Goal.com
Canlı
1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: "Bu yüzden tam anlamıyla sevinemiyorsun" - Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, modern futbolda kendisini son derece rahatsız eden şeyi açıklıyor

BVB teknik direktörü Niko Kovac, VAR ile ilgili bir konudan son derece rahatsız olurken, Lothar Matthäus doğum gününde kendisine yöneltilen yuhalamaları iyi karşıladı. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

BVB ile ilgili diğer haberler, özel yazılar ve söylentiler:

  • BVB notları: Yedekler maçı çevirdi - DFB'den hayal kırıklığına uğrayan bir oyuncu tamamen ortadan kayboldu
  • BVB, HSV karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı
  • BVB, Emre Can'ın sözleşmesini uzattı
  • KovacGetty

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac'ı VAR konusunda en çok rahatsız eden şey

    Aslında konu, Cumartesi akşamı Borussia Dortmund'un Hamburger SV'ye karşı aldığı muhteşem 3-2'lik galibiyette, Ramy Bensebaini ve Felix Nmecha'nın attığı toplam üç penaltı sırasında Niko Kovac'ın gerginlikten dolayı bakamayıp yerine başka yöne döndüğüydü. Sky'a bu konuyla ilgili sorulduğunda, BVB teknik direktörü saha kenarında sinirlerini zorlayan başka neler olduğunu da açıkladı.

    "Ben de tam olarak sevinemiyorum. VAR güzel ve iyi bir şey – ama birinin yine parmağını kaldırıp 'bu gol sayılmaz' diyeceğini asla bilemezsin," diyen Kovac, VAR'ın kendi takımının gollerine duyduğu spontan sevinci yavaş yavaş elinden aldığından yakındı. "Bu yüzden sevinemiyorsun – ancak gol olduğu kesin olarak söylendiğinde sevinirsin," diye devam etti Hırvat teknik adam. Ancak o zaman duygusal olarak "her şey çoktan bitmiş oluyor".

    HSV maçında Kovac, takımının ilk yarıdaki performansının sevinç çığlıkları atmaya hiç de neden olmadığını belirtti. Bu nedenle devre arasında soyunma odasında "kesin" bir tavır sergiledi: "İlk yarıda yaptığımız gibi oynamak iyi değildi, kötüydü. Stadyumdaki herkes bunu gördü ve biz de soyunma odasına girerken bunu duyduk (BVB taraftarlarının ıslıkları, ed.)." 54 yaşındaki teknik adam, devre arası konuşmasının ses seviyesiyle ilgili olarak anlamlı bir şekilde şunları söyledi: "Burcum Terazi. Aslında çok dengeli biriyim – ama Terazi bir kez devrilirse, devrilir."

    Dortmund, ciddi bireysel hatalar nedeniyle ilk yarıyı yeni yükselen takıma karşı 0-2 geride tamamlamıştı. Ancak ikinci yarıda lig ikincisi büyük bir performans sergiledi ve ikinci yarıda oyuna giren Ramy Bensebaini'nin iki penaltı golü ve Serhou Guirassy'nin golüyle 3-2'lik bir iç saha galibiyetini elde etti. "İlk yarıda sahada yoktuk ve ikinci yarıda yaptığımız gibi oynamadık. Aslında, devre arasında açık bir talimat vermeden, ilk dakikadan itibaren böyle oynamamızı isterdim" dedi Kovac. "İkinci yarıda çok daha enerjik, çok daha agresif ve dinamik, çok daha dikey oynadık. Bu yüzden ikinci yarıda ilk yarıdan tam tersi bir yüz gösterdik."

    Oyuncular da ilk 45 dakikadaki performanslarına eleştirel yaklaştılar. "İlk yarı berbattı. Birçok şey eksikti, bu yüzden haklı olarak 0-2 gerideydik," dedi kaleci Gregor Kobel. "İlk yarıda kendimize gol atar gibi oynadık, tabii ki planımız bu değildi," diye ekledi İsviçreli oyuncu. İkinci yarıda durumu tersine çevirebildikleri için, Kobel'e göre "aslında önemli değil, çünkü ikinci yarıda çok iyi oynadık. Üç puan üç puandır ve önemli olan tek şey budur," dedi.

