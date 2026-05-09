BVB, Haberler ve Söylentiler: Julian Brandt, ayrılmadan önce çok eleştirilen BVB yıldızına ateşli bir konuşma yaptı

Julian Brandt, önümüzdeki hafta BVB formasıyla son maçına çıkacak. 30 yaşındaki oyuncu, yedi yılın ardından yaz aylarında bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak.

Kulübün kendi podcast'inde, Eintracht Frankfurt'a karşı kaptan olarak sahaya çıkacağı son iç saha maçı öncesinde Brandt'a BVB'nin kişisel en iyi 11'i soruldu ve özellikle bir oyuncu hakkında duygusal anlar yaşadı.

Kaleci olarak Gregor Kobel'i seçti, savunmada dörtlüyi Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck ve Lukasz Piszczek oluşturuyor. Orta sahada Jude Bellingham, Marco Reus ve özellikle Emre Can yer alıyor.

"Emre benim kaptanım! Burada yaşadığım her şeyi o da yaşadı. Ona karşı çok, çok büyük bir saygı duyuyorum. İnsan olarak birinci sınıf ve benim için de harika bir kaptan. Sorumluluk alan, kendini ortaya koyan ve fedakarlık yapan biri. Hak ettiği takdiri benden alıyor," diyerek Brandt, şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle tedavi gören Sarı-Siyahlıların kaptanını övdü.

Brandt'ın en iyi on birini Jadon Sancho, Karim Adeyemi ve Erling Haaland tamamlıyor. Brandt, özellikle Norveçli süperstar ile koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana oldukça yakın bir ilişki kurdu. "Koronavirüs döneminde Erling ile çok fazla zaman geçirme fırsatım oldu, çünkü o dönemde sadece ikili antrenmanlar yapıyorduk. Bu yüzden onunla çok fazla antrenman yapmak zorunda kaldım. Böylece birini tamamen farklı bir şekilde tanıyabiliyorsunuz. Bu, onun bir futbolcu olarak ne temsil ettiği bir yana, gerçekten çok ilginçti," dedi Brandt.

Temelde BVB'de "muhteşem bir dönem" geçirdiğini belirten Brandt, özellikle her zaman "bütünlüğü bozulmamış", "birbirleri için yaşayan ve antrenman yapan, birbirlerine yardım etmeye çalışan" bir takımda oynadığını vurguladı. "Sağlıklı bir iç dinamik ve yine de rekabetçi bir ortam olduğunu hissettim; bir bütünlük vardı."

Brandt'ın önümüzdeki sezon nasıl devam edeceği henüz belli değil. Atletico Madrid'in, Antoine Griezmann'ın yerine Brandt'ı transfer etmek istediği söyleniyor. Brandt'ın kendisi de yurtdışına transfer olmayı düşünüyor. Ancak henüz net bir eğilim yok.