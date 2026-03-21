BVB, Haberler ve Söylentiler: FC Barcelona'nın eski bir teknik direktörünün yerini alabilir! Eski Dortmund teknik direktörü Edin Terzic geri dönecek mi?

BVB'nin eski teknik direktörü Edin Terzic, yakında sahalara geri dönebilir.

İspanyol AS gazetesi, 43 yaşındaki teknik adamın Athletic Bilbao'da Ernesto Valverde'nin halefi olmak için en güçlü adaylardan biri olduğunu yazıyor.

2017 ile 2020 yılları arasında FC Barcelona'da teknik direktörlük yapan deneyimli isim, Cuma günü yaptığı açıklamada, yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesini Bask ekibiyle uzatmak istemediğini duyurdu: "Bu kararı uzun süredir düşünüyordum ve kulüple görüştüm. Hala kazanabileceğimiz çok şeyin olduğu on maçımız var," dedi Valverde.

Terzic, 2024 yazında BVB'den ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmıyor. Siyah-sarılı takımı 2020 ile 2021 yılları arasında ve 2022 ile 2024 yılları arasında iki kez çalıştırmış ve 2021'de DFB Kupası'nı kazanmalarını sağlamıştı. Ayrıca 2023/24 sezonunda Borussia ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş, ancak Real Madrid'e az farkla yenilmişti.

Terzic'in, AS Monaco'nun teklifi de dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünden gelen teklifi reddettiği bildiriliyor. Hedefi Premier Lig. Terzic, İngiliz ligini zaten iyi tanıyor. 2015'ten 2017'ye kadar West Ham United'da Slaven Bilic'in (57) yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.