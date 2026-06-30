BVB, Haberler ve Söylentiler: Çok uygun fiyata! Borussia Dortmund’un Bosna’nın Dünya Kupası yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor

Avrupa Şampiyonası’nda İsveç doğumlu Bosnalı milli futbolcu Benjamin Tahirovic, 6 numaralı pozisyonda etkileyici bir performans sergiledi. 23 yaşındaki uzun boylu orta saha oyuncusu (1,91 metre), pas güvenliği yüksek, sakin ve düşünceli bir oyuncu olarak tanınıyor; ayrıca saha görüşü de oldukça iyi. Bu nitelikleri, Borussia Dortmund’un da ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor.

Sky’ın haberine göre, BVB, Dünya Kupası öncesinde eski sportif direktör Sebastian Kehl aracılığıyla Tahirovic’e olan ilgisini, oyuncunun şu anki kulübü Bröndby Kopenhag’a iletmiş. Kehl artık BVB’de söz sahibi olmasa da ve halefi Ole Book’un başlangıçta başka öncelikleri olduğu söylense de, Sky’a göre Tahirovic hâlâ BVB’nin aday listesinde yer alıyor.

2021'den 2023'e kadar Serie A'da AS Roma formasıyla 11 maça çıkan ve ardından iki yıl Ajax Amsterdam'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transfer bedelinin 10 milyon avronun biraz altında olması bekleniyor. Bu, transfer piyasasında genellikle söz konusu olan rakamlar göz önüne alındığında neredeyse bir fırsat fiyatı sayılır; ancak yine de bu rakam, Bröndby için rekor bir transfer bedeli anlamına gelir.