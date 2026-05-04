BVB, Haberler ve Söylentiler: Net bir eğilim mi? Dortmund yönetimi, Niko Kovac ile yakın zamanda görüşmek istiyor gibi görünüyor

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne erken bir aşamada kalifiye olmasına rağmen Niko Kovac'ın tartışmalı bir figür olması ve Pazar günü Mönchengladbach'ta 0-1 yenildikleri maçtaki zayıf performansa rağmen, orta vadede de mevcut teknik direktörle yoluna devam etmeyi planlıyor gibi görünüyor.

Ruhr Nachrichten'in haberine göre, BVB yöneticileri önümüzdeki haftalarda Kovac'ın menajeriyle görüşmelere başlamak istiyor. Bu görüşmelerde 2027'de sona erecek olan sözleşmenin uzatılması ele alınacak ve Borussia'nın eğilimi açıkça Kovac'ı erken bir aşamada kendilerine bağlamaya yönelik. Böylelikle, çevrede sürekli dolaşan teknik direktör tartışmalarının havasını almak amaçlanıyor.

"Niko'ya olan inancımızı zaten açıkça dile getirdik. Onunla çalışmaktan çok, çok memnunum," diye vurguladı Dortmund'un yeni sportif direktörü Ole Book, Gladbach'a karşı alınan yenilginin ardından. "Bugünkü maçtan önce de bu konu bana sorulmuştu ve ben çok olumlu bir şekilde yanıt vermiştim. Yenilgiyle birlikte bu konuda kesinlikle hiçbir şey değişmedi."

Kovac, Şubat 2025'in başında, daha önce görevden alınan Nuri Şahin'in yerine BVB'nin başına geçmişti ve sezonun sonlarında muhteşem bir performansla takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Bu sezon Bundesliga'daki sonuçlar çoğunlukla iyiydi ve ikinci sırada yer alan takım, tatmin edici bir sonuç elde etme yolunda ilerliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi (ara tur) ve DFB Kupası'nda (son 16 turu) oldukça erken elenmiş olması, genel tabloyu gölgeliyor.

Ayrıca, Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun açısından nadiren ikna edici olabildiği yönünde sık sık eleştiriler dile getiriliyor. Geçen yıl Ağustos ayında 2027'ye kadar geçerli olan mevcut sözleşmesini imzalayan Hırvat teknik adam, bu eleştirilere son zamanlarda karşı çıktı.