BVB, Haberler ve Söylentiler: Geleceğin 10 numarası mı? Borussia Dortmund için önemli bir transferin gerçekleşmesi artık sadece küçük bir ayrıntıya bağlı

Borussia Dortmund'un süper yetenek Samuele Inacio'yu uzun vadede kadrosunda tutmak istediği bir sır değil. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, BVB ile 18 yaşındaki orta saha oyuncusu arasında bir anlaşmanın yakında imzalanacağını bildiriyor.

Buna göre, şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Inacio, yakında Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Sadece sözleşme süresiyle ilgili bir ayrıntı henüz kesinleşmemiş durumda: Romano'ya göre şu anda tek belirsiz nokta, Inacio'nun BVB ile sözleşmesini 2030'a mı yoksa 2031'e mi uzatacağı. Bild gazetesi son olarak, oyun kurucu için 2030'a kadar geçerli bir sözleşme teklifinin hazır olduğunu bildirmişti.

İtalyan oyuncu, Borussia'da geleceğin potansiyel 10 numarası olarak görülüyor. 2024 yılında Atalanta Bergamo'nun altyapısından Dortmund'a transfer olan Inacio, geçtiğimiz haftalarda ilk Bundesliga maçlarına çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu SC Freiburg'a karşı 4-0 kazanılan maçta, İtalyan U19 milli takım oyuncusu ilk kez BVB'nin ilk 11'inde yer aldı ve ikna edici bir performans sergiledi.