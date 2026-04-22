Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
BVB, Haberler ve Söylentiler: Günlerdir antrenman yapamıyor! Borussia Dortmund'da önemli bir oyuncunun sakatlığı söz konusu

Borussia Dortmund, hafta sonu bir yıldız oyuncusundan yoksun kalabilir. Görünüşe göre önümüzdeki yaz planlanan bir etkinlik de iptal edilecek. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Serhou Guirassy, Freiburg maçında forma giyemeyebilir

    Borussia Dortmund'da, SC Freiburg ile oynanacak maç öncesinde Serhou Guirassy'ye ilişkin endişeler artıyor. Forvet oyuncusu hafta sonu oynanacak maçta forma giyemeyebilir.

    TSG Hoffenheim (1-2) maçında Guirassy gol atarak skoru geçici olarak eşitlemişti, ancak görünüşe göre o sırada zaten sakatlanmıştı. Sky'ın haberine göre, forvet kendi ceza sahasında bir savunma hareketinde beyin sarsıntısı geçirdi.

    Olay, 84. dakikada yaşandı: Guirassy, topu uzaklaştırmaya çalışırken Ozan Kabak tarafından yere indirildi. Hoffenheim'ın savunma oyuncusuna kişisel bir ceza verilmedi, ancak Dortmundlu oyuncu için sonuçları ağır oldu. Beyin sarsıntısı ancak maçın bitiminden sonra teşhis edildi.

    Etkileri hala hissediliyor: Guirassy ne hafta sonu ne de hafta başında antrenman yapabildi. Bu nedenle Freiburg maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor; kesin karar hafta içinde verilecek.

    BVB için Guirassy'nin yokluğu özellikle acı verici olur. Tüm turnuvalarda şu ana kadar 19 gol ve 6 asistle Guirassy, bu sezon Dortmund'un en tehlikeli hücum oyuncusu.

    BVB, Söylenti: Borussia Dortmund yaz kampından vazgeçiyor gibi görünüyor

    Ruhr Nachrichten'in haberine göre Borussia Dortmund, olağanüstü bir takvime yanıt vermek amacıyla yaz planlarını yeniden düzenliyor. 

    2025 yazında Avusturya'nın Saalfelden kentinde gerçekleştirilen tek seferlik konaklamanın ardından şimdi bir sonraki adım geliyor: BVB, 2026/27 sezonuna hazırlık sürecinde klasik antrenman kampından tamamen vazgeçecek. Bunun yerine, Temmuz ayı sonunda planlanan Asya gezisi dışında, odak noktası açıkça kendi sahasındaki antrenmanlara olacak.

    Bu değişikliğin nedeni, öncelikle yoğun maç ve turnuva takvimi. Yaklaşan Dünya Kupası, birçok Dortmundlu profesyonel oyuncunun dinlenmeye neredeyse hiç vakti kalmamasına neden oluyor. Yoğun bir sezonun hemen ardından, birçok milli oyuncu için bir sonraki büyük etkinlik kapıda.

    Kulüp içinde, Dünya Kupası'nda forma giyen tüm profesyonel oyuncuların, takımlarının elenmesinin ardından en az üç haftalık bir ara vermesi planlanıyor. Ancak burada yoğun takvimin yarattığı ikilem de ortaya çıkıyor: En kötü senaryoda, bu tatilin hemen ardından, uzun bir geçiş süresi olmaksızın hazırlıkların bir sonraki aşaması başlayacak. Bu durumda, turnuva ve dinlenme döneminden sonra kulüp ritmine yeniden yavaşça alışmak için ilgili oyunculara neredeyse hiç zaman kalmaz.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihMaç
    26 Nisan, 17.30BVB - Freiburg
    03.05., 17.30Mönchengladbach - BVB
    08.05., 20.30BVB - Frankfurt
