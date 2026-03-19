BVB, Haberler ve Söylentiler: Maaş artışı beklentisi olmasına rağmen! Bir yıldız oyuncu, yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılacak mı?

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
- Son derece önemli bir toplantı: BVB'de kadro değişikliği mi olacak?
- Jadon Sancho'nun BVB'ye yeniden dönüşü mü yaklaşıyor?
- Kehl ve Ricken, BVB'den ayrılacak mı?
Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Karim Adeyemi'nin geleceği görünüşe göre hâlâ tamamen belirsiz. SkySport'un "Auffe Süd" adlı podcast'inde, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerde şu anda "ilerleme yerine daha çok bir durgunluk" hakim olduğu belirtiliyor.
Buna göre, BVB'nin Adeyemi'nin maaşını artıracak ve gelir açısından "saygın bir gruba yükseltecek" yeni bir sözleşme teklifi masada. Ancak Dortmund yetkilileri her türlü talebi kabul etmeye niyetli değil ve Felix Nmecha (kısa süre önce sözleşmesini uzatan) ve Nico Schlotterbeck (mutlaka sözleşmesini uzatması beklenen) ile aksine, çıkış maddesi konusunda da aynı durum geçerli.
BVB, Adeyemi'nin menajeri Jorge Mendes'in talep ettiği çıkış maddesi tutarını kabul etmeye hazır değil. Bu nedenle, her iki taraf da şu anda birbirleriyle uzlaşamadıkları bir müzakere sürecinde bulunuyor.
Borussia için bu durum, zaman geçtikçe belirli bir baskı yaratıyor. Sonuçta, kulüp Adeyemi'yi 2027'de bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor ve bu nedenle, Alman milli oyuncu o zamana kadar sözleşmesini uzatmazsa, bu yaz bir satış gündeme gelebilir. Sky, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala 40 milyon euro civarında bir transfer ücreti ödemesinin gerçekçi olacağını tahmin ediyor.
2022'de RB Salzburg'dan 30 milyon avroya transfer edilen Adeyemi, şu anda BVB'de ilk 11'de yer almıyor. Maximilian Beier, Dortmund'un hücumunda onun yerini aldı; Adeyemi son zamanlarda çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncu olarak sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 35 maçta toplam 9 gol ve 5 asist kaydetti.
Ocak ayında, Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl'in, yılın başında kulüpten ayrılan eski sportif direktör Stefan Kuntz'un yerine Hamburger SV'de göreve gelebileceğine dair söylentiler çıkmıştı.
Kehl, bu söylentiler hakkında kasıtlı olarak yorum yapmaktan kaçındı, ancak yalanlamadı da. Şimdi Hamburger Abendblatt'ın "HSV, konuşmalıyız" adlı podcast'inde Kehl'in Rothosen'e katılabileceğine dair yeni spekülasyonlar ortaya çıktı.
WAZ muhabiri Christian Woop'un podcast'te aktardığına göre, Kehl'in HSV'ye geçişi "gelecek planlarına çok uygun" olur. Buna göre 46 yaşındaki Kehl, ön saflarda yer almak istiyor; ancak BVB'de spor direktörlüğü pozisyonunun Lars Ricken tarafından doldurulması nedeniyle bu konuda bir perspektifi yok.
Ayrıca Sky, kısa süre önce Borussia'nın 2027'de sona erecek olan Kehl ve Ricken'in sözleşmelerini şimdilik uzatmak istemediğini bildirdi. Abendblatt'a göre, Dortmund'da Kehl'in daha fazla sorumluluk üstlenme hırsı çok iyi biliniyor ve bu nedenle olası bir ayrılma isteği karşısında çok da şaşırılmayacaktır.
Ancak Hamburg'un Kehl'e somut bir ilgisi olup olmadığı da soru işareti. Duyumlara göre, mevcut HSV spor direktörü Claus Costa ve bir zamanlar Hamburg'da forma giyen (1995-1998) eski Bayern patronu Hasan Salihamidzic de Kuntz'un halefi için adaylar arasında yer alıyor. HSV, en geç Mayıs ayında yeni teknik direktör konusunda netlik sağlamak istiyor.
Borussia Dortmund Genel Müdürü Carsten Cramer, BVB'nin geleceği için net hedefler ortaya koydu.
Cramer, WAZ gazetesine verdiği röportajda "Elbette Borussia Dortmund şampiyon olmak istiyor ve olmak zorunda" diye vurguladı. Bunun temel dayanaklarından biri, yaz aylarında Julian Brandt, Niklas Süle ve Salih Özcan gibi yüksek maaşlı oyuncuların bedelsiz ayrılmasının ardından kadroda yaşanacak küçük çaplı değişiklik olacak.
"Bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Bunun için burada ve orada bazı ayarlamalar yapmak ve eski alışkanlıklardan kurtulmaya hazır olmak gerekiyor," diyerek Dortmund'un yönelimini açıkladı Cramer.
57 yaşındaki Cramer, bunun için "cesur olmak ve kararların sonuçlarını her zaman endişe kaynağı olarak değil, fırsat olarak görmek" gerektiğini de sözlerine ekledi. "Değişiklikler söz konusu olduğunda her zaman sadece riskleri düşünürsem, asla cesur olamam."
Tarih
Maç
21 Mart, 18.30
BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
4 Nisan, 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
