BVB, Haberler ve Söylentiler: Maaş artışı beklentisi olmasına rağmen! Bir yıldız oyuncu, yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılacak mı?

Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Karim Adeyemi'nin geleceği görünüşe göre hâlâ tamamen belirsiz. SkySport'un "Auffe Süd" adlı podcast'inde, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerde şu anda "ilerleme yerine daha çok bir durgunluk" hakim olduğu belirtiliyor.

Buna göre, BVB'nin Adeyemi'nin maaşını artıracak ve gelir açısından "saygın bir gruba yükseltecek" yeni bir sözleşme teklifi masada. Ancak Dortmund yetkilileri her türlü talebi kabul etmeye niyetli değil ve Felix Nmecha (kısa süre önce sözleşmesini uzatan) ve Nico Schlotterbeck (mutlaka sözleşmesini uzatması beklenen) ile aksine, çıkış maddesi konusunda da aynı durum geçerli.

BVB, Adeyemi'nin menajeri Jorge Mendes'in talep ettiği çıkış maddesi tutarını kabul etmeye hazır değil. Bu nedenle, her iki taraf da şu anda birbirleriyle uzlaşamadıkları bir müzakere sürecinde bulunuyor.

Borussia için bu durum, zaman geçtikçe belirli bir baskı yaratıyor. Sonuçta, kulüp Adeyemi'yi 2027'de bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor ve bu nedenle, Alman milli oyuncu o zamana kadar sözleşmesini uzatmazsa, bu yaz bir satış gündeme gelebilir. Sky, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala 40 milyon euro civarında bir transfer ücreti ödemesinin gerçekçi olacağını tahmin ediyor.

2022'de RB Salzburg'dan 30 milyon avroya transfer edilen Adeyemi, şu anda BVB'de ilk 11'de yer almıyor. Maximilian Beier, Dortmund'un hücumunda onun yerini aldı; Adeyemi son zamanlarda çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncu olarak sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 35 maçta toplam 9 gol ve 5 asist kaydetti.