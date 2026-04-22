BVB, Haberler ve Söylentiler: Günlerdir antrenman yapamıyor! Borussia Dortmund'da önemli bir oyuncunun sakatlığı söz konusu

Borussia Dortmund'da, SC Freiburg ile oynanacak maç öncesinde Serhou Guirassy'ye ilişkin endişeler artıyor. Forvet oyuncusu hafta sonu oynanacak maçta forma giyemeyebilir.

TSG Hoffenheim (1-2) maçında Guirassy gol atarak skoru geçici olarak eşitlemişti, ancak görünüşe göre o sırada zaten sakatlanmıştı. Sky'ın haberine göre, forvet kendi ceza sahasında bir savunma hareketinde beyin sarsıntısı geçirdi.

Olay, 84. dakikada yaşandı: Guirassy, topu uzaklaştırmaya çalışırken Ozan Kabak tarafından yere indirildi. Hoffenheim'ın savunma oyuncusuna kişisel bir ceza verilmedi, ancak Dortmundlu oyuncu için sonuçları ağır oldu. Beyin sarsıntısı ancak maçın bitiminden sonra teşhis edildi.

Etkileri hala hissediliyor: Guirassy ne hafta sonu ne de hafta başında antrenman yapabildi. Bu nedenle Freiburg maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor; kesin karar hafta içinde verilecek.

BVB için Guirassy'nin yokluğu özellikle acı verici olur. Tüm turnuvalarda şu ana kadar 19 gol ve 6 asistle Guirassy, bu sezon Dortmund'un en tehlikeli hücum oyuncusu.