Edin Terzic
Christian Guinin

BVB, Haberler ve Söylentiler: FC Barcelona'nın eski bir teknik direktörünün yerini alabilir! Eski Dortmund teknik direktörü Edin Terzic geri dönecek mi?

Edin Terzic yakında teknik direktörlük koltuğuna geri dönebilir ve bu sayede FC Barcelona'nın eski bir teknik direktörünün yerini alabilir. BVB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Terzic, LaLiga'ya geri dönecek mi?

    BVB'nin eski teknik direktörü Edin Terzic, yakında sahalara geri dönebilir.

    İspanyol AS gazetesi, 43 yaşındaki teknik adamın Athletic Bilbao'da Ernesto Valverde'nin halefi olmak için en güçlü adaylardan biri olduğunu yazıyor.

    2017 ile 2020 yılları arasında FC Barcelona'da teknik direktörlük yapan deneyimli isim, Cuma günü yaptığı açıklamada, yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesini Bask ekibiyle uzatmak istemediğini duyurdu: "Bu kararı uzun süredir düşünüyordum ve kulüple görüştüm. Hala kazanabileceğimiz çok şeyin olduğu on maçımız var," dedi Valverde.

    Terzic, 2024 yazında BVB'den ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmıyor. Siyah-sarılı takımı 2020 ile 2021 yılları arasında ve 2022 ile 2024 yılları arasında iki kez çalıştırmış ve 2021'de DFB Kupası'nı kazanmalarını sağlamıştı. Ayrıca 2023/24 sezonunda Borussia ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş, ancak Real Madrid'e az farkla yenilmişti.

    Terzic'in, AS Monaco'nun teklifi de dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünden gelen teklifi reddettiği bildiriliyor. Hedefi Premier Lig. Terzic, İngiliz ligini zaten iyi tanıyor. 2015'ten 2017'ye kadar West Ham United'da Slaven Bilic'in (57) yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

    BVB, Söylenti: HSV maçı öncesinde Can'ın sözleşmesi uzatılacak mı?

    Emre Can'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzatacağı, bir süredir biliniyordu.

    Sky'ın verdiği bilgilere göre, şimdi resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor; buna göre, işbirliğinin devamı Cumartesi akşamı BVB'nin HSV ile oynayacağı maçtan önce duyurulacak.

    2023 yazından beri BVB'nin kaptanı olan Can, birkaç hafta önce Bayern Münih ile oynanan Bundesliga'nın zirve maçında (2-3) sol dizinde çapraz bağ yırtılması yaşadı. Bunun üzerine, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Can'ın, Siyah-Sarılar için son maçını oynamış olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

    Ancak sakatlığından sadece birkaç gün sonra, spor direktörü Lars Ricken, 32 yaşındaki oyuncuyla planlarının devam ettiğini doğruladı: "Emre'ye büyük değer veriyoruz. Bu nedenle de 30 Haziran'dan sonra da geri dönüş yolunda onu desteklemek ve sona eren sözleşmesini uzatmak istiyoruz."

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    21 Mart, 18.30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

