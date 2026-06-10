BVB, Haberler ve Söylentiler: İkili rekabet falan yok! Borussia Dortmund, yıldız adayı Kennet Eichhorn için yarışta hâlâ iddialı

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
- Eski oyuncu, BVB teknik direktörü Kovac'a ağır suçlamalarda bulundu
- Eichhorn'a alternatif: BVB'nin gözü Arjantinli oyuncuda
- BVB, Schlotterbeck konusunda en kötü senaryoyla karşı karşıya kalabilir
BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Borussia Dortmund, Hertha'nın gelecek vaat eden genç oyuncusu Kennet Eichhorn'u transfer etmek için yarışta aktif rol oynamaya devam ediyor. Ruhr Nachrichten gazetesi bu haberi verdi.
Son zamanlarda özellikle RB Leipzig ve Bayer Leverkusen arasında bir rekabet olduğu bildirilse de, Dortmund kulübü durumu hâlâ yakından takip ediyor ve oyuncuya olan ilgisini hiçbir şekilde kaybetmiş değil.
Habere göre, önemli bir sürenin dolmasına kadar üçlü bir rekabet bile ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, yetenekli oyuncunun sadece 15 Haziran'a kadar geçerli olacak olan çıkış maddesidir.
Yurtdışına transferin şu anki değerlendirmelerde artık rol oynamadığı belirtiliyor. BVB'de özellikle baş antrenör Niko Kovac, 16 yaşındaki oyuncunun transferini destekleyenler arasında öne çıkıyor.
BVB kulüp yönetimi de Eichhorn'un şimdiden yüksek seviyede bir takıma doğrudan katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğuna ve birkaç yıl boyunca geliştirilmesine gerek olmadığına ikna olmuş durumda.
Almanya Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası, Pazar günü Curacao ile oynanacak maçla başlıyor. Katar’daki Dünya Kupası ve ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası’na kıyasla, takımın yapısı bu arada belirgin bir şekilde değişti.
Yine de Lothar Matthäus için, takım içinde liderlik rolünü üstlenen birkaç oyuncu şimdiden öne çıkıyor. Sky'daki köşe yazısında, savunmada kendisi için net bir hiyerarşi olduğunu belirtiyor.
"Jonathan Tah'ı Nico Schlotterbeck'ten daha çok savunma lideri olarak görüyorum, ancak Nico da son iki maçta görevini çok iyi yerine getirdi. Nathaniel Brown sol savunma tarafında iyi iş çıkardı," diyor Matthäus.
Ayrıca, milli takımda en fazla forma giyen oyuncu, takımın iki önemli dayanağını da şöyle sıralıyor: "Neuer ve kaptan Kimmich, DFB takımındaki en deneyimli lider oyuncular."
Matthäus ayrıca Kai Havertz'i de öne çıkarıyor. Ona göre bu hücum oyuncusu "lider bir oyuncuya dönüştü" ve artık "hangi pozisyonda oynarsa oynasın, takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi".
|Oyuncular
|Pozisyon
|Satıldığı
|Yıl
|Transfer ücreti
|Ousmane Dembele
|Forvet
|FC Barcelona
|2017
|148 milyon avro
|Jude Bellingham
|Orta saha
|Real Madrid
|2023
|127 milyon euro
|Jadon Sancho
|Forvet
|Manchester United
|2022
|85 milyon euro
|Christian Pulisic
|Forvet
|FC Chelsea
|2018
|64 milyon euro
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Forvet
|FC Arsenal
|2023
|63,75 milyon euro