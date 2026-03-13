BVB, haberler ve söylentiler: Felix Nmecha, Niklas Süle sayesinde yakında rekor kazanç elde edecek mi?

2030 yılına kadar sözleşmesini erken uzatan Felix Nmecha, Niklas Süle'nin yanında BVB'nin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, orta saha oyuncusu şu andan itibaren yıllık 10 milyon euro kazanıyor, ancak bu rakamın kalıcı olmayacağı belirtiliyor.

Sky'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun maaşı yaz aylarında bir kez daha önemli bir miktar artacak. Çünkü o zaman Niklas Süle'nin maaşının bir kısmını devralacak. Haberlere göre Süle, Dortmund'da yeni bir sözleşme imzalamayacak ve sezon sonunda kulüpten bedelsiz ayrılacak.

Ancak transfer uzmanı Gianluca Di Marzio son zamanlarda bunun aksini bildirdi: "Süle ile ilgili yeni bir gelişme yok ve hatta Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzatabileceğini düşünüyorum. BVB, sözleşmesini uzatmaya çalıştı ve bunu yapmaya devam edecek. Onun kalmasını gerçekten istiyorlar" dedi.

Sky'a göre Süle şu anda yılda 12 ila 14 milyon euro arasında rekor bir maaş alıyor. Nmecha da bu maaşı alacak. Nico Schlotterbeck de sözleşmesi uzatılırsa bu maaş aralığına yükselecek.

Özellikle Premier League'de Nmecha'ya olan ilginin çok büyük olması ve Manchester United, Chelsea, Tottenham ve Manchester City gibi kulüplerin ilgisini çekmesi nedeniyle, BVB oyuncuya bir çıkış maddesi garantisi vermek zorunda kaldı.

Bild gazetesine göre bu madde 2027 yılında 80 milyon avro olacak, bir yıl sonra ise biraz daha az bir miktar olan 70 milyon avroya transfer edilebilecek. Finansal gücü yüksek bir kulüp bu maddeyi kullanırsa, Nmecha sözleşmesinin uzatılmasına rağmen BVB'den kısa sürede ayrılabilir. En azından Borussia bu durumda büyük bir tazminat alacak.