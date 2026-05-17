BVB, Haberler ve Söylentiler: Menajerler sinyal mi gönderiyor? Bir Türk dev kulübü Borussia Dortmund'a hamle mi yapacak?

Borussia Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy yaz aylarında İstanbul'daki Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? TRT Spor, her halükarda taraflar arasında temaslar olduğunu bildiriyor.

Habere göre Fenerbahçe, Guirassy ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmiş. Kulüp başkanı Sadettin Saran ile BVB'nin golcüsü arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleşmiş ve haberde "temel anlaşma"dan söz ediliyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Borussia ile temasa geçtiği de belirtiliyor. Bu arada Guirassy'nin menajerleri, BVB'nin 30 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti konusunda taviz vermeye hazır olabileceğini ima eden sinyaller göndermiş.

Guirassy'nin Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, Sky Sport'un son haberine göre yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtiliyor. Real Madrid veya Manchester City gibi üst düzey kulüpler, sözleşmesindeki ilgili madde sayesinde onu sadece 40 milyon avroya transfer edebilecek olsalar da, henüz bir teklifte bulunmadılar. Ancak yine de tanınmış ilgililer var; Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham Hotspur ve AC Milan'ın da Guirassy'yi takip ettiği söyleniyor.