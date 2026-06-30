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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Çok uygun fiyata! Borussia Dortmund’un Bosna’nın Dünya Kupası yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor

Bundesliga
Transfers
B. Tahirovic
Dortmund
C. Campbell
M. Casado
Barcelona

Danimarka’da forma giyen Bosnalı bir Dünya Kupası oyuncusu, BVB’nin gündemine gelebilir. Ayrıca, Barcelona’dan bir genç yetenek de transfer piyasasına çıkıyor. Cole Campbell ise Elversberg’e transfer olabilir. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

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  • TahirovicGetty Images

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund’un Bosna’nın Dünya Kupası yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor

    Avrupa Şampiyonası’nda İsveç doğumlu Bosnalı milli futbolcu Benjamin Tahirovic, 6 numaralı pozisyonda etkileyici bir performans sergiledi. 23 yaşındaki uzun boylu orta saha oyuncusu (1,91 metre), pas güvenliği yüksek, sakin ve düşünceli bir oyuncu olarak tanınıyor; ayrıca saha görüşü de oldukça iyi. Bu nitelikleri, Borussia Dortmund’un da ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor. 

    Sky’ın haberine göre, BVB, Dünya Kupası öncesinde eski sportif direktör Sebastian Kehl aracılığıyla Tahirovic’e olan ilgisini, oyuncunun şu anki kulübü Bröndby Kopenhag’a iletmiş. Kehl artık BVB’de söz sahibi olmasa da ve halefi Ole Book’un başlangıçta başka öncelikleri olduğu söylense de, Sky’a göre Tahirovic hâlâ BVB’nin aday listesinde yer alıyor.

    2021'den 2023'e kadar Serie A'da AS Roma formasıyla 11 maça çıkan ve ardından iki yıl Ajax Amsterdam'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transfer bedelinin 10 milyon avronun biraz altında olması bekleniyor. Bu, transfer piyasasında genellikle söz konusu olan rakamlar göz önüne alındığında neredeyse bir fırsat fiyatı sayılır; ancak yine de bu rakam, Bröndby için rekor bir transfer bedeli anlamına gelir.

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    BVB, Haberler: İddia edilen transfer hedefi piyasaya çıkıyor! FC Barcelona, Marc Casado’yu serbest bırakıyor

    Marc Casado, geçtiğimiz sezon yetiştiği kulüp FC Barcelona formasıyla 27 maça çıktı; bunların 13’ünde ilk 11’de yer aldı. Bu, 22 yaşındaki oyuncunun beklentilerini karşılamadı; ne de olsa bir önceki sezon çok daha fazla süre almıştı. Marca'ya göre, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen Casado, yaz aylarında Katalan kulübünden ayrılmaya karar verdi. Bu, BVB için iyi bir haber olurdu; zira söylentilere göre Siyah-Sarılar, geçmişte de bu ofansif orta saha oyuncusuyla ilgilenmişti. 

    Ancak Casado'yu ucuza almak mümkün olmayacak; Barça'nın, sağ bek olarak da oynayabilen bu orta saha oyuncusu için 25 milyon avroya kadar transfer ücreti talep ettiği söyleniyor. Ayrıca Dortmund, saygın rakiplerle rekabet etmek zorunda kalacak: İlgilenenler arasında VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Benfica Lizbon, Manchester United ve Suudi Arabistan’dan kulüpler yer alıyor. Ancak söylentilere göre Casado, çöle gitmek istemiyor. 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB, Haberler: Bundesliga’ya yeni yükselen takım, BVB’nin genç yeteneği Campbell’ı istiyor

    BVB’nin genç yeteneği Cole Campbell, geçtiğimiz ikinci yarıyı TSG Hoffenheim’da kiralık olarak geçirdi, ancak orada sadece beş kez forma giydi. 2023 yılında İzlanda’dan Borussia’nın altyapısına katılan 20 yaşındaki ABD’li oyuncu, artık kalıcı olarak satılabilir.

    En azından bu transfer için, Bundesliga’dan da olmak üzere ilgilenenler var. Sky’a göre, ligden yeni yükselen SV Elversberg bu hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. BVB onu satmak istemezse, kış transfer döneminde de Campbell’ı kadrosuna katmak isteyen Saarland ekibi için kiralama seçeneği de gündeme gelebilir.

    Yenilenen takıma ek olarak, Celtic Glasgow’un da bu kanat oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyor.


  • Borussia Dortmund’un transfer geçmişi: BVB’nin rekor satışları

    Oyuncular

    Pozisyon

    Satıldığı takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    Ousmane Dembele

    Forvet

    FC Barcelona

    2017

    148 milyon avro

    Jude Bellingham

    Orta saha

    Real Madrid

    2023

    127 milyon avro

    Jadon Sancho

    Forvet

    Manchester United

    2021

    85 milyon avro

    Christian Pulisic

    Forvet

    Chelsea FC

    2019

    64 milyon avro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Forvet

    Arsenal FC

    2018

    63,75 milyon avro

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