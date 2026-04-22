BVB, Haberler ve Söylentiler: Günlerdir antrenman yapamıyor! Borussia Dortmund'da önemli bir oyuncunun sakatlığı söz konusu

Ruhr Nachrichten'in haberine göre Borussia Dortmund, olağanüstü bir takvime yanıt vermek amacıyla yaz planlarını yeniden düzenliyor.
2025 yazında Avusturya'nın Saalfelden kentinde gerçekleştirilen tek seferlik konaklamanın ardından şimdi bir sonraki adım geliyor: BVB, 2026/27 sezonuna hazırlık sürecinde klasik antrenman kampından tamamen vazgeçecek. Bunun yerine, Temmuz ayı sonunda planlanan Asya gezisi dışında, odak noktası açıkça kendi sahasındaki antrenmanlara olacak.
Bu değişikliğin nedeni, öncelikle yoğun maç ve turnuva takvimi. Yaklaşan Dünya Kupası, birçok Dortmundlu profesyonel oyuncunun dinlenmeye neredeyse hiç vakti kalmamasına neden oluyor. Yoğun bir sezonun hemen ardından, birçok milli oyuncu için bir sonraki büyük etkinlik kapıda.
Kulüp içinde, Dünya Kupası'nda forma giyen tüm profesyonel oyuncuların, takımlarının elenmesinin ardından en az üç haftalık bir ara vermesi planlanıyor. Ancak burada yoğun takvimin yarattığı ikilem de ortaya çıkıyor: En kötü senaryoda, bu tatilin hemen ardından, uzun bir geçiş süresi olmaksızın hazırlıkların bir sonraki aşaması başlayacak. Bu durumda, turnuva ve dinlenme döneminden sonra kulüp ritmine yeniden yavaşça alışmak için ilgili oyunculara neredeyse hiç zaman kalmaz.