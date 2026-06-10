BVB, Haberler ve Söylentiler: İkili rekabet falan yok! Borussia Dortmund, yıldız adayı Kennet Eichhorn için yarışta hâlâ iddialı

Borussia Dortmund, Hertha'nın gelecek vaat eden genç oyuncusu Kennet Eichhorn'u transfer etmek için yarışta aktif rol oynamaya devam ediyor. Ruhr Nachrichten gazetesi bu haberi verdi.

Son zamanlarda özellikle RB Leipzig ve Bayer Leverkusen arasında bir rekabet olduğu bildirilse de, Dortmund kulübü durumu hâlâ yakından takip ediyor ve oyuncuya olan ilgisini hiçbir şekilde kaybetmiş değil.

Habere göre, önemli bir sürenin dolmasına kadar üçlü bir rekabet bile ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, yetenekli oyuncunun sadece 15 Haziran'a kadar geçerli olacak olan çıkış maddesidir.

Yurtdışına transferin şu anki değerlendirmelerde artık rol oynamadığı belirtiliyor. BVB'de özellikle baş antrenör Niko Kovac, 16 yaşındaki oyuncunun transferini destekleyenler arasında öne çıkıyor.

BVB kulüp yönetimi de Eichhorn'un şimdiden yüksek seviyede bir takıma doğrudan katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğuna ve birkaç yıl boyunca geliştirilmesine gerek olmadığına ikna olmuş durumda.