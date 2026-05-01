BVB, Haberler ve Söylentiler: Geleceğin 10 numarası mı? Borussia Dortmund için önemli bir transferin gerçekleşmesi artık sadece küçük bir ayrıntıya bağlı

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Borussia Dortmund'un süper yetenek Samuele Inacio'yu uzun vadede kadrosunda tutmak istediği bir sır değil. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, BVB ile 18 yaşındaki orta saha oyuncusu arasında bir anlaşmanın yakında imzalanacağını bildiriyor.
Buna göre, şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Inacio, yakında Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Sadece sözleşme süresiyle ilgili bir ayrıntı henüz kesinleşmemiş durumda: Romano'ya göre şu anda tek belirsiz nokta, Inacio'nun BVB ile sözleşmesini 2030'a mı yoksa 2031'e mi uzatacağı. Bild gazetesi son olarak, oyun kurucu için 2030'a kadar geçerli bir sözleşme teklifinin hazır olduğunu bildirmişti.
İtalyan oyuncu, Borussia'da geleceğin potansiyel 10 numarası olarak görülüyor. 2024 yılında Atalanta Bergamo'nun altyapısından Dortmund'a transfer olan Inacio, geçtiğimiz haftalarda ilk Bundesliga maçlarına çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu SC Freiburg'a karşı 4-0 kazanılan maçta, İtalyan U19 milli takım oyuncusu ilk kez BVB'nin ilk 11'inde yer aldı ve ikna edici bir performans sergiledi.
Borussia Dortmund, önümüzdeki sezonun yeni iç saha formasını 8 Mayıs Cuma günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı son Bundesliga iç saha maçında tanıtacak. Ruhr Nachrichten’in haberine göre, bir gün önce (7 Mayıs) forma sponsoru Puma ile gizli bir tanıtım etkinliği düzenlenecek, ancak bu etkinliğe yalnızca seçilmiş taraftarlar davet edilecek.
Genellikle güvenilir haberleriyle tanınan Footy Headlines portalı, yeni BVB formasının fotoğraflarını yılın başında yayınlamıştı. Forma ağırlıklı olarak sarı renkte olup, sadece koltuk altlarında siyah kontrastlar bulunuyor. Ayrıca yaka ve kollarda beyaz detaylar da yer alıyor.
Ruhr Nachrichten'e göre, yeni ikinci forma ise özel bir görünüme sahip olacak. Buna göre BVB, gelecek sezon bu formada leylak rengini tercih edecek.
BVB teknik direktörü Niko Kovac, pazar günü (17.30/DAZN) Borussia Mönchengladbach ile oynanacak sezonun sondan bir önceki deplasman maçı öncesinde yaratıcı çözümler bulmak zorunda. Uzun süredir sakat olan Niklas Süle, Emre Can ve Felix Nmecha'nın yanı sıra, Ramy Bensebaini de ayak sakatlığı nedeniyle eski takımıyla oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Kovac, Yan Couto ve Jobe Bellingham'ın da "Çarşamba ve Perşembe günü hastalık nedeniyle antrenmana katılmadığını" bildirdi. Ancak Hırvat teknik adam, "hafta sonu için yetişebileceklerini" tahmin ediyor.
Karim Adeyemi'nin durumu ise daha iyi; oyuncu Perşembe günü "kısmen antrenmana katıldı" ve "iyi yolda" olduğu belirtildi. Kovac, 24 yaşındaki oyuncunun olası sözleşme uzatması konusunda "herhangi bir bilgi" veremedi: "Önce formuna kavuşsun, sonra ne olacağını görürüz."
Şu anda sakat olan ve "iyileşme sürecinde" olan milli oyuncu Felix Nmecha'nın sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği konusunda Kovac, "takımın ona ihtiyacı olup olmadığına" bağlı olduğunu belirtti: "Onu hiç oynatmayabileceğimi de düşünebilirim, çünkü Bundesliga'da forma giymese bile Dünya Kupası kadrosuna girecek kalitede."
Kovac, genç oyuncular Samuele Inacio ve Luca Reggiani ile bu eksiklikleri telafi edebilir: "İkisi de sezon öncesinde aslında sezon planlarında yoktu, ancak antrenmanlarda bize çok kaliteli olduklarını gösterdiler," diye hayranlıkla konuştu.
54 yaşındaki teknik direktörün her zaman bir "prestij mücadelesi" olarak nitelendirdiği Borussia derbisinde, teknik direktör, BVB'nin geçen hafta SC Freiburg'a karşı oynadığı ilk yarıda sergilediği "muhtemelen sezonun en iyi ilk yarısı"na devam etmek istiyor.
(SID)
Borussia Dortmund, 2026/27 sezonu hazırlıkları kapsamında Japonya'ya gidiyor. BVB, Perşembe günü yaz turu sırasında hangi hazırlık maçlarına çıkacağını da açıkladı.
Tur, 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk hazırlık maçı 29 Temmuz'da oynanacak ve teknik direktör Niko Kovac'ın takımı, BVB'nin partner kulübü Cerezo Osaka ile karşılaşacak. Maç, yerel saatle 19:00'da, yani Alman saatiyle 12:00'de başlayacak ve Shinji Kagawa ile yeniden bir araya gelinecek olması nedeniyle oldukça özel bir maç olacak. Eski Dortmundlu oyuncu, 2011 ve 2012 yıllarında Siyah-Sarılar ile Almanya Şampiyonu olmuş ve toplamda altı buçuk yıl Dortmund'da (2010'dan 2012'ye ve 2014'ten 2019'un başına kadar) forma giymişti. Kagawa, Şubat 2023'ten beri tekrar Cerezo Osaka forması giyiyor.
Maçın ardından Dortmund kafilesi Tokyo'ya geçecek ve 1 Ağustos'ta (yine yerel saatle 19:00, Alman saatiyle 12:00) Osaka'nın J1 Ligi rakibi FC Tokyo ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Tarih
Maç
03.05., 17.30
Mönchengladbach - BVB
08.05., 20.30
BVB - Frankfurt
16 Mayıs, 15.30
Bremen - BVB