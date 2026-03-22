BVB, Haberler ve Söylentiler: "Bu yüzden tam anlamıyla sevinemiyorsun" - Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, modern futbolda kendisini son derece rahatsız eden şeyi açıklıyor

Aslında konu, Cumartesi akşamı Borussia Dortmund'un Hamburger SV'ye karşı aldığı muhteşem 3-2'lik galibiyette, Ramy Bensebaini ve Felix Nmecha'nın attığı toplam üç penaltı sırasında Niko Kovac'ın gerginlikten dolayı bakamayıp yerine başka yöne döndüğüydü. Sky'a bu konuyla ilgili sorulduğunda, BVB teknik direktörü saha kenarında sinirlerini zorlayan başka neler olduğunu da açıkladı.

"Ben de tam olarak sevinemiyorum. VAR güzel ve iyi bir şey – ama birinin yine parmağını kaldırıp 'bu gol sayılmaz' diyeceğini asla bilemezsin," diyen Kovac, VAR'ın kendi takımının gollerine duyduğu spontan sevinci yavaş yavaş elinden aldığından yakındı. "Bu yüzden sevinemiyorsun – ancak gol olduğu kesin olarak söylendiğinde sevinirsin," diye devam etti Hırvat teknik adam. Ancak o zaman duygusal olarak "her şey çoktan bitmiş oluyor".

HSV maçında Kovac, takımının ilk yarıdaki performansının sevinç çığlıkları atmaya hiç de neden olmadığını belirtti. Bu nedenle devre arasında soyunma odasında "kesin" bir tavır sergiledi: "İlk yarıda yaptığımız gibi oynamak iyi değildi, kötüydü. Stadyumdaki herkes bunu gördü ve biz de soyunma odasına girerken bunu duyduk (BVB taraftarlarının ıslıkları, ed.)." 54 yaşındaki teknik adam, devre arası konuşmasının ses seviyesiyle ilgili olarak anlamlı bir şekilde şunları söyledi: "Burcum Terazi. Aslında çok dengeli biriyim – ama Terazi bir kez devrilirse, devrilir."

Dortmund, ciddi bireysel hatalar nedeniyle ilk yarıyı yeni yükselen takıma karşı 0-2 geride tamamlamıştı. Ancak ikinci yarıda lig ikincisi büyük bir performans sergiledi ve ikinci yarıda oyuna giren Ramy Bensebaini'nin iki penaltı golü ve Serhou Guirassy'nin golüyle 3-2'lik bir iç saha galibiyetini elde etti. "İlk yarıda sahada yoktuk ve ikinci yarıda yaptığımız gibi oynamadık. Aslında, devre arasında açık bir talimat vermeden, ilk dakikadan itibaren böyle oynamamızı isterdim" dedi Kovac. "İkinci yarıda çok daha enerjik, çok daha agresif ve dinamik, çok daha dikey oynadık. Bu yüzden ikinci yarıda ilk yarıdan tam tersi bir yüz gösterdik."

Oyuncular da ilk 45 dakikadaki performanslarına eleştirel yaklaştılar. "İlk yarı berbattı. Birçok şey eksikti, bu yüzden haklı olarak 0-2 gerideydik," dedi kaleci Gregor Kobel. "İlk yarıda kendimize gol atar gibi oynadık, tabii ki planımız bu değildi," diye ekledi İsviçreli oyuncu. İkinci yarıda durumu tersine çevirebildikleri için, Kobel'e göre "aslında önemli değil, çünkü ikinci yarıda çok iyi oynadık. Üç puan üç puandır ve önemli olan tek şey budur," dedi.

Üstüne üstlük devre bitmeden bir de penaltı kaçıran Alman milli oyuncu Felix Nmecha ise zayıf ilk yarıyı şöyle özetledi: "İstediğimiz kontrolü sağlayamadık, yeterince agresif değildik ve onlara kolay goller attırdık." Penaltı noktasından golü kaçırmasının "futbolun bir parçası" olduğunu vurgulayan Nmecha, "Penaltıları atabileceğime çok güveniyorum ama bugün işe yaramadı. Ben yoluma devam ettim ve yine de kazandığımız için mutluyum" dedi.