BVB, Haberler ve Söylentiler: Julian Brandt, ayrılmadan önce çok eleştirilen BVB yıldızına ateşli bir konuşma yaptı

Julian Brandt bir takım arkadaşına ateşli bir konuşma yaptı. En golcü oyuncu muhtemelen BVB'den ayrılacak. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Julian Brandt en iyi 11'ini belirledi – bir isim karşısında duygusal anlar yaşadı

    Julian Brandt, önümüzdeki hafta BVB formasıyla son maçına çıkacak. 30 yaşındaki oyuncu, yedi yılın ardından yaz aylarında bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak.

    Kulübün kendi podcast'inde, Eintracht Frankfurt'a karşı kaptan olarak sahaya çıkacağı son iç saha maçı öncesinde Brandt'a BVB'nin kişisel en iyi 11'i soruldu ve özellikle bir oyuncu hakkında duygusal anlar yaşadı. 

    Kaleci olarak Gregor Kobel'i seçti, savunmada dörtlüyi Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck ve Lukasz Piszczek oluşturuyor. Orta sahada Jude Bellingham, Marco Reus ve özellikle Emre Can yer alıyor.

    "Emre benim kaptanım! Burada yaşadığım her şeyi o da yaşadı. Ona karşı çok, çok büyük bir saygı duyuyorum. İnsan olarak birinci sınıf ve benim için de harika bir kaptan. Sorumluluk alan, kendini ortaya koyan ve fedakarlık yapan biri. Hak ettiği takdiri benden alıyor," diyerek Brandt, şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle tedavi gören Sarı-Siyahlıların kaptanını övdü.

    Brandt'ın en iyi on birini Jadon Sancho, Karim Adeyemi ve Erling Haaland tamamlıyor. Brandt, özellikle Norveçli süperstar ile koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana oldukça yakın bir ilişki kurdu. "Koronavirüs döneminde Erling ile çok fazla zaman geçirme fırsatım oldu, çünkü o dönemde sadece ikili antrenmanlar yapıyorduk. Bu yüzden onunla çok fazla antrenman yapmak zorunda kaldım. Böylece birini tamamen farklı bir şekilde tanıyabiliyorsunuz. Bu, onun bir futbolcu olarak ne temsil ettiği bir yana, gerçekten çok ilginçti," dedi Brandt.

    Temelde BVB'de "muhteşem bir dönem" geçirdiğini belirten Brandt, özellikle her zaman "bütünlüğü bozulmamış", "birbirleri için yaşayan ve antrenman yapan, birbirlerine yardım etmeye çalışan" bir takımda oynadığını vurguladı. "Sağlıklı bir iç dinamik ve yine de rekabetçi bir ortam olduğunu hissettim; bir bütünlük vardı."

    Brandt'ın önümüzdeki sezon nasıl devam edeceği henüz belli değil. Atletico Madrid'in, Antoine Griezmann'ın yerine Brandt'ı transfer etmek istediği söyleniyor. Brandt'ın kendisi de yurtdışına transfer olmayı düşünüyor. Ancak henüz net bir eğilim yok.

    • Brandt'ın BVB'deki en iyi 11'i: Kobel - Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Adeyemi, Haaland, Sancho
    BVB, Haberler: Yıldız yetenek Reitz ayrılmak üzere

    Sky'ın haberine göre, Toni Reitz önümüzdeki yaz BVB'den ayrılacak gibi görünüyor.

    21 yaşındaki oyuncuya 2. Lig'den birkaç teklif geldiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

    Gelecekte Leipzig'de forma giyecek olan Rocco Reitz'in küçük kardeşi olan Reitz, Regionalliga'da BVB'nin yedek takımını kaptan olarak sahaya çıkarıyor ve 30 maçta 16 gol katkısıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda.

    BVB, Haberler: "Henüz iyi değil!" Emre Can rehabilitasyon sürecine ilişkin son durumu paylaştı

    BVB, kaptanı Emre Can’dan uzun bir süre daha mahrum kalacak. Yine de 32 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon sürecindeki gelişmeler hakkında bir güncelleme yaptı.

    "Durumum daha iyi. Ama henüz iyi değil. Artık koltuk değneği olmadan yürüyebiliyor ve dizime yük verebiliyorum. Ne yazık ki önümüzde uzun bir yol var," dedi Can, Dortmund'un gelecek sezon için yeni iç saha formalarının tanıtıldığı bir etkinlikte.

    Can, Şubat ayı sonunda FC Bayern ile oynanan önemli maçta çapraz bağ yırtılması yaşadı. Siyah-sarılılar, bu ağır sakatlığa tepki olarak, yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesini 2027 yılına kadar bir yıl uzattı.

    "Borussia Dortmund'un bir parçası olmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum. BVB özel bir kulüp ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Hedefim, mümkün olduğunca çabuk iyileşmek, takım arkadaşlarımla tekrar sahaya çıkmak ve kulüple birlikte başarıya ulaşmak," diyen Can, "baştan sona Borusse" olduğunu vurguladı.

    Can'ın sahalara dönüşü en erken sonbaharın sonlarında bekleniyor.

  • BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihYarışmaMaç
    16 MayısBundesligaWerder Bremen - BVB
    18 TemmuzHazırlık maçıRot-Weiß Oberhausen - BVB
    29 TemmuzHazırlık maçıCerezo Osaka - BVB
    1 AğustosHazırlık maçıFC Tokyo - BVB
