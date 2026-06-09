BVB, Haberler ve Söylentiler: Görüşmeler yeniden başladı! Bundesliga'nın golcüsü, Dortmund'a transfer olmayı "oldukça olası" buluyor

Fisnik Asllani, Borussia Dortmund tarafından yakından takip edilen hücum oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor. Bild gazetesi bu haberi verdi.

TSG Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, özellikle yaz aylarında Dortmund kadrosunda bir değişiklik olması durumunda, kulüp içinde hücum hattını güçlendirecek bir isim olarak görülüyor.

Buna göre, Kosova milli takım oyuncusunun çevresi ile BVB arasında son zamanlarda yeniden görüşmeler yapıldı. Asllani'nin Dortmund'a transfer olmayı "çok iyi düşünebileceği" belirtiliyor. Kulüp tarafında mevcut ilgi bir kez daha vurgulandı. Aynı zamanda yetkililer, somut adımların ancak mevcut kadrodaki ayrılıklar kesinleştiğinde mümkün olacağını açıkça belirttiler.

Özellikle Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi'nin geleceği bu konuda merkezi bir rol oynuyor. Her iki hücum oyuncusu da Dortmund'da kaldığı sürece, Hoffenheim'ın forvetini transfer etmek pek olası görünmüyor. Ancak bu iki önemli oyuncudan biri kulüpten ayrılırsa, transfer süreci hızla ivme kazanabilir.

Asllani, geçtiğimiz aylarda adını duyurdu. SV Elversberg'de oynadığı dönemde bile güçlü performanslarıyla dikkat çekti ve birçok Bundesliga kulübünün ilgisini çekti. Bu arada Hoffenheim'da da yerini sağlamlaştırdı ve yeteneklerini daha yüksek seviyede kanıtladı. Dolayısıyla, gelişimi şu anda birçok saygın kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Haberlere göre, son üç yılda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kulüpler için 30 milyon avroluk sabit bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu grubun dışındaki kulüpler ise yaklaşık 25 milyon avroluk bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak.

Ancak Dortmund için durum giderek zorlaşabilir. Siyah-Sarıların yanı sıra, RB Leipzig'in de ilgilendiği bildiriliyor. Bu durum rekabet baskısını artırıyor, özellikle de Dortmund'un transfer planlaması şimdilik olası satışlara odaklanmış durumda. İlgili kararlar gecikirse, diğer ilgilenenler daha hızlı hareket edebilir.

Yine de Asllani, Dortmund'da ciddi bir şekilde tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. BVB için olası bir avantaj: Spor direktörü Ole Book, forveti Elversberg'de birlikte geçirdikleri zamanlardan tanıyor ve önemli bir destekçisi olarak görülüyor. Büyük bir satışla finansal esneklik sağlanırsa, Dortmund'un hamlesi kısa sürede gelebilir.