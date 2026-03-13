BVB, haberler ve söylentiler: Felix Nmecha, Niklas Süle sayesinde yakında rekor kazanç elde edecek mi?

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
2030 yılına kadar sözleşmesini erken uzatan Felix Nmecha, Niklas Süle'nin yanında BVB'nin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, orta saha oyuncusu şu andan itibaren yıllık 10 milyon euro kazanıyor, ancak bu rakamın kalıcı olmayacağı belirtiliyor.
Sky'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun maaşı yaz aylarında bir kez daha önemli bir miktar artacak. Çünkü o zaman Niklas Süle'nin maaşının bir kısmını devralacak. Haberlere göre Süle, Dortmund'da yeni bir sözleşme imzalamayacak ve sezon sonunda kulüpten bedelsiz ayrılacak.
Ancak transfer uzmanı Gianluca Di Marzio son zamanlarda bunun aksini bildirdi: "Süle ile ilgili yeni bir gelişme yok ve hatta Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzatabileceğini düşünüyorum. BVB, sözleşmesini uzatmaya çalıştı ve bunu yapmaya devam edecek. Onun kalmasını gerçekten istiyorlar" dedi.
Sky'a göre Süle şu anda yılda 12 ila 14 milyon euro arasında rekor bir maaş alıyor. Nmecha da bu maaşı alacak. Nico Schlotterbeck de sözleşmesi uzatılırsa bu maaş aralığına yükselecek.
Özellikle Premier League'de Nmecha'ya olan ilginin çok büyük olması ve Manchester United, Chelsea, Tottenham ve Manchester City gibi kulüplerin ilgisini çekmesi nedeniyle, BVB oyuncuya bir çıkış maddesi garantisi vermek zorunda kaldı.
Bild gazetesine göre bu madde 2027 yılında 80 milyon avro olacak, bir yıl sonra ise biraz daha az bir miktar olan 70 milyon avroya transfer edilebilecek. Finansal gücü yüksek bir kulüp bu maddeyi kullanırsa, Nmecha sözleşmesinin uzatılmasına rağmen BVB'den kısa sürede ayrılabilir. En azından Borussia bu durumda büyük bir tazminat alacak.
BVB, 21 Mart'ta HSV ile oynayacağı iç saha maçında, efsanevi Rote Erde stadyumunun 100. yıl dönümüne adanmış özel bir forma ile sahaya çıkacak.
Westfalenstadion'un gölgesinde yer alan stadyum, 1936 ile 1974 yılları arasında BVB profesyonellerinin evi oldu ve Aralık 1963'te Benfica Lizbon ile oynanan efsanevi yüzyıl maçına sahne oldu. O zamanlar, Siyah-Sarılar Avrupa Kupası şampiyonu rakibini 5-0 mağlup etmişti. Şu anda Dortmund'un U23 ve kadın takımları bu stadyumda oynuyor.
Dortmund kulübünün internet sitesinde "Forma, stadyumun bugüne kadar korunmuş olan ve bu tarihi mekanın özel atmosferini şekillendiren merkezi tasarım öğelerini yansıtıyor" deniyor: "Örneğin, ön tarafındaki desen stadyumun iki giriş kapısına, özellikle de dikkat çekici Maraton Kapısı'na atıfta bulunuyor. Kollar, yaka ve flok baskı, çim sahayı çevreleyen ve onlarca yıldır spor etkinliklerinin bir parçası olan karakteristik koşu pistine atıfta bulunuyor. BVB logosunun renkleri ve görünümü, 1926'daki açılışından bu yana stadyumu çevreleyen duvarların kumtaşından esinlenerek tasarlanmıştır. Formaların arkasında "100 Jahre Stadion Rote Erde" (Rote Erde Stadyumu'nun 100. Yılı) yazısı yer alıyor.
|Tarih
|Maç
|14 Mart, 15.30
|BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
|21 Mart, 18.30
|BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
|4 Nisan, 18.30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 Nisan, 15.30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".