    Üstüne üstlük devre bitmeden bir de penaltı kaçıran Alman milli oyuncu Felix Nmecha ise zayıf ilk yarıyı şöyle özetledi: "İstediğimiz kontrolü sağlayamadık, yeterince agresif değildik ve onlara kolay goller attırdık." Penaltı noktasından golü kaçırmasının "futbolun bir parçası" olduğunu vurgulayan Nmecha, "Penaltıları atabileceğime çok güveniyorum ama bugün işe yaramadı. Ben yoluma devam ettim ve yine de kazandığımız için mutluyum" dedi.

  • nico schlotterbeck(C)Getty Images

    BVB, Haberler: Hans-Joachim Watzke, Nico Schlotterbeck konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" sergiliyor

    Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, BVB'nin savunma lideri Nico Schlotterbeck'in hâlâ belirsiz olan geleceği hakkında konuştu.

    Watzke, Cumartesi günü Sky'da kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmeler hakkında "Her şeyin gerçekten hızlı bir şekilde sonuçlanmasını isterim" dedi. Schlotterbeck ile "iyi bir ilişkisi olduğunu ve onun kalmasını istediğini" belirten Watzke, "Niko (Teknik Direktör Kovac, ed.)'nın haftalar önce söylediği gibi, ben de ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim" diye ekledi.

    BVB, 2027'de sona erecek olan Schlotterbeck'in sözleşmesini mutlaka uzatmak istiyor. Stoper, mevcut sözleşme uzatma teklifini imzalayıp imzalamayacağına dair kararını sürekli erteliyordu. Hafta başında yapılan bir başka müzakere turunun ardından, Schlotterbeck'in eğilimi artık giderek Dortmund'da uzun vadeli kalma yönünde.

    Geçtiğimiz aylarda, Alman milli oyuncunun sözleşmesini uzatmaması durumunda yaz aylarında satılabileceğine dair ısrarlı spekülasyonlar yapılıyordu. Son zamanlarda Real Madrid, FC Barcelona veya FC Liverpool gibi en üst düzey kulüpler Schlotterbeck ile anılıyordu.

  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    BVB, Haberler: Lothar Matthäus, Dortmund taraftarlarının yuhalamalarına soğukkanlılıkla karşılık veriyor

    Lothar Matthäus, Cumartesi günü Dortmund'da 65. yaş gününü kutladı; çünkü Sky kanalında televizyon yorumcusu olarak BVB ile Hamburger SV arasındaki akşam maçında (3-2) görev yapıyordu.

    Maç öncesinde, tribünler henüz tamamen dolmamışken, Dortmund stadyum spikeri Norbert Dickel, BVB taraftarlarından Matthäus için bir doğum günü şarkısı söylemelerini rica etti. Başlangıçta birçok kişi bu ricayı yerine getirdi, ancak kısa sürede şarkıya giderek daha fazla ıslık karışmaya başladı. Matthäus'un FC Bayern München'de uzun süre forma giymiş olması (1984-1988 ve 1992-2000) nedeniyle bu durum pek de şaşırtıcı değildi.

    Rekor kıran milli oyuncu "Münih'te çok uzun süre oynamıştı", diye Dickel de alaycı bir şekilde yorumladı. Matthäus ise ıslıklara tamamen sakin bir şekilde karşılık verdi: "Bayern Münih, Dortmund'da pek sevilmiyor – ama yine de sadece ıslık çalmayan, şarkıya eşlik edenlere çok teşekkür ederim. Bugün, doğum günümde bu önemli maçta yer alabildiğim için mutluyum," dedi 1990 Dünya Şampiyonu.

    Matthäus daha sonra bir kez daha şunları vurguladı: "BVB taraftarlarının ıslıklarını da anlayabiliyorum. Başlangıçta şarkı söylüyorlardı – sonra kime şarkı söylediklerini anladılar ve 'tamam, hadi ıslık çalalım' diye düşündüler. Ama bunu memnuniyetle kabul ediyorum, çünkü ben bunu hak ettim, sadece güzel sözleri değil, ıslıkları da."

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    4 Nisan, 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Dortmund crest
Dortmund
BVB