BVB, Haberler ve Söylentiler: Menajerler sinyal mi gönderiyor? Bir Türk dev kulübü Borussia Dortmund'a hamle mi yapacak?

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Borussia Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy yaz aylarında İstanbul'daki Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? TRT Spor, her halükarda taraflar arasında temaslar olduğunu bildiriyor.
Habere göre Fenerbahçe, Guirassy ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmiş. Kulüp başkanı Sadettin Saran ile BVB'nin golcüsü arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleşmiş ve haberde "temel anlaşma"dan söz ediliyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Borussia ile temasa geçtiği de belirtiliyor. Bu arada Guirassy'nin menajerleri, BVB'nin 30 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti konusunda taviz vermeye hazır olabileceğini ima eden sinyaller göndermiş.
Guirassy'nin Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, Sky Sport'un son haberine göre yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtiliyor. Real Madrid veya Manchester City gibi üst düzey kulüpler, sözleşmesindeki ilgili madde sayesinde onu sadece 40 milyon avroya transfer edebilecek olsalar da, henüz bir teklifte bulunmadılar. Ancak yine de tanınmış ilgililer var; Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham Hotspur ve AC Milan'ın da Guirassy'yi takip ettiği söyleniyor.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Lars Ricken, yaz tatiline olumlu bir ruh haliyle giriyor ve gelecek sezon konusunda kendinden emin görünüyor.
"Ara sıra bir düşüş yaşamış olsak da, dört maçta üç galibiyet alarak sezona iyi bir hisle veda ediyoruz ve biraz da olsa heyecan duymayı başardık," dedi Ricken, Bundesliga'nın sezon kapanışında Werder Bremen'e karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından. "Bu galibiyetler, bunların elde edilme şekli ve genç oyuncularla yapılan sözleşme uzatmalarıyla, gelecek sezona cesaret, güven ve heyecanla girdiğimizi gösteriyoruz."
Ricken, BVB'nin, duyumlara göre yakında 2027'ye kadar olan sözleşmesini erken uzatması beklenen teknik direktör Niko Kovac ile saha kenarında doğru adama sahip olduğunu da vurguladı: "Teknik direktör geldiğinde on birinci sıradaydık. Şimdi ikinci sıradayız ve gelecek yıl belki biraz daha iyi olabilmesi için birlikte son ayarlamaları yapmak istiyoruz," dedi Ricken. Dortmund, bu sezon şampiyon Bayern'e rakip olamasa da, üçüncü sıradaki RB Leipzig'e sekiz puan fark atarak rahat bir şekilde ikinci oldu.
"Uzun zamandır en iyi sezon – en iyi savunma, en az gol yenen takım," diye övdü spor direktörü Ole Book da Sky'da. "Bu defansif istikrarı vurgulamak gerekir. Ayrıca hücumda da önemli işler başardık. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyetti ve bu nedenle iyi bir sezonun iyi bir kapanışı oldu. Şimdi yeni sezon için çalışmaların tam ortasındayız."
Tarih
Yarışma
Maç
18 Temmuz
Hazırlık maçı
Rot-Weiß Oberhausen - BVB
29 Temmuz
Hazırlık maçı
Cerezo Osaka - BVB
1 Ağustos
Hazırlık maçı
FC Tokyo - BVB