştiriler dile getiriliyor. Geçen yıl Ağustos ayında 2027'ye kadar geçerli olan mevcut sözleşmesini imzalayan Hırvat teknik adam, bu eleştirilere son zamanlarda karşı çıktı.

    BVB, Haberler - "Bizden çok daha hırslıydılar": Waldemar Anton, Gladbach'taki yenilginin ardından eleştirilerin hedefinde

    Borussia Dortmund'un stoper oyuncusu Waldemar Anton, Pazar günü Borussia Mönchengladbach'ta oynanan Bundesliga maçında 0-1 yenildikten sonra kendini eleştirdi.

    "Gladbachlılar bizden çok daha yoğundu. Her pozisyonda kritik ikili mücadeleleri kazandılar," diye eleştirdi Anton, DAZN'e. Milli futbolcu, her şeyden önce Gladbach'ın yüksek tempoya karşı takım olarak direnememelerini eleştirdi: "Belki daha sert bir ikili mücadele ya da tehlikeli bir şut – bugün bunlardan çok az vardı."

    Maçın ardından teknik direktör Niko Kovac da hayal kırıklığını dile getirdi: "İyi bir performans değildi. Gladbachlılar keskin, agresif ve hırslıydı. Bugün Gladbach için çok şeyin söz konusu olduğu, bizim için ise görünüşe göre o kadar da önemli olmadığı gerçekten görüldü," dedi Hırvat teknik adam. "Gladbachlılar sahanın her yerinde keskin ve yoğun bir bire bir savunma yaptılar, hiçbir topu kaybetmediler. Böyle bir maça girebilmek için, öncelikle fiziksel olarak onlara karşı koymalısın."

    BVB, Borussia derbisinden önce Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişti, ancak Kovac'ın takımı galibiyetle ikinciliği de erken garantileme fırsatını kaçırdı. Üçüncü sıradaki RB Leipzig'e karşı beş puanlık bir avantajı olan Dortmund'un ikincilik koltuğunu kaybetmesi pek olası görünmüyor. Kalan iki maçta Westfalen ekibi, evinde Eintracht Frankfurt ile, deplasmanda ise Werder Bremen ile karşılaşacak.

    BVB, Söylenti: Borussia, yeni transferini Dortmund'a beklenenden daha erken mi getirecek?

    Kaua Prates'in Borussia Dortmund'a transfer olacağı Şubat ayından beri belliydi. Ancak 17 yaşındaki sol bek, FIFA tüzüğüne göre normalde 12 Ağustos'ta 18 yaşını doldurduktan sonra Brezilya birinci lig ekibi Cruzeiro'dan BVB'ye resmi olarak transfer olabilecek ve bu nedenle gelecek sezonun hazırlıklarının büyük bir bölümünü kaçıracaktı.

    Plan başlangıçta Prates'i Ağustos ortasında Dortmund'a getirmekti. Ancak Cruzeiro'daki haftalardır süren karmaşık durum nedeniyle, Prates görünüşe göre BVB'ye daha erken katılabilir. Bunu Ruhr Nachrichten gazetesi bildiriyor.

    Buna göre Dortmund, şu anda Cruzeiro ile birlikte Prates'in Bundesliga'ya daha erken transferini sağlayacak özel bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Böylece Brezilya genç milli takım oyuncusu, teknik direktör Niko Kovac'ın takımında daha erken antrenmanlara başlayabilir.

    Prates, Şubat ortasında Dortmund'a transferinin açıklanmasından bu yana, ilginç bir şekilde Cruzeiro'da neredeyse hiç forma giymedi. Ayrıca kısa süre önce uyluk kasında bir sakatlık geçirdi ve bu da onu şimdilik sahalardan uzak tutuyor. Ruhr Nachrichten'e göre, BVB'nin sportif ve tıbbi yönetimi, yaz transferinin teşhisi ve rehabilitasyon planı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

  • BVB, Haberler: U23, FC Schalke ile oynadığı küçük Revierderbi'de ağır bir yenilgi aldı

    Borussia Dortmund'un U23 takımı, Regionalliga West'te çok acı bir yenilgiye uğradı. BVB II, Pazar öğleden sonra FC Schalke 04'ün ikinci takımıyla oynadığı küçük Revierderby'yi 0-4 kaybetti.

    Jean Paul Ndiaye, 3. dakikada Schalke'yi öne geçirdi, ardından Edion Gashi, devre bitmeden önce attığı iki golle (21., 36.) maçı erken bitirdi. İkinci yarıda In-Gyom Jung, S04 için 4-0'lık skoru belirleyen golü attı (55.).

    "Maça kötü başladık. Sonra oyuna daha iyi girdik, belki de maçı lehimize çevirebilecek iki büyük gol fırsatı yakaladık. Momentumun yönünü değiştirebilecek fırsatları değerlendiremedik," dedi Dortmund teknik direktörü Daniel Rios maçtan sonra. "Özellikle ilk yarıda koşu yollarını iyi kullanamadık, Schalke ise iyi oynadı. Bu nedenle 3-0'lık üstünlük haklıydı. İkinci yarıda yine her şeyi denedik. Sonuç olarak Schalke'yi galibiyetinden dolayı tebrik etmekten başka bir şey yapamayız."

    BVB U23, sezonun hedefi olan 3. Lig'e doğrudan yükselmeyi artık matematiksel olarak da kesin olarak unutmak zorunda. Ayrıca, Borussia Mönchengladbach II'yi puan tablosunda geride bıraktı; Dortmund, son iki maç öncesinde sadece dördüncü sırada. Beşinci sıradaki Schalke ise Ruhrpott rakibine iki puan yaklaşmış durumda.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Yarışma

    Maç

    8 Mayıs

    Bundesliga

    BVB - Eintracht Frankfurt

    16 Mayıs

    Bundesliga

    Werder Bremen - BVB

    18 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Rot-Weiß Oberhausen - BVB

    29 Temmuz

    Hazırlık maçı

    Cerezo Osaka - BVB

    1 Ağustos

    Hazırlık maçı

    FC Tokyo - BVB

