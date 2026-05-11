BVB, Haberler ve Söylentiler - "Geride bırakılan izler çok büyük": Borussia Dortmund'da Julian Brandt'ın yerini alacak mı?

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Niko Kovac, orta sahanın yıldızı Samuele Inacio'nun yaz aylarında takımdan ayrılacak olan Julian Brandt'ın yerini alabileceğini düşünüyor.
"Bence bugün küçük bir nesil değişimi gördük. Jule (Brandt, ed.) burada harika yedi yıl geçirdi, birçok önemli gol attı," diye konuştu Kovac, Cuma günü Eintracht Frankfurt'a karşı 3-2 kazanılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında. Ardından, SGE karşısında ilk Bundesliga golünü atan Inacio'yu övdü: "Samuele konusunda çok fazla beklenti yaratmamaya dikkat etmeliyim, ancak bu genç oyuncu bugün ve son maçlarda şunu gösterdi: İstiyor, yapıyor, mücadele ediyor ve topun arkasında çalışıyor. Topla çok şey yapabiliyor – son maçlarda zaten birçok fırsat yarattı."
Kovac, Inacio'nun "şimdilik sadece tırnak içinde olsa da, belki bir yerlerde Jule'nin yedeği olabileceğini" sözlerine ekledi. Brandt'ın süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak ve 30 yaşındaki oyuncu, henüz bilinmeyen bir takıma transfer ücreti ödemeden Borussia'dan ayrılacak. Her halükarda BVB, Brandt'ın ayrılışının boşluğunu doldurmak için yeni bir yaratıcı oyuncuya ihtiyaç duyuyor – ve Inacio ile kadrosunda tam da aradığı oyuncuyu bulmuş olabilir.
"Geride bırakılan izler büyük. Küçük (Inacio, ed.) 18 yaşında ve Jule ise artık 30. Ona zaman tanımalıyız. Normal ve sağlıklı kalırsa, kesinlikle iyi bir futbolcu olacak," dedi Kovac, Dortmund'un 2024 yılında Atalanta Bergamo'nun altyapısından transfer ettiği 18 yaşındaki İtalyan oyuncu hakkında. Spor direktörü Lars Ricken de yetenekli oyun kurucu için büyük planlar olduğunu ima etti: "Üçüncü kez üst üste ilk 11'de oynadı, son iki maçı da sonuna kadar tamamladı. Gereksiz yere beklentileri yükseltmemeliyiz, ama elbette bu, gelecek sezon için bir ipucu."
Inacio, şu ana kadar Dortmund'un A takımında altı maça çıktı ve son üç maçta üst üste ilk 11'de yer aldı. Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerin ilgisini çeken İtalyan U19 milli takım oyuncusunun, yakında BVB ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Pazar günü Borussia Dortmund sürpriz bir ayrılık haberini duyurdu: Eski BVB oyuncusu Marcel Schmelzer, sezon sonunda U23 takımının yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılacak.
Bunun nedeni sevindirici bir gelişme: "Eylül ayında ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Şu anda önceliğimiz bu," diyerek Schmelzer, Ruhr Nachrichten gazetesine neden bir ara vereceğini açıkladı.
Schmelzer, aktif futbol kariyerinin sona ermesinden bir yıl sonra, 2023 yılında BVB'nin U17 takımında yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 2024 yazında U23 takımının yardımcı antrenörlüğüne yükseldi, ancak bu sezon 3. Lig'e doğrudan yükselmeyi başaramadı. Regionalliga West'te sezonun bitmesine bir hafta kala Dortmund II şu anda dördüncü sırada yer alıyor.
Mart ayı sonunda Sebastian Kehl, Borussia Dortmund'un sportif direktörlüğü görevinden alındı. Cuma akşamı, bu Bundesliga sezonunun Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan son iç saha maçı (3-2) öncesinde Signal-Iduna-Park'ta resmi veda töreni düzenlendi.
Ertesi gün Kehl, Regionalliga takımlarından Rot-Weiß Erfurt'un Hertha Zehlendorf'a karşı oynadığı iç saha maçında (5:2) görüldü. Acaba Kehl'in 4. Lig'de sürpriz bir göreve başlaması mı söz konusu?
Hayır, Erfurt ziyareti tamamen özel nitelikteydi. Erfurt teknik direktörü Fabian Gerber, "Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz, sadece beni tekrar ziyarete geldi" açıklamasında bulundu. Kehl, Thüringen ekibinin maçını tribünden izledi ve daha sonra basın toplantısına da katıldı.
Gerber ve Kehl bir zamanlar Hannover 96'nın altyapısında birlikte oynamış, 1998'de aynı anda bu Lower Saxony kulübünden profesyonel liglere adım atmışlardı. Daha sonra, bugün 46 yaşında olan ikili, Kehl'in 2002 başında BVB'ye transfer olmadan önce SC Freiburg'da da yarım yıl boyunca takım arkadaşı oldular.
Termin
Wettbewerb
Spiel
16. Mai
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18. Juli
Testspiel
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29. Juli
Testspiel
Cerezo Osaka vs. BVB
1. August
Testspiel
FC Tokyo vs. BVB