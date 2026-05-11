BVB, Haberler ve Söylentiler - "Geride bırakılan izler çok büyük": Borussia Dortmund'da Julian Brandt'ın yerini alacak mı?

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Niko Kovac, orta sahanın yıldızı Samuele Inacio'nun yaz aylarında takımdan ayrılacak olan Julian Brandt'ın yerini alabileceğini düşünüyor.

"Bence bugün küçük bir nesil değişimi gördük. Jule (Brandt, ed.) burada harika yedi yıl geçirdi, birçok önemli gol attı," diye konuştu Kovac, Cuma günü Eintracht Frankfurt'a karşı 3-2 kazanılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında. Ardından, SGE karşısında ilk Bundesliga golünü atan Inacio'yu övdü: "Samuele konusunda çok fazla beklenti yaratmamaya dikkat etmeliyim, ancak bu genç oyuncu bugün ve son maçlarda şunu gösterdi: İstiyor, yapıyor, mücadele ediyor ve topun arkasında çalışıyor. Topla çok şey yapabiliyor – son maçlarda zaten birçok fırsat yarattı."

Kovac, Inacio'nun "şimdilik sadece tırnak içinde olsa da, belki bir yerlerde Jule'nin yedeği olabileceğini" sözlerine ekledi. Brandt'ın süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak ve 30 yaşındaki oyuncu, henüz bilinmeyen bir takıma transfer ücreti ödemeden Borussia'dan ayrılacak. Her halükarda BVB, Brandt'ın ayrılışının boşluğunu doldurmak için yeni bir yaratıcı oyuncuya ihtiyaç duyuyor – ve Inacio ile kadrosunda tam da aradığı oyuncuyu bulmuş olabilir.

"Geride bırakılan izler büyük. Küçük (Inacio, ed.) 18 yaşında ve Jule ise artık 30. Ona zaman tanımalıyız. Normal ve sağlıklı kalırsa, kesinlikle iyi bir futbolcu olacak," dedi Kovac, Dortmund'un 2024 yılında Atalanta Bergamo'nun altyapısından transfer ettiği 18 yaşındaki İtalyan oyuncu hakkında. Spor direktörü Lars Ricken de yetenekli oyun kurucu için büyük planlar olduğunu ima etti: "Üçüncü kez üst üste ilk 11'de oynadı, son iki maçı da sonuna kadar tamamladı. Gereksiz yere beklentileri yükseltmemeliyiz, ama elbette bu, gelecek sezon için bir ipucu."

Inacio, şu ana kadar Dortmund'un A takımında altı maça çıktı ve son üç maçta üst üste ilk 11'de yer aldı. Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerin ilgisini çeken İtalyan U19 milli takım oyuncusunun, yakında BVB ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